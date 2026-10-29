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Matrace je rozbalená, práva jste nevyhodili. Samotná fólie vrácení nebrání

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Sundání fólie z matrace koupené přes internet samo neruší právo odstoupit. Za nadměrné používání však můžete odpovídat snížením vracené částky.
Bílá matrace se žlutými boky a dvěma polštáři u prosklené stěny.

Bílá matrace se žlutými boky a dvěma polštáři u prosklené stěny.

Zdroj: Eve Mattress / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 10:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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