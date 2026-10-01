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Noční nehoda na D48 skončila tragicky. Zraněný řidič v nemocnici zemřel

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Dennívýzva
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Ve středu 30. září došlo na dálnici D48 u Frýdku-Místku k vážné dopravní nehodě, při které se střetla dvě osobní auta. Jednoho z řidičů srážka vymrštila mimo vozidlo a záchranářský vrtulník ho v kritickém stavu převezl do ostravské Fakultní nemocnice, kde později na následky svých zranění zemřel.
Noční nehoda na D48 skončila tragicky. Zraněný řidič v nemocnici zemřel

Noční nehoda na D48 skončila tragicky. Zraněný řidič v nemocnici zemřel

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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