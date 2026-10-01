Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zdrogovaný řidič na Frýdecko-Místecku srazil chodce. Ten nehodu nepřežil

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
K tragické dopravní nehodě došlo dnes přes pátou hodinou ráno v Horních Tošanovicích na Frýdecko-Místecku. Osobní auto tam srazilo třiapadesátiletého chodce, který zraněním na místě podlehl. Řidič automobilu měl pozitivní test na drogy.
Zdrogovaný řidič na Frýdecko-Místecku srazil chodce. Ten nehodu nepřežil

Zdrogovaný řidič na Frýdecko-Místecku srazil chodce. Ten nehodu nepřežil

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 10:45

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Noční nehoda na D48 skončila tragicky. Zraněný řidič v nemocnici zemřel
Noční nehoda na D48 skončila tragicky. Zraněný řidič v nemocnici zemřel
Méně aut v centru města? Kraj podpoří studii na přeložení silnice ve Frýdku-Místku
Méně aut v centru města? Kraj podpoří studii na přeložení silnice ve Frýdku-Místku

Město Frýdek-Místek získalo dotaci z Moravskoslezského kraje na studii, která prověří možnosti přeložení...

V Ostravě vznikne areál pro výzkum vodíku. Zapojí se i dopravní podnik
V Ostravě vznikne areál pro výzkum vodíku. Zapojí se i dopravní podnik

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava vybuduje výzkumný polygon CEETe H₂. V reálných...

Co žije v bohumínských tůních? Průzkum odhalil invazní rybu z Asie
Co žije v bohumínských tůních? Průzkum odhalil invazní rybu z Asie

Biologové zkoumají, jaké ryby osídlily tůně v bohumínském lesoparku Na Panské. V několika pastech už našli...

VIDEO: Záchrana z osvětlovacího stožáru. Hasiči trénovali na vítkovickém stadionu
VIDEO: Záchrana z osvětlovacího stožáru. Hasiči trénovali na vítkovickém stadionu

Hasiči si na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích procvičili záchranu zraněného z osvětlovacího stožáru....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.