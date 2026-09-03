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Policie hledá svědky vážné nehody v Ostravě

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Dennívýzva
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Těžké zranění motocyklisty a pátrání po svědcích, to jsou výsledky pondělní nehody v ostravské Rudné ulici. Ke střetu osobního vozu a motocyklu došlo přibližně…
motorka

motorka

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