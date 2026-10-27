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Pozvání na kávu skončilo vztekem a demolicí. Žena způsobila škodu za desítky tisíc

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Velmi dramaticky a s drahou tečkou skončilo nevydařené pozvání na kávu a rande do jedné z plzeňských ubytoven pro šestadvacetiletou ženu. Hlídka městské policie ji našla ve špatném stavu, jak sedí vedle zničených vstupních dveří. Na chodníku ležely poházené osobní věci a kameny.
Pozvání na kávu skončilo vztekem a demolicí. Žena způsobila škodu za desítky tisíc

Pozvání na kávu skončilo vztekem a demolicí. Žena způsobila škodu za desítky tisíc

Zdroj: Městská policie Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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