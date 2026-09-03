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Problémové ubytovny v Ostravě-Jihu končí, jedna půjde k zemi, druhá se promění v byty

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Dennívýzva
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Roky stížností na hluk a nepořádek v okolí ubytoven Soiva a Hlubina v Ostravě-Jihu jsou u konce. Starosta obvodu Martin Bednář z ANO spolu…
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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