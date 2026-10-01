Méně aut v centru města? Kraj podpoří studii na přeložení silnice ve Frýdku-Místku

Méně aut v centru města? Kraj podpoří studii na přeložení silnice ve Frýdku-MístkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Méně aut v centru města? Kraj podpoří studii na přeložení silnice ve Frýdku-MístkuZdroj: Statutární město Frýdek-Místek
Článek byl publikován 01.10.2026 06:40
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