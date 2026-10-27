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Řidičům na D5 se v Rozvadově otevře zmodernizovaná odpočívka ve směru na Prahu

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Řidičům se 15. listopadu otevře zmodernizované a zvětšené odpočívadlo na dálnici D5 v Rozvadově na Tachovsku ve směru z Německa na Plzeň. Většina jeho plochy včetně čerpací stanice je uzavřená od července. Příští rok tam ŘSD postaví takzvaný vítací objekt, první svého druhu v ČR
Řidičům na D5 se v Rozvadově otevře zmodernizovaná odpočívka ve směru na Prahu

Řidičům na D5 se v Rozvadově otevře zmodernizovaná odpočívka ve směru na Prahu

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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