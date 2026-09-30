V Ostravě vznikne areál pro výzkum vodíku. Zapojí se i dopravní podnik

Vyrobit vodík představuje pouze první část celého procesu. Pro jeho širší využití v energetice, průmyslu nebo dopravě je nutné zvládnout také bezpečné skladování, distribuci a samotný provoz technologií. Připravovaný polygon CEETe H₂ má celý řetězec propojit na jednom místě a umožnit zkoušky v podmínkách blízkých skutečnému provozu. Výzkumníci tak získají data, která běžná laboratoř poskytnout nedokáže.
Projekt přitom nemá předem dokazovat, že je vodík vhodný pro každou oblast. „Vodíkové technologie nevnímáme jako univerzální řešení pro dopravu, průmysl nebo energetiku. Je to jedna z technologií, která může mít velmi důležitou roli tam, kde dává technický, ekonomický a environmentální smysl,“ uvedl ředitel Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO a hlavní řešitel projektu Stanislav Mišák. Výzkum se zaměří například na účinnost, provozní nároky, bezpečnost, kvalitu vodíku a dlouhodobé chování jednotlivých zařízení.
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Vznik polygonu umožní Operační program Spravedlivá transformace, který řídí ministerstvo životního prostředí. Evropské prostředky se na podpoře podílejí částkou 268,2 milionu korun. CEETe H₂ má být pilotním vodíkovým výzkumným uzlem Moravskoslezského kraje a sloužit také firmám, které si chtějí technologie ověřit před jejich zavedením. „Vytváří kvalifikovaná místa pro vědce a techniky a firmám nabízí prostor, kde si mohou nové technologie vyzkoušet dřív, než do nich vloží vlastní peníze,“ řekl vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí ministerstva Jan Kříž.
Jedním z partnerů bude Dopravní podnik Ostrava. Jeho úloha nemá spočívat jen v případném využívání vodíkové infrastruktury, ale hlavně v propojení výzkumu s každodenním provozem městské dopravy. „Dopravní podnik může projektu nabídnout něco, co se v laboratoři vytváří jen obtížně – reálná provozní data, zkušenosti řidičů, pracovníků údržby, dispečinku nebo bezpečnosti,“ vysvětlil člen představenstva DPO Martin Chovanec. Informace mají pomoci při ověřování bezpečnostních postupů, digitálních modelů a nástrojů schopných předvídat provozní problémy.
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Výzkumný tým bude moci sledovat chování vodíkových technologií v různých jízdních režimech, při plnění a spotřebě paliva, během servisních zásahů i v poruchových stavech. Zkoumat chce také vliv rozdílných klimatických podmínek. Zkušenosti už existují z jiných evropských projektů, které pomohly zavést vodíkové autobusy přibližně v padesáti městech patnácti evropských zemí. Ostravský polygon má tato poznání doplnit o vlastní provozní data využitelná i mimo region.
CEETe H₂ nebude zaměřený pouze na dopravu. Má fungovat jako otevřené prostředí pro výzkum, vzdělávání a spolupráci univerzity s průmyslem i veřejným sektorem. Výsledky mají pomoci zvyšovat bezpečnost a účinnost vodíkových technologií, hledat možnosti snižování nákladů a určit oblasti, ve kterých se vodík skutečně osvědčí. Stejně důležitým výstupem může být zjištění, kde budou ekonomicky nebo ekologicky vhodnější jiné technologie.