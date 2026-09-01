Reklama
2 min
3 základní kroky pro oživení zesláblých vlasů po letních měsícíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vrátili jste se odpočatí z dovolené, tak je čas nechat odpočinout také vaše vlasy. Sluníčko, sůl, bazénová chemie, to vše s nimi udělá své. Nechte se inspirovat těmito radami a vraťte svým vlasům zdravý vzhled.
3 základní kroky pro oživení zesláblých vlasů po letních měsících
Zdroj: Benway12 / Shutterstock
Reklama
Tipy našich babiček: Jak využít kamenec, kávu a nejsnadněji nakrájet knedlík?
V kuchyni a v domácnosti není důležité všechno umět a znát, mnohem důležitější je si to umět zjistit a...
Připravte si na podzim ty nejlepší recepty z čerstvých hub
Houbová smaženice s vejci je sice zlatá klasika, houby lze ovšem zpracovat jinak. Deštivé počasí jim pomalu...
Detoxikace aneb po únavném létě je čas na pořádnou očistu
S příchodem podzimu je ideální čas na detoxikaci celého těla. Pokud se cítíme oslabeni a unaveni, je to...
Margot bábovka voní létem
Tyčinka Margot je velmi oblíbená a po celé roky se k ní s radostí vracíme. Pochoutka, kterou sníme třeba...
Bez FAJNTIPU by byl internet o něco chudší.Všechny články tohoto autora →
Horoskop pro Blížence na září 2026: Jedna věta spustí víc, než jsi čekala
Poudree.cz
dnes, 02:33
3 min
Horoskop pro Střelce na září 2026: Budeš chtít víc prostoru, ale jedna emoce tě zastaví na místě
Poudree.cz
dnes, 02:33
2 min
Horoskop pro Štíra na září 2026: Budeš přitažlivá až nebezpečně, ale největší pravdu uvidíš sama v sobě
Poudree.cz
dnes, 02:33
2 min
Horoskop pro Vodnáře na září 2026: Jeden vztah už nepůjde dál držet v neurčitu
Poudree.cz
dnes, 02:33
2 min
Horoskop pro Berana na září 2026: Přestaneš čekat, až se ostatní rozhoupu, a uděláš to po svém
Poudree.cz
dnes, 02:33
3 min
Reklama
Horoskop pro Kozoroha na září 2026: Přestaneš držet všechno silou a konečně si všimneš, co je neudržitelné
Poudree.cz
dnes, 02:33
2 min
Horoskop pro Býka na září 2026: Konečně si přiznáš, že klid bez radosti ti nestačí
Poudree.cz
dnes, 02:33
3 min
Horoskop pro Lva na září 2026: Přestaneš se omlouvat za to, že chceš víc
Poudree.cz
dnes, 02:33
2 min
Horoskop pro Ryby na září 2026: Tvoje srdce už ví, co tvoje hlava ještě zkouší oddálit
Poudree.cz
dnes, 02:33
2 min
Horoskop pro Váhy na září 2026: Přitažlivost poroste, ale ty konečně poznáš, kdo si tě skutečně zaslouží
Poudree.cz
dnes, 02:33
2 min
Reklama
Horoskop pro Pannu na září 2026: Tenhle měsíc bude o tobě, ne o tom, co všechno ještě stihneš
Poudree.cz
dnes, 02:33
2 min
Horoskop pro Raka na září 2026: Konečně řekneš, co tě bolí, místo abys to jen tiše nesla
Poudree.cz
dnes, 02:33
2 min
Retro kvíz o socialistických cenách: Češi ve věku 45+ musí odhadnout alespoň 7/10 správných odpovědí
Cooky.cz
dnes, 02:10
3 min
Bramboráky à la židovské latkes: Tato 1 ingredience z nich udělá pokrm jako od špičkového kuchaře
Cooky.cz
dnes, 01:09
4 min
Čtvrtkilometrový výtah na stěně kaňonu zkrátil dětem cestu do školy
Volty
dnes, 01:00
1 min
Reklama
Windows 11 dostává změnu, kterou uživatelé požadovali celé roky
cdr.cz
dnes, 01:00
1 min
Wolff vzpomíná na Hamiltonovu pole position v Singapuru
SvětFormule.cz
dnes, 00:08
4 min
Dokonale křupavé okurky na zimu bez vaření: Podle tohoto neskutečně snadného postupu si poradí i naprostý nešika
Cooky.cz
31. 8. 2026, 22:45
6 min
Pichlavou stranu struhadla nepoužívá skoro nikdo. Přitom nahradí mlýnek na koření, pasírovačku i nůž na hoblinky čokolády
Chalupáři-Zahrádkáři
31. 8. 2026, 22:05
2 min
Bazén na zahradě a pokuta půl milionu. Stačí vynechat jeden formulář, který většina Čechů nezná
adbz.cz
31. 8. 2026, 21:10
2 min
Reklama
Nečas spustil YouTube a ukázal svůj den v Česku. Útočník trénuje s Hertlem, hraje tenis se Štěpánkem a griluje steaky
SportyŽivě
31. 8. 2026, 20:58
3 min
Hokejový kouč dovedl Švýcarsko ke čtyřem medailím z MS. Před domácím šampionátem mu kariéru zničil čtyři roky starý podvod
SportyŽivě
31. 8. 2026, 20:46
4 min
Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. Jeho slova na rozloučenou zasáhnou každého fanouška fotbalu
SportyŽivě
31. 8. 2026, 20:35
4 min
Zemřel bývalý francouzský premiér Édouard Balladur, bylo mu 97 let
Aktuálně.cz - Zprávy
31. 8. 2026, 20:32
Zaparkujete na ulici před vlastními vraty a za stěračem najdete pokutu: Proč nesmíte stát ani před svým vjezdem a co říká zákon
Náš REGION
31. 8. 2026, 20:24
2 min
Reklama
Bezdrátový HDMI přenos na 100 metrů za 1 800 Kč, v prodeji jsou opět dva malé USB sticky. Nahradí všechny kabely v domácnosti
Mobify.cz
31. 8. 2026, 20:24
4 min
Cháru posílali na basketbal a odpisovali ho. Dnes je v Síni slávy a mladým hokejistům vzkazuje jednu věc
SportyŽivě
31. 8. 2026, 20:17
4 min
Messiho otec obětoval vlastní život pro synův sen. Půjčili si kufry a odletěli do Barcelony, rodina zůstala v Argentině
SportyŽivě
31. 8. 2026, 20:16
3 min
Macháčova tajná láska se provalila na Manhattanu. Dcera Kubelkové špacírovala po Times Square, zatímco tenista padl na US Open
SportyŽivě
31. 8. 2026, 20:11
3 min
S ním na jedné fotce nebudeme. Evropany šokovala účast ruského ministra na G20
Aktuálně.cz - Zprávy
31. 8. 2026, 20:10
Reklama
Šafářová utíká od dětí s Plekancem. Přiznala, proč ji samotné mateřství na sto procent nenaplňuje
SportyŽivě
31. 8. 2026, 20:02
3 min
Samozavlažovací systém za pár korun vydrží zálivku i 14 dní bez dozoru. Stačí propíchnout dno PET lahve a zakopat ji ke kořenům
Chalupáři-Zahrádkáři
31. 8. 2026, 20:01
2 min
Amazon u Českých Budějovic naráží na odpor. Zastupitelé odložili rozhodnutí o obří hale
Náš REGION
31. 8. 2026, 20:00
2 min
Zaleťte si v září na výlet do Říma, města plného fontán a starověké historie
FAJNTIP.cz
31. 8. 2026, 20:00
2 min
Programátor z Jablonce vytvořil aplikaci Jablonecké moře. Návštěvníkům přehrady Mšeno usnadní orientaci
Náš REGION
31. 8. 2026, 19:57
1 min
Reklama
Dvorský promluvil o nejdivočejší fámě v NHL. Hráči prý čtou všechno, co se o nich píše, i klebety o Bedardově mamě
SportyŽivě
31. 8. 2026, 19:56
3 min
Rušíte penzijní nebo životní pojištění předčasně? Pozor na past, stát může chtít zpět desetitisíce korun na daních za deset let
Náš REGION
31. 8. 2026, 19:55
2 min
Žumpu, septik nebo čističku? Kdo z majitelů domů riskuje pokutu 100 000 Kč, aniž to tuší
adbz.cz
31. 8. 2026, 19:55
2 min
Ve věži vimperského zámku ležela od roku 1858 historická schránka. Nahradila ji nová kapsle s odkazem potomkům
Náš REGION
31. 8. 2026, 19:47
2 min
Hromadná nehoda u Hrádku nad Nisou ochromila silnici I/35 na čtyři hodiny, zranilo se osm lidí
Náš REGION
31. 8. 2026, 19:42
1 min
Reklama
Reklama
Tajemství svatebních šatů Taťány Kuchařové: Odvážný střih a nepřehlédnutelný detail nad zadečkem
Osudová kráska s nečekaným příběhem. Fialová utekla od manžela a bydlela v márnici
Essie Dunbar prohlásili za mrtvou, ona se pak posadila v rakvi
NASA vyfotila na Marsu něco podivného. Tmavá „medúza“ se objevila z ničeho nic
Nemoci, které zmizely — a nikdo neví proč: záhady medicíny, které věda stále nepřepsala
Reklama
Reklama