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Mobil ukazuje vaše ukradené elektrokolo. Ani parta známých vám nedává právo vtrhnout za plot

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Bod na mapě může policii pomoci najít ukradené elektrokolo. Uložte však také čas poslední polohy, připravte doklady a údaje o kole a předejte je policistům. Přelézat plot, otevírat cizí garáž nebo se dohadovat s člověkem, který na kole přijel, není bezpečný způsob, jak ho získat zpět.
Červené městské elektrokolo SVBike s dřevěnou schránkou baterie stojící na chodníku.

Červené městské elektrokolo SVBike s dřevěnou schránkou baterie stojící na chodníku.

Zdroj: Mojmir Churavy / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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