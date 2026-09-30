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V Ostravě vznikne areál pro výzkum vodíku. Zapojí se i dopravní podnik

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Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava vybuduje výzkumný polygon CEETe H₂. V reálných podmínkách prověří výrobu, skladování, distribuci i využití vodíku v několika oblastech. Stavba by měla být hotová na konci roku 2028.
V Ostravě vznikne areál pro výzkum vodíku. Zapojí se i dopravní podnik

V Ostravě vznikne areál pro výzkum vodíku. Zapojí se i dopravní podnik

Zdroj: VŠB TUO
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 15:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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