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3 základní kroky pro oživení zesláblých vlasů po letních měsících

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Vrátili jste se odpočatí z dovolené, tak je čas nechat odpočinout také vaše vlasy. Sluníčko, sůl, bazénová chemie, to vše s nimi udělá své. Nechte se inspirovat těmito radami a vraťte svým vlasům zdravý vzhled.
3 základní kroky pro oživení zesláblých vlasů po letních měsících

3 základní kroky pro oživení zesláblých vlasů po letních měsících

Zdroj: Benway12 / Shutterstock
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