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Kudlanka nábožná se zabydluje v Krkonoších. Ochranáři žádají veřejnost o pomoc s mapováním

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Kudlanka nábožná, hmyz typický pro teplejší oblasti, stále výrazněji proniká do Krkonoš. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) to považuje za jeden z dokladů postupující…
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dsc_3284_kudlanka_gabriela-kruckovyč_suchý-důl

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