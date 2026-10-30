Inkasní firma zná vaši smlouvu. Ještě tím neprokázala, že jí máte zaplatit

Postoupení pohledávky obvykle nevyžaduje váš souhlas. K novému věřiteli přitom mohou přejít i osobní údaje potřebné k jejímu uplatnění. Dopis od neznámé inkasní firmy ale není důvodem automaticky poslat peníze na uvedený účet. Nejdřív rozlište, zda firma dluh převzala, nebo ho pouze vymáhá pro někoho jiného.
Otevřete obálku a místo známého dodavatele píše společnost, o které jste dosud neslyšeli. Zná vaše jméno, adresu i číslo smlouvy a žádá platbu. Taková výzva nemusí být podvod. Samotné přesné údaje však ještě neprokazují, že peníze požaduje oprávněný příjemce.
Věřitel se může změnit, dlužníkem zůstáváte vy
Podle
§ 1879 občanského zákoníku může věřitel smlouvou převést celou pohledávku nebo její část na jinou osobu i bez souhlasu dlužníka. Zákon původního věřitele označuje jako postupitele a nového jako postupníka. Prakticky se mění ten, kdo má právo požadovat zaplacení. Nejde o převzetí vašeho dluhu někým, kdo ho za vás zaplatí.
Pravidlo má výjimky.
§ 1881 počítá například se smluvním vyloučením postoupení. Nepřipouští ani postoupení pohledávky, jejíž obsah by se změnou věřitele změnil k tíži dlužníka. Konkrétní případ proto závisí také na původní smlouvě a případných zvláštních pravidlech.
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Úřad pro ochranu osobních údajů vysvětluje, že nový věřitel při postoupení vstupuje také do postavení správce osobních údajů. Získává s tím odpovídající práva i povinnosti. Pro tento účel se nevyžaduje váš souhlas se zpracováním údajů podle GDPR. Chybějící podpis pod novým souhlasem tedy sám o sobě postoupení nezablokuje.
Jiná situace nastává, když původní věřitel společnost pouze pověří vymáháním. Pohledávka mu zůstává. Podle stejného výkladu ÚOOÚ je pověřená společnost v takto popsaném vztahu zpracovatelem a údaje dostává v nezbytném rozsahu na základě odpovídající smlouvy. Nápis „inkasní společnost“ na hlavičkovém papíře tyto dvě situace nerozliší.
Ani nový správce nemá volnou ruku k libovolnému používání údajů. Platí pro něj zásady účelového omezení a přiměřeného rozsahu zpracování, které shrnuje
základní příručka ÚOOÚ. Podklady k dluhu nejsou univerzální vstupenkou k dalšímu využívání vašich informací. Nový věřitel se stává také správcem osobních údajů. Nadále musí respektovat účel a přiměřený rozsah jejich zpracování (ilustrační fotografie). Tony Webster from Portland, Oregon / Wikimedia / CC BY-SA 2.0 / zmenšeno Pro placení rozhoduje i to, kdo změnu oznámil
§ 1882 občanského zákoníku rozlišuje dvě cesty: původní věřitel vás o postoupení vyrozumí, nebo vám je nový věřitel prokáže. Dokud nenastane ani jedna z nich, můžete se povinnosti zprostit plněním původnímu věřiteli nebo jiným vyrovnáním s ním. Po řádném oznámení či prokázání už na placení původnímu věřiteli bez dalšího nespoléhejte.
Není přitom správné v každém případě trvat na předložení celé postupní smlouvy.
Nejvyšší soud v usnesení 20 Cdo 2945/2022 vysvětlil, že při oznámení původním věřitelem se dlužník nemůže dožadovat prokázání smlouvy o postoupení. Ověřovat pravost oznámení je něco jiného než podmiňovat platbu předložením dohody mezi oběma firmami.
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Z uvedených pravidel vychází následující postup. Odděluje skutečný dluh, oprávnění příjemce a platební údaje. Jedna zkontrolovaná položka nenahrazuje zbývající dvě.
Porovnejte původního věřitele, smlouvu či fakturu, splatnost a dosavadní úhrady se svými doklady. Vyžádejte si rozpis jistiny, úroků a dalších požadovaných částek. Nechte si upřesnit roli inkasní firmy. Je novým věřitelem, nebo zástupcem původního věřitele? U pouhého pověření si ověřte také oprávnění přijímat platby. Kontaktujte původního věřitele přes dříve známý kontakt, například ze smlouvy. Ověřte, zda pohledávku postoupil nebo firmu pověřil. Nespoléhejte jen na telefon uvedený v novém dopise. Pokud se ozval pouze nový věřitel a oznámení původního chybí, požadujte prokázání postoupení konkrétní pohledávky. Zkontrolujte návaznost na svůj závazek. Teprve podle ověřených podkladů zkontrolujte příjemce, účet a identifikaci platby. Dopis, odpovědi i potvrzení převodu si uschovejte.
Výsledek kontroly může být překvapivě obyčejný: dluh znáte, ale příjemce ještě doložený není. Nebo je změna věřitele v pořádku, ale nesouhlasí částka. Znalost čísla smlouvy neřeší ani jeden problém sama. Pokud si firmy odporují, vyjasněte spor bez odkladu s právní pomocí. Žádost o vysvětlení sama neposouvá splatnost. Zvlášť pečlivě ověřte účet, protože
vrácení peněz poslaných na cizí účet nemusí být jednoduché. Ověřený nový věřitel ještě neznamená správně vyčíslený dluh. Porovnejte jistinu, úroky i poplatky se svými doklady (ilustrační fotografie). jakeandlindsay / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno Změna věřitele nemaže vaše námitky
Podle
§ 1884 občanského zákoníku zůstávají zachovány námitky, které jste proti pohledávce měli v době postoupení. Jestliže jste například už zaplatili, předložte doklad o úhradě a označte konkrétní nesrovnalost. Nové logo na výzvě není důvodem platit stejnou částku podruhé.
Požadujte vysvětlení také u připočtených poplatků.
ERÚ ve svém upozornění pro zákazníky energetických dodavatelů popisuje výzvy s nejasným původem dluhu i spornými náklady vymáhání. Neznamená to, že všechny poplatky jsou zakázané. Je třeba zjistit, z čeho konkrétní nárok vychází.
Před podpisem uznání dluhu nebo splátkové dohody si nechte vysvětlit jejich účinky, zvlášť když dluh rozporujete. A nepřeskakujte ověření samotného vzniku závazku: jak ukazuje i náš článek o
nevyžádaném zboží se složenkou, samotná výzva k platbě ještě neznamená, že dluh vznikl. Na údaje se můžete ptát, spor o dluh tím ale nekončí
Po novém správci můžete požadovat informace o zpracování svých údajů, včetně účelu a dostupných informací o jejich zdroji. Máte také právo žádat opravu nepřesných údajů. Tato práva vysvětluje
ÚOOÚ v části věnované právům subjektů údajů. Právo na přístup přitom není automatickým nárokem na celou obchodní smlouvu mezi věřiteli.
Problém s nakládáním s osobními údaji řešte se správcem a podle okolností s ÚOOÚ. Otázku, zda a komu dlužíte, posuzujte samostatně. Souhlas s údaji není potvrzením dluhu a jeho odvolání není způsobem, jak existující dluh zrušit.