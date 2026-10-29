Obyčejné nalití zimní směsi do auta vás bude stát tisíce. V trubkách zůstane letní voda a zamrzne

S příchodem prvních ranních mrazů většina řidičů zamíří k čerpací stanici nebo do supermarketu pro kanystr zimní kapaliny do ostřikovačů. Otevřou kapotu, nalijí nemrznoucí směs do nádržky a s klidným svědomím odjíždějí v domnění, že je auto na zimu připraveno.
Bezvadný výhled z vozidla představuje základní podmínku bezpečné jízdy. Laboratorní zkoušky pro
reálný bod tuhnutí nemrznoucích kapalin i bezpečnostní doporučení platformy BESIP pro přípravu motorového vozidla na zimní provoz potvrzují, že funkční ostřikovače rozhodují o schopnosti včas reagovat na krizové situace. Podle zákona o silničním provozu číslo 361/2000 Sbírky navíc řidič nesmí vyjet s vozidlem, jehož výhled je znečištěn nebo zakryt námrazou. Hadičky plné vody: Proč nová kapalina v nádržce čelní sklo nezachrání
Konstrukce ostřikovacího systému v moderním automobilu je podstatně delší a členitější, než si většina motoristů uvědomuje. Plastová nádržka s čerpadlem bývá umístěna v motorovém prostoru u podběhu kola. Od čerpadla k tryskám na kapotě nebo přímo na ramínkách stěračů však vede metr a půl až dva metry tenkého plastového potrubí. U vozů typu kombi, hatchback a SUV vede k zadnímu sklu dokonce tři až čtyři a půl metru hadiček ukrytých v prazích a sloupcích karoserie.
Když do nádržky, kde ještě zbývá litr či dva letní směsi, nalijete novou nemrznoucí kapalinu, vyměníte obsah pouze v samotné nádobě. V tenkých hadičkách a miniaturních otvorech trysek zůstává původní letní kapalina nebo čistá voda z letního ředění. V noci teploty spadnou na minus dva stupně Celsia a voda v tryskách okamžitě zmrzne. Ráno můžete mít v nádržce špičkovou směs do minus třiceti, ale na sklo se nedostane ani kapka.
Doplňování nemrznoucí kapaliny do nádržky ostřikovačů v motorovém prostoru auta. Spálený motorek čerpadla a prasklé spojky: Co se stane při zatažení za páčku
Když řidič usedne do promrzlého auta a zjistí, že sklo je pokryté špinavým filmem od ranní mlhy, instinktivně přitáhne páčku ostřikovače k sobě. A drží ji několik sekund v naději, že kapalina nakonec prorazí. V té chvíli dochází k nejčastější mechanické závadě. Elektrické čerpadlo se roztočí a snaží se tlačit kapalinu pod tlakem až dvou barů proti neprostupné ledové zátce v trysce.
Lopatky čerpadla se zastaví pod extrémním protitlakem a elektromotor přejde do zkratového režimu. Odebírá násobně vyšší proud, vinutí se během pár vteřin rozpálí a shoří pojistka. V moderních automobilech bývá pojistka ostřikovačů často společná pro celý stírací mechanismus, takže auto zůstane zcela bez možnosti očistit sklo. Pokud pojistka nezareaguje včas, dojde k nevratnému spálení samotného motorku.
Zamrznutí letní směsi navíc poškozuje samotné hadičkové spoje. Voda při přeměně v led zvětšuje svůj objem přibližně o devět procent. Plastové spojky a zpětné ventilky pod tlakem prasknou nebo se rozpojí. Jakmile motorový prostor po zahřátí motoru rozmrzne a vy znovu zatáhnete za páčku, kapalina nestříká na sklo, ale vytéká do dutin blatníků nebo přímo pod koberce do interiéru vozu. Zvláště drahá bývá oprava vysokotlakých teleskopických ostřikovačů světlometů, kde ledový špunt roztrhne tělo výsuvného válce.
Namrzlé sklo auta neodmrazujte horkou vodou. Praskne tepelným šokem Fyzika za jízdy: Proč směs do minus dvaceti na dálnici okamžitě zamrzne
Mnoho motoristů zažilo nebezpečnou situaci na dálnici. Venkovní teploměr ukazuje minus čtyři stupně, v nádržce máte směs s deklarovanou odolností do minus dvaceti, ale po ostříknutí skla v rychlosti sto třicet kilometrů v hodině se před očima okamžitě vytvoří souvislá bílá ledová krusta. Během zlomku vteřiny ztratíte výhled z vozu.
Příčinou je fyzikální jev zvaný rychlý odpar lihu v kombinaci s náporem proudícího vzduchu. Nemrznoucí kapaliny tvoří směs vody, ethanolu nebo isopropanolu a čisticích tenzidů. Když rozprášíte tenký film kapaliny na čelní sklo, prudký proud ledového vzduchu okamžitě odpaří těkavý alkohol. Na skle zůstane tenká vrstvička vody bez nemrznoucí složky, která vlivem ochlazování větrem okamžitě vykrystalizuje v led. Řidič reflexivně pustí stěrače, které ledovou tříšť pouze rozmažou po celé ploše okna.
Námraza a led na čelním skle auta před ranní jízdou v mrazivém počasí.
Pokud novou směs pouze nalijete na starou letní vodu, bod tuhnutí v nádržce klesne z minus dvaceti na pouhých minus pět. Za jízdy pak takto zředěný roztok selže téměř okamžitě. V zimním období je proto nezbytné používat kapalinu s rezervou a nikdy ji v nádržce neředit na hraniční hodnoty.
Srovnání kapalin do ostřikovačů a jejich chování v zimním provozu
Následující přehled přehledně porovnává chování jednotlivých typů směsí a jejich vliv na bezpečnost i životnost komponentů automobilu:
Typ kapaliny Bod tuhnutí v klidu Chování za jízdy (odpar na dálnici) Riziko zamrznutí v tryskách Vliv na polykarbonát světel a gumičky Letní směs Kolem 0 °C Okamžitý vznik ledu při mrazu. Extrémní, zamrzá již při minus 1 °C. Šetrná, neobsahuje agresivní alkoholy. Zředěná směs (letní + zimní) Minus 4 až minus 7 °C Rychlé zamrzání vlivem odparu lihu. Vysoké při nočním stání venku. Střední, mírně vysušuje pryž stěračů. Zimní směs do minus 20 °C Minus 20 °C Bezpečný provoz do cca minus 10 °C. Minimální při řádném prostříknutí. Bezpečné pro lak i plastové kryty světel. Koncentrát do minus 40 °C Minus 40 °C Spolehlivý průhled i v silném větru. Nulové za všech českých podmínek. Vyžaduje kvalitní certifikované složení. Pozor na metanol a agresivní chemii: Jak nekvalitní směs ničí světlomety
Při nákupu nemrznoucí směsi se nevyplácí hledět pouze na nejnižší cenu u neznámých prodejců. Česká obchodní inspekce v registru varování pro
nebezpečné a rizikové výrobky na českém trhu opakovaně zachytila podezřelé kapaliny, které obsahovaly zakázané koncentrace toxického metanolu nebo vykazovaly výrazně horší bod tuhnutí, než uváděl štítek. Evropská chemická legislativa REACH přísně omezuje obsah metanolu ve spotřebitelských směsích na maximálně šest desetin procenta hmotnosti kvůli riziku otravy výpary nasávanými ventilací do kabiny.
Nekvalitní směsi vyráběné z levného technického lihu navíc obsahují agresivní rozpouštědla, která způsobují chemický šok moderním materiálům. Polykarbonátové kryty xenonových a LED světlometů reagují na levná ředidla jevem zvaným napěťová koroze. Na povrchu světlometu vzniknou miliony mikroskopických prasklinek, plast nenávratně zešedne a ztratí průzračnost. Agresivní lihové výpary navíc vysušují a vytvrzují jemné pryžové břity stěračů, které pak po skle poskakují a vržou, jak připomíná i naše zjištění o tom, proč
zvedání stěračů při parkování ničí přítlačné pružiny a gumičky. Plastový kanystr s nemrznoucí směsí do ostřikovačů pro zimní provoz. Pravidlo pěti minut: Jak správně přejít na zimní směs bez rizika
Správná výměna kapaliny do ostřikovačů vyžaduje pouhých pět minut času, které vás ušetří tisícových výdajů za nový motorek či opravu prasklého vedení. Dodržujte tento jednoduchý postup:
Vystříkejte zbytky letní směsi: Nenechávejte v nádržce velké množství letní kapaliny. Během jízdy v teplejším odpoledni starou směs vystříkejte v krátkých dávkách, aby se nepřehřálo čerpadlo, nebo ji jednoduše odsajte ruční odsávačkou. Nalijte kvalitní neředěnou zimní směs: Do prázdné nádržky nalijte prověřenou kapalinu s bodem tuhnutí alespoň minus dvacet stupňů Celsia. Nikdy novou směs neřeďte vodou z kohoutku, která obsahuje vápník a ucpává trysky vodním kamenem. Důkladně prostříkněte přední okno: Ihned po nalití aktivujte přední ostřikovače po dobu alespoň deseti sekund. Musíte vidět a ucítit, že z trysek již proudí nová zimní směs s typickou lihovou vůní. Tím vytlačíte letní vodu z hadiček pod kapotou. Nezapomeňte na zadní sklo a světlomety: Zvláště u kombi a SUV aktivujte zadní ostřikovač na patnáct až dvacet sekund, protože dlouhé vedení skrz celý vůz pojme překvapivě mnoho zbytkové vody. Pokud má auto ostřikovače světel, zapněte potkávací světla a systém několikrát spusťte. Zkontrolujte stav a vzorek pneumatik: Spolu s kapalinou do ostřikovačů zkontrolujte také hloubku dezénu a stav obutí, jak detailně popisuje naše doporučení pro pravidlo čtyř čtyřek u zimních pneumatik a kontrolu dezénu mincí. Vozte v kufru litrovou rezervu: V zimní plískanici na dálnici plné rozbředlé soli a špíny se spotřeba kapaliny dramaticky zvyšuje. Mít v zavazadlovém prostoru jednolitrovou záložní lahev představuje elementární jistotu, že nezůstanete nasucho uprostřed chumelenice. Češi dělají na parkovišti obří chybu. Zvednuté stěrače zničí pružinu a mohou nečekaně rozbít sklo Zdroje fotografií dolevani_zimni_smesi_do_ostrikovacu_auto: Hamedog / Wikimedia CC BY-SA 3.0 namrzle_celni_sklo_sterace_mraz: Kotivalo / Wikimedia CC BY-SA 3.0 Windshield washer fluid can: Santeri Viinamäki / Wikimedia CC BY-SA 4.0