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Méně aut v centru města? Kraj podpoří studii na přeložení silnice ve Frýdku-Místku

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Město Frýdek-Místek získalo dotaci z Moravskoslezského kraje na studii, která prověří možnosti přeložení silnice číslo 477 v ulici Lískovecká. Maximálně může dotace dosáhnout více než 900 tisíc korun. Přeložka silnice by podle vedení města snížila počet aut v centru a zlepšila životní prostředí.
Méně aut v centru města? Kraj podpoří studii na přeložení silnice ve Frýdku-Místku

Méně aut v centru města? Kraj podpoří studii na přeložení silnice ve Frýdku-Místku

Zdroj: Statutární město Frýdek-Místek
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 06:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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