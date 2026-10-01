V Bohumíně vznikne zubní klinika. Nové ordinace postaví i nemocnice

Soukromý investor Martin Okenica koupil rodinný dům v Ovocné ulici ve Starém Bohumíně a chce jej přestavět na centrum dentální péče. Rekonstrukce by měla skončit na jaře 2027, provoz kliniky má začít v polovině stejného roku. „Objekt mě zaujal tím, že stojí v bezprostřední blízkosti městské nemocnice. Lokalita je navíc výborně dostupná díky přímému napojení na dálnici,“ vysvětlil Okenica, který přípravu záměru koordinuje s městským úřadem.
Provozovatelem nové kliniky se stane nájemce, který už zubní ordinaci provozuje v Ostravě. Klinika počítá se třemi ambulancemi zubních lékařů, dětskou stomatologií a ortodoncií. Rozsah spolupráce se zdravotními pojišťovnami zatím není známý a rozhodne o něm nájemce. „Dům je nutné kompletně přestavět a částečně rozšířit. Bude koncipován jako bezbariérový a vznikne u něj menší parkoviště,“ popsal investor. Stomatologické vybavení si podle něj vyžádá také speciální technické zázemí.
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Rozšíření zdravotní péče v regionu plánuje i bohumínská nemocnice. Město investuje přibližně 25 milionů korun do přestavby pavilonu D, pro kterou už vybralo zhotovitele. Stavební práce mají začít v lednu 2027 a první pacienti by mohli nové ambulance navštívit na konci téhož roku.
Nemocnice chce do Bohumína přilákat především lékaře z oborů, jejichž kapacity už nyní nestačí poptávce. „Nedostatečné kapacity jsou v oblasti neurologické, psychiatrické či ortopedické péče. To platí i pro další obory, jako je dermatologie či urologie,“ uvedl předseda představenstva nemocnice Svatopluk Němeček
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Za rostoucím nedostatkem specialistů stojí podle nemocnice také generační obměna. Část současných lékařů odchází do penze a jejich náhradu se nedaří najít. Bohumín proto chce nabídnout zájemcům hotové ordinace, aby nemuseli shánět vlastní prostory a investovat do nákladných stavebních úprav.
Nemocnice netrvá na tom, aby všichni noví specialisté byli jejími zaměstnanci. Mohou působit také samostatně jako nájemci připravených ordinací. „Pro nás není podstatné, zda budou pracovat pod naší hlavičkou, nebo budou v nájmu,“ uzavřel Němeček.