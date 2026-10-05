Pastevec z Českého lesa pokřtil svoji knihu v místě zaniklé obce, kde pase stádo

V pořadí už třetí díl Pastevcových zápisků byl symbolicky slavnostně pokřtěn v zaniklé obci Pleš v Českém lese. Místo křtu nebylo vybráno náhodou. V její těsné blízkosti leží přírodní památka Veský mlýn, kde František Groessl se svými stády zajišťuje pastvu a podílí se tak na péči o zdejší cenné přírodní plochy. Křest se tak odehrál přímo v krajině, ve které vznikají nejen příběhy zachycené v knize, ale také dlouhodobá spolupráce pastevce a ochrany přírody.
František Groessl ve své knize s humorem a bez příkras zachycuje každodenní práci pastevce i situace, které při ní zažívá. V jeho stádě jsou ovce, kozy a především jaci. Nechybějí setkání s vlkem, práce s hospodářskými zvířaty nebo nečekané situace, kdy se poklidný den během okamžiku mění v dobrodružství. Kniha se dotýká také vážnějších témat, například návratu velkých šelem nebo přemnožené zvěře.
Příběhy, které se dostaly na stránky knihy, mají zároveň druhou, méně nápadnou rovinu. Pastva v Českém lese není jen způsobem chovu hospodářských zvířat. Na vybraných místech je také nástrojem péče o cennou přírodu. Pomáhá udržovat otevřenou krajinu a podmínky pro rostliny a živočichy, kterým by zarůstání luk a pastvin neprospívalo.
Právě tady se potkává každodenní práce pastevce s prací Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. František Groessl se svými zvířaty zajišťuje samotnou pastvu a praktickou péči v terénu, pracovníci ochrany přírody zase přinášejí odborné znalosti o jednotlivých lokalitách a pomáhají nastavit péči podle toho, co konkrétní místo potřebuje.
„Když se řekne ochrana přírody, lidé si možná představí především to, že někde něco nesmíme dělat. Tady je to přesně naopak. Bez pravidelné práce člověka by řada cenných míst postupně zarostla. My můžeme doporučit, kde, kdy a jakým způsobem pást, ale bez člověka, který se o stádo každý den stará a dokáže naše doporučení převést do praxe, by to nefungovalo,“ říká Tomáš Peckert, ředitel RP Správy CHKO Český les.
Stejně důležitá je zkušenost z druhé strany. Pastevec musí reagovat na počasí, stav porostu i chování jednotlivých zvířat a řešit situace, které nelze naplánovat od pracovního stolu. Právě tyto zkušenosti jsou jedním ze základů dlouhodobé spolupráce.
„V krajině se často potkávají protichůdné zájmy zemědělců, lesníků, myslivců i ochranářů. V Českém lese se ukazuje, že když spolu otevřeně mluvíme a hledáme řešení přímo v terénu a ne od stolu, má to smysl jak pro přírodu, tak pro lidi, kteří tu žijí a pracují. Tahle knížka je vlastně popisem toho, že to jde,“ uvádí František Groessl, autor knihy a pastevec.
Péče o přírodně cenné lokality s sebou přináší také náklady. Část opatření je proto podporována z dotačních nástrojů ochrany přírody, které umožňují financovat práce prováděné ve prospěch konkrétních stanovišť a druhů. Odborná podpora, finanční nástroje a především každodenní práce v terénu tak tvoří jeden celek.