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Tipy našich babiček: Jak využít kamenec, kávu a nejsnadněji nakrájet knedlík?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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V kuchyni a v domácnosti není důležité všechno umět a znát, mnohem důležitější je si to umět zjistit a vyhledat nebo se ještě lépe inspirovat radou vaší babičky. Ta vám může mimo jiné prozradit, na co všechno se dá využít kamenec, jak nejlépe nařezat knedlík a co způsobí káva v lednici.
Tipy našich babiček: Jak využít kamenec, kávu a nejsnadněji nakrájet knedlík?
Zdroj: Dmytro Zinkevych / Shutterstock
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