Mobil ukazuje vaše ukradené elektrokolo. Ani parta známých vám nedává právo vtrhnout za plot

Bod na mapě může policii pomoci najít ukradené elektrokolo. Uložte však také čas poslední polohy, připravte doklady a údaje o kole a předejte je policistům. Přelézat plot, otevírat cizí garáž nebo se dohadovat s člověkem, který na kole přijel, není bezpečný způsob, jak ho získat zpět.
Lokátor už při pátrání skutečně pomohl.
V dubnu 2025 majitel odcizeného jízdního kola v Olomouci zavolal policii a navedl hlídku pomocí údajů o poloze. Policisté mu kolo vrátili. Pokud se ztratí vaše elektrokolo s lokátorem, začněte také předáním polohy policii a domluvte s ní další kroky. Uložte polohu i čas. Rozlišujte dva různé časy
V aplikaci otevřete konkrétní lokátor a pořiďte snímek obrazovky s mapou, jeho názvem a údajem o poslední aktualizaci. Pokud se zobrazuje oblast možné polohy, zachovejte i ji. Poznamenejte si, kdy jste snímek pořídili. Originál ponechte bez úprav; přiblíženou nebo označenou kopii můžete připravit vedle něj.
Čas pořízení snímku a čas polohy nejsou totéž. Modelový příklad: v 10.40 uložíte mapu, na které stojí „naposledy viděno v 7.10“. Jde o údaj starý tři hodiny a třicet minut, přestože snímek vznikl právě teď. Policii proto předejte oba časy. Netvrďte, že kolo na uvedeném místě stále je.
Soused tvrdí, že plot stojí na jeho pozemku. Samotný mapový překryv nestačí
Například AirTag využívá síť Najít, v níž okolní zařízení Apple prostřednictvím Bluetooth pomáhají hlásit přibližnou polohu. Když aktuální údaj není dostupný, aplikace může ukazovat poslední známé místo.
Apple tento rozdíl popisuje ve své podpoře. Z bodu na mapě proto nelze určit konkrétní byt ani člověka, který má kolo u sebe.
Stejnou kontrolu času udělejte i u GPS lokátoru: zjistěte, co přesně vaše aplikace zobrazuje a kdy se údaj aktualizoval. Zapište název aplikace a typ zařízení. Uveďte také, kde byl lokátor na kole umístěný. Poloha lokátoru je užitečná stopa; identitu odcizeného kola musí doplnit další údaje.
Jestli aplikace nabízí historii, export nebo přehled krádeže, uložte ho také. Při nové aktualizaci vytvořte další snímek a krátký záznam do časové osy. Starší soubory nepřepisujte. Pokud aplikace čas polohy vůbec neukazuje, řekněte to policii; nedoplňujte vlastní odhad.
Kdy volat 158 a co policii sdělit
Pokud krádež právě probíhá, máte čerstvé údaje o pohybu odcizeného kola nebo hrozí konflikt, volejte z bezpečného místa 158.
Policie uvádí, že linka slouží při přímém ohrožení života, zdraví či majetku i k předání informací o trestné činnosti. Operátor potřebuje vědět, co se stalo, kde a kdy, kdo volá a jak situace probíhá. Řiďte se jeho pokyny.
U starší krádeže bez naléhavého vývoje podejte oznámení a polohové údaje přiložte.
Oznámení lze podat ústně do protokolu na kterémkoli oddělení policie. Nemusíte nejdřív jezdit do města, kam ukazuje lokátor.
Při hovoru nebo na služebně si pomozte touto osnovou:
Kolo zmizelo z tohoto místa, v tomto čase nebo časovém rozmezí. Jde o tuto značku, model a barvu; známé číslo rámu je… Používám tento lokátor a aplikaci; poslední poloha má tento čas. Mapa ukazuje tuto ulici či oblast; údaj se mění, nebo zůstává stejný. Já jsem na tomto bezpečném místě a můžete mi zavolat na toto číslo.
Místo krádeže a místo zobrazené trackerem popište odděleně. Pokud aplikace údaj právě změnila, sdělte i nový čas. Neodkládejte naléhavé oznámení jen proto, že ještě hledáte fakturu.
AirTag hlásí polohu pomocí sítě Najít. Při předání údaje policii připojte také čas poslední aktualizace. Vlastnictví doloží rám, doklady a fotografie
Připravte číslo rámu, značku a model, barvu a fotografie kola. Připojte rozpoznatelné úpravy: jiný nosič, polepy, brašnu nebo poškození, které je vidět na starším snímku.
Policie při prevenci krádeží doporučuje právě výrobní číslo a podrobnou fotodokumentaci.
Hodí se faktura, účtenka či kupní smlouva. Když je nemáte po ruce, připravte jiné podklady, které spojují kolo s vámi. Také při
vracení nalezených kol policie uvádí jako příklady dokladů účtenku, fotografii nebo jiný důkaz. Samotný snímek trackeru všechny tyto údaje nenahradí.
Řekněte policistům také přibližnou hodnotu kola a co dalšího zmizelo nebo bylo poškozeno. Pokud místo krádeže snímá kamera domu či obchodu, upozorněte je na ni a požádejte provozovatele o uchování příslušného časového úseku pro policii. Nespoléhejte, že každá kamera záznam ukládá; rozdíl mezi živým náhledem a nahráváním vysvětlujeme také u
kamerového zvonku v paneláku. Bod za plotem není povolení vstoupit
Jestli mapa míří do domu, zahrady nebo garáže, předejte údaj policii. Nevstupujte dovnitř bez oprávnění, nepřekonávejte plot ani zámek a neberte si kolo silou. Ani doprovod známých tento problém neřeší.
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Upravuje je § 14. Ze samotného bodu v aplikaci tedy nelze odvodit oprávnění k vstupu nebo násilnému převzetí kola.
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Pokud kolo uvidíte z veřejně přístupného místa, sdělte policii, kde je a co pozorujete. Člověka u něj nezastavujte, nepronásledujte ani s ním nezačínejte hádku. Popisujte pozorované skutečnosti: že někdo jede na podobném kole, nikoli automaticky, že jste našli zloděje. Další postup posoudí policisté podle konkrétní situace.
Další polohy doplňujte ke stejnému oznámení
Při podání si vyžádejte potvrzení a poznamenejte si číslo věci či kontakt, podle kterého můžete doplňovat informace. Domluvte se, kam nové polohy posílat. Při naléhavé změně volejte 158 a řekněte, že krádež už byla oznámena.
Každé doplnění by mělo obsahovat nový údaj o poloze, jeho čas a původní soubor z aplikace. Heslo k účtu ani přístup do telefonu kvůli sdílení screenshotu nikomu neposílejte. Pokud je kolo pojištěné, oznamte událost také pojišťovně podle svých pojistných podmínek.
Pro další používání kola si uložte fotografie a číslo rámu do snadno dohledatelné složky a ponechte si jejich zálohu. V aplikaci lze později dohledávat polohu; podklady k tomu, komu patří konkrétní kolo, je lepší mít připravené předem.