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Podvodné e-shopy s briketami okrádají lidi na Olomoucku

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Zájem o levné palivo před topnou sezonou využívají podvodníci. Na Olomoucku za přelomu srpna a září 2026 nahlásilo okradení při nákupu briket nebo pelet…
briketa brikety

briketa brikety

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