Inkasní firma zná vaši smlouvu. Ještě tím neprokázala, že jí máte zaplatit

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Postoupení pohledávky obvykle nevyžaduje souhlas dlužníka. Jak ověřit nového věřitele, komu platit a proč s pohledávkou mohou přejít i osobní údaje.
Zavřená zdobená papírová obálka na dřevěné podložce

Zavřená zdobená papírová obálka na dřevěné podložce

Zdroj: Jotahin / Wikimedia / CC0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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