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Pastevec z Českého lesa pokřtil svoji knihu v místě zaniklé obce, kde pase stádo

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Uprchlí býci, setkání s vlkem, zmije v gumovce, ale především každodenní práce se stády v krajině Českého lesa. To je běžná denní realita Františka Groessla, který ve své knize nazvané Pastevcovy zápisky popisuje skutečnou práci pastevce a pracovníků ochrany přírody v krajině Českého lesa.
Pastevec z Českého lesa pokřtil svoji knihu v místě zaniklé obce, kde pase stádo

Pastevec z Českého lesa pokřtil svoji knihu v místě zaniklé obce, kde pase stádo

Zdroj: Markéta Kašparová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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