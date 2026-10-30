Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Otočení hlavice na maximum pokoj rychleji nevyhřeje. Fyzika oklamat nejde

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Proč otočení termostatické hlavice na maximum místnost neohřeje rychleji a jak hlavice funguje? Zjistěte, co znamenají čísla a jak uvolnit zatuhlý ventil.
Ruka nastavující bílou termostatickou hlavici na deskovém radiátoru ústředního topení

Ruka nastavující bílou termostatickou hlavici na deskovém radiátoru ústředního topení

Zdroj: Jeuwre / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 30.10.2026 13:23

Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Obyčejné nalití zimní směsi do auta vás bude stát tisíce. V trubkách zůstane letní voda a zamrzne
Obyčejné nalití zimní směsi do auta vás bude stát tisíce. V trubkách zůstane letní voda a zamrzne
Soused omylem postaví kus domu na vašem pozemku. Zastavěný kousek mu však může zůstat
Soused omylem postaví kus domu na vašem pozemku. Zastavěný kousek mu však může zůstat

Přestavek může změnit vlastníka zastavěného kousku zahrady i bez kupní smlouvy. Platí to ale jen pro malý...

Matrace je rozbalená, práva jste nevyhodili. Samotná fólie vrácení nebrání
Matrace je rozbalená, práva jste nevyhodili. Samotná fólie vrácení nebrání

Sundání fólie z matrace koupené přes internet samo neruší právo odstoupit. Za nadměrné používání však...

Poškrábanou pánev Češi mění pozdě. Tyto skryté vady ničí jídlo i zdraví
Poškrábanou pánev Češi mění pozdě. Tyto skryté vady ničí jídlo i zdraví

Téměř v každé české domácnosti se najde pánev, která má své nejlepší dny dávno za sebou. Drobné rýhy od...

Telefon z bazaru má účtenku. Práva k reklamaci se do krabičky sama nepřibalí
Telefon z bazaru má účtenku. Práva k reklamaci se do krabičky sama nepřibalí

Původní účtenka od telefonu sama nepřevádí práva vůči obchodu. Co ověřit při nákupu od soukromníka a jak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.