Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Obyčejné nalití zimní směsi do auta vás bude stát tisíce. V trubkách zůstane letní voda a zamrzne

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
S příchodem prvních ranních mrazů většina řidičů zamíří k čerpací stanici nebo do supermarketu pro kanystr zimní kapaliny do ostřikovačů. Otevřou kapotu, nalijí nemrznoucí směs do nádržky a s klidným svědomím odjíždějí v domnění, že je auto na zimu připraveno. Bezvadný výhled z vozidla představuje…
Muž nalévající modrou kapalinu do ostřikovačů pod kapotou automobilu.

Muž nalévající modrou kapalinu do ostřikovačů pod kapotou automobilu.

Zdroj: Hamedog / Wikimedia CC BY-SA 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 29.10.2026 20:20

Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Soused omylem postaví kus domu na vašem pozemku. Zastavěný kousek mu však může zůstat
Soused omylem postaví kus domu na vašem pozemku. Zastavěný kousek mu však může zůstat
Matrace je rozbalená, práva jste nevyhodili. Samotná fólie vrácení nebrání
Matrace je rozbalená, práva jste nevyhodili. Samotná fólie vrácení nebrání

Sundání fólie z matrace koupené přes internet samo neruší právo odstoupit. Za nadměrné používání však...

Poškrábanou pánev Češi mění pozdě. Tyto skryté vady ničí jídlo i zdraví
Poškrábanou pánev Češi mění pozdě. Tyto skryté vady ničí jídlo i zdraví

Téměř v každé české domácnosti se najde pánev, která má své nejlepší dny dávno za sebou. Drobné rýhy od...

Telefon z bazaru má účtenku. Práva k reklamaci se do krabičky sama nepřibalí
Telefon z bazaru má účtenku. Práva k reklamaci se do krabičky sama nepřibalí

Původní účtenka od telefonu sama nepřevádí práva vůči obchodu. Co ověřit při nákupu od soukromníka a jak...

Reklamační protokol není bianco šek na čekání. Delší lhůta potřebuje dohodu
Reklamační protokol není bianco šek na čekání. Delší lhůta potřebuje dohodu

Delší vyřízení reklamace vyžaduje dohodu. Jak poznat vynucený souhlas v protokolu, zaznamenat nesouhlas a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Další články z kategorie Auto-moto
Zobrazit více
Auto-moto
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.