Řidičům na D5 se v Rozvadově otevře zmodernizovaná odpočívka ve směru na Prahu

Řidičům na D5 se v Rozvadově otevře zmodernizovaná odpočívka ve směru na PrahuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidičům na D5 se v Rozvadově otevře zmodernizovaná odpočívka ve směru na PrahuZdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Článek byl publikován 27.10.2026 09:02
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