Otočení hlavice na maximum pokoj rychleji nevyhřeje. Fyzika oklamat nejde

Jakmile venkovní teploty klesnou k bodu mrazu a v bytě se ochladí, spousta lidí intuitivně přistoupí k radiátoru a otočí termostatickou hlavici nadoraz na číslici pět. Vládne totiž hluboce zakořeněná představa, že čím vyšší číslo nastavíte, tím větší žár a rychlejší proud horké vody do radiátoru vletí. Realita otopných soustav je však zcela jiná.
Správné hospodaření s teplem v domácnosti vyžaduje základní pochopení fyzikálních principů otopné soustavy. Odborné technické analýzy Katedry technických zařízení budov
Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, podrobné metodické studie portálu TZB-info k funkci termostatických ventilů v otopných soustavách i praktická doporučení pro správné nastavení a obsluhu termostatických hlavic jednoznačně dokládají, že neodborné zásahy do regulace způsobují zásadní hydraulickou nerovnováhu. Technické požadavky na přesnost snímání navíc striktně vymezuje evropská norma ČSN EN 215 pro termostatické ventily otopných těles a doporučené vnitřní teploty obytných prostor stanovuje vyhláška číslo 194/2007 Sbírky v souladu s programy energetické účinnosti Ministerstva průmyslu a obchodu.
Termostatická hlavice nefunguje jako plynový pedál v autě, ale jako automatický omezovač teploty. Otočením na maximum pokoj nevytopíte ani o jedinou minutu dříve, zato spolehlivě přetopíte interiér, vysušíte vzduch a zbytečně vyhodíte tisíce korun za protopenou energii. Podívejte se, jak tento mechanický zázrak doopravdy pracuje a jakých chyb se při regulaci vyvarovat.
Plošné odvzdušnění nečekaně vyřadí celý dům. Kotel při ztrátě natlakované vody okamžitě hlásí chybu a vypne topení Mýtus plynového pedálu: Jak termostatická hlavice doopravdy pracuje
Základní omyl pramení z představy, že otočení hlavice z polohy tři na polohu pět zvětší průtokové otvory a radiátor začne hřát vyšší teplotou. Tak tomu ale v žádném případě není. Teplotu otopné vody, která proudí trubkami do radiátoru, řídí centrální zdroj tepla, ať už jde o plynový kotel, tepelné čerpadlo nebo předávací stanici dálkového vytápění podle venkovní teploty. Samotná termostatická hlavice teplotu vody nijak neovlivní.
Uvnitř plastového krytu hlavice se nachází uzavřená vlnovcová kapsle naplněná látkou s vysokou tepelnou roztažností, nejčastěji speciální kapalinou, voskem nebo plynem. Tato náplň neustále reaguje na teplotu vzduchu v místnosti. Jakmile teplota v pokoji roste, látka v kapsli zvětšuje svůj objem a tlačí na pohyblivý kovový trn ventilu. Tento trn působí proti pružině a postupně přivírá kuželku uvnitř ventilového tělesa, čímž škrtí přítok horké vody do radiátoru.
Pokud vstoupíte do místnosti, kde je patnáct stupňů Celsia, a nastavíte hlavici na stupeň tři odpovídající dvaceti stupňům, ventil se otevře na sto procent svého průtoku. Radiátor se okamžitě rozžhaví na maximum, které mu otopná voda dovolí. Pokud byste v téže chvíli otočili hlavici na stupeň pět, ventil se neotevře o nic víc, protože už byl zcela otevřený. Rychlost natopení místnosti z patnácti na dvacet stupňů bude na stupeň tři i na stupeň pět naprosto totožná. Rozdíl nastane až ve chvíli, kdy pokoj požadovaných dvaceti stupňů dosáhne.
Nastavení termostatické hlavice na radiátoru určuje cílovou teplotu v místnosti. Drahé přetápění: Každý stupeň navíc zvedne účet o šest procent
Zatímco při nastavení na stupeň tři začne vlnovcové čidlo při dosažení dvaceti stupňů ventil plynule přivírat a radiátor vychladne, na stupeň pět topí dál na plný výkon. Přestane hřát až ve chvíli, kdy vzduch kolem radiátoru dosáhne neuvěřitelných dvaceti šesti až dvaceti osmi stupňů Celsia. V místnosti začne být nedýchatelno, vzduch se vysuší a lidé situaci často řeší tím, že otevřou okno.
Z energetického hlediska jde o obrovské plýtvání penězi. Podle propočtů energetických specialistů znamená zvýšení vnitřní teploty o pouhý jeden stupeň Celsia nárůst spotřeby paliva přibližně o šest procent. Pokud necháte omylem nastavenou pětku a vytopíte obývací pokoj na dvacet šest stupňů místo optimálních jednadvaceti, zvednete náklady na vytápění tohoto prostoru o celých třicet procent. Ročně tak můžete vyhodit oknem několik tisíc korun zcela zbytečně.
Co znamenají číslice a značky na těle hlavice
Mnoho uživatelů netuší, jaké konkrétní teplotě odpovídají jednotlivé číslice a piktogramy na obvodu otočné rukojeti. Zde je přehledný průvodce standardním nastavením, které používá naprostá většina výrobců kvalitních armatur:
Čísla na termostatické hlavici odpovídají konkrétním vnitřním teplotám.
Symbol na hlavici Cílová teplota Doporučené využití v domácnosti Vliv na spotřebu energie Symbol vločky (*) cca 6 až 8 °C Protimrazová ochrana. Zabraňuje zamrznutí vody v tělese při dlouhé nepřítomnosti. Minimální základní temperování Stupeň 1 cca 12 až 14 °C Vstupní chodby, schodiště, nevytápěné předsíně, spíže a technické místnosti. Velmi úsporný režim Stupeň 2 cca 16 až 18 °C Ložnice pro zdravý a hluboký spánek, šatny, méně frekventované pracovny. Snížená spotřeba o 15 až 20 % Stupeň 3 cca 20 až 21 °C Standardní obývací pokoje, dětské pokoje, jídelny. Ideální hygienická norma. Optimální rovnováha komfortu a nákladů Stupeň 4 cca 23 až 24 °C Koupelny při koupání dětí, pokoje pro nemocné osoby nebo seniory. Zvýšená spotřeba o 15 až 18 % Stupeň 5 cca 26 až 28 °C Maximální otevření. V běžném provozu nevhodné, slouží pouze ke speciálním účelům. Extrémní nárůst nákladů až o 35 % Tři největší chyby, kterými lidé ničí účinnost regulace
Kromě nesmyslného nastavování pětky dochází v českých domácnostech ke třem závažným chybám, které dokážou spolehlivě vyřadit z provozu i ten nejmodernější regulační systém.
První zásadní chybou je větrání na vyklopenou ventilačku nebo mikroventilaci přímo nad zapnutým radiátorem. Když v zimě necháte okno pootevřené na štěrbinu, těžký studený vzduch zvenčí padá podél okenního rámu a stéká přímo na termostatickou hlavici umístěnou pod parapetem. Čidlo hlavice je okamžitě ochlazeno na několik málo stupňů Celsia, vyhodnotí situaci jako extrémní mráz v pokoji a otevře ventil na sto procent. Radiátor začne zběsile topit a veškeré drahocenné teplo stoupá podél okna rovnou do venkovního prostoru. Správný postup je jednoduchý: před větráním otočte hlavici na vločku, otevřete okno dokořán na čtyři až šest minut, okno neprodyšně zavřete a teprve poté vraťte hlavici na původní stupeň. Čerstvý vzduch se rychle prohřeje od teplých zdí bez tepelných ztrát.
Druhou chybou je zakrývání radiátorů a hlavic těžkými závěsy, nábytkem nebo ozdobnými kryty. Jak jsme si vysvětlili, čidlo v hlavici reaguje na teplotu vzduchu ve svém bezprostředním okolí. Pokud hlavici uvězníte za hustý závěs sahající až na podlahu nebo před ni postavíte pohovku, teplý vzduch z radiátoru nemůže proudit do pokoje a vytvoří pod látkou přehřátou kapsu. Teplota za závěsem bleskově dosáhne dvaadvaceti stupňů, hlavice ventil uzavře, a vy v obývacím pokoji mrznete při osmnácti stupních, přestože radiátor je v pořádku.
Třetí častou chybou je úplné zavírání hlavic na nulu při odchodu do práce. Pokud ráno v mrazivém dni radiátory úplně vypnete, zdivo, stropy a podlahy začnou masivně chladnout. Po návratu z práce musíte promrzlý byt vyhřívat od nuly, což spotřebuje obrovské množství energie. Vychladnutí stěn navíc posouvá rosný bod do interiéru, jak detailně popisuje naše varování před
rozvojem nebezpečných plísní za nábytkem u obvodových zdí. Mnohem ekonomičtější je snížit teplotu při odchodu pouze o dva až tři stupně, například z trojky na dvojku. Umístění radiátoru pod oknem zajišťuje správné proudění ohřátého vzduchu v místnosti. Zatuhlá jehla po létě: Proč radiátor netopí a jak ho zprovoznit bez nářadí
Začátek topné sezóny s sebou nese ještě jeden typický problém. Otočíte hlavici na trojku nebo čtyřku, ale radiátor zůstává ledový jako kus ledu. Než zavoláte havarijní službu nebo správce domu, zkontrolujte, zda nedošlo k zatuhnutí ventilové jehly. Jde o nejběžnější podzimní závadu na radiátorech v celé zemi.
Většina lidí totiž na jaře po skončení topení otočí hlavice na nulu. Tím stlačí vnitřní pružinu a přitlačí kuželku ventilu těsně do sedla. Během pěti až šesti teplých měsíců se v otopné vodě usazují drobné nečistoty a vodní kámen. Mosazný trn v sedle ventilu vlivem stálého tlaku zatuhne a přilepí se. Když na podzim otočíte hlavici na vyšší číslo, plastová část se sice uvolní, ale kovová jehla uvnitř zůstane zamáčknutá a nepustí do tělesa ani kapku horké vody.
Oprava je překvapivě snadná a zvládnete ji během dvou minut bez kapky vyteklé vody. Nemusíte vypouštět topení ani volat instalatéra:
Demontujte plastovou hlavici: Otočte hlavici na maximum na číslo pět, aby se uvolnil tlak na mechanismus. Rukou nebo opatrně kleštěmi přes hadřík povolte kovovou převlečnou matici, která drží hlavici na ventilu. Pokud máte moderní nacvakávací hlavici se západkou, pootočte kroužkem a hlavici jednoduše stáhněte tahem k sobě. Žádná voda nevytryskne, vnitřní těleso ventilu zůstává hermeticky uzavřené. Zkontrolujte vyčnívající jehlu: Z mosazného těla ventilu vyčnívá tenký ocelový trn o průměru přibližně dva milimetry. U plně funkčního ventilu by měl vyčnívat zhruba čtyři až pět milimetrů a při zatlačení klást pružný odpor. Pokud je zatlačený dovnitř a nevyskočí, je zaseknutý. Uvolněte trn bez násilí: Nikdy netahejte za jehlu silou kleštěmi směrem ven. Mohli byste poškodit těsnicí ucpávku a způsobit únik vody. Vezměte plochý tvrdý předmět, například dřevěný špalíček, plochou stranu kladívka nebo rukojeť šroubováku, a zatlačte jehlu několikrát jemně dovnitř směrem do těla ventilu. Silná vnitřní pružina se tím probudí a trn sám vyskočí ven do své správné polohy. Nasaďte hlavici zpět: Hlavici nechte nastavenou na číslo pět, přiložte ji zpět na ventilové těleso a dotáhněte převlečnou matici rukou. Teprve po pevném dotažení nastavte požadovaný provozní stupeň. Radiátor by měl během několika minut začít rovnoměrně hřát.
Aby k tomuto zatuhnutí vůbec nedocházelo, platí jedno zlaté pravidlo pro konec zimy: jakmile na jaře kotelna vypne vytápění, otočte všechny termostatické hlavice v bytě na stupeň pět. Pružina ventilu zůstane uvolněná, sedlo se neucpe a na podzim se vyhnete zbytečným starostem.
Vypínat radiátory při odchodu do práce účet nesníží. Vyhláška a promrzlé zdi úsporu smažou Rychlý kontrolní seznam před hlavní topnou sezónou Prověřte volný prostor kolem těles: Zkontrolujte, zda před radiátory nestojí nábytek a zda dlouhé záclony nepadají přímo na regulační hlavici. Pro správnou cirkulaci vzduchu je nutný volný prostor alespoň deset až patnáct centimetrů. Nastavte stabilní teplotní režim: V obytných místnostech udržujte stupeň tři, v ložnici stupeň dva. Vyhněte se neustálému točení hlavicí nahoru a dolů během dne. Zkontrolujte funkčnost ventilových jehel: Pokud těleso po otočení hlavice nehřeje, sejměte hlavici a rozhýbejte zamáčknutý kovový trn plochým předmětem. Odvzdušňujte pouze v chladném stavu: Pokud radiátor v horní části šplouchá nebo zůstává studený, odvzdušněte jej speciálním klíčkem vždy při vypnutém oběhovém čerpadle, abyste nenasáli vzduch hlouběji do soustavy. Větrejte krátce a intenzivně: Před otevřením oken stáhněte hlavici na protimrazovou vločku a po vyvětrání ji vraťte na původní osvědčenou hodnotu. Zdroje fotografií nastaveni_termostaticke_hlavice_radiator_topeni: Jeuwre / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 Danfoss thermostatic radiator valve: Santeri Viinamäki / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 radiator_pod_oknem_obyvaci_pokoj_topeni: gailhampshire / Wikimedia Commons CC BY 2.0