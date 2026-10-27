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Stojíš blbě. Obyvatelé ulice svérázně bojují se špatně zaparkovanými auty a funguje to

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Dennívýzva
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Tak takhle teda ne, vzkazují obyvatelé plzeňské Máchovky řidičům, kteří svými zaparkovanými auty brání ve výhledu do křižovatky. Po letáčcích za stěrači jim auta obkreslili křídou. Podle místních to zabralo. Strážníci ale připomínají, že příště se mají lidé obrátit rovnou na ně.
Stojíš blbě. Obyvatelé ulice svérázně bojují se špatně zaparkovanými auty a funguje to

Stojíš blbě. Obyvatelé ulice svérázně bojují se špatně zaparkovanými auty a funguje to

Zdroj: Jana Szczurková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 06:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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