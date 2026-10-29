Matrace je rozbalená, práva jste nevyhodili. Samotná fólie vrácení nebrání

Rozbalenou matraci z e-shopu můžete vrátit. Sundání ochranné fólie samo neruší právo odstoupit od smlouvy, jak vyložil Soudní dvůr EU. Neznamená to ale bezplatnou zkoušku na celých čtrnáct nocí. Za snížení hodnoty způsobené používáním nad rámec nezbytného vyzkoušení můžete odpovídat.
Koupit matraci podle obrázku a několika údajů není totéž jako si na ni lehnout. Právě rozbalená matrace přivedla německého zákazníka až k soudnímu sporu. Zboží objednal přes internet, odstranil ochrannou fólii a chtěl nákup vrátit. Prodávající namítal hygienickou výjimku.
Soudní dvůr EU ve věci C-681/17 slewo dne 27. března 2019 takový výklad odmítl. Fólie z matrace nedělá automaticky nevratné zboží
Soud přirovnal matraci k oděvu, který si zákazník také potřebuje vyzkoušet. Samotný kontakt s tělem podle něj neznamená, že zboží po vrácení už nikdy nemůže používat někdo další. V odůvodnění připomněl hotelové matrace, trh s použitými matracemi i možnost jejich vyčištění. Šlo o výklad spotřebitelského práva, nikoli o nový rozsudek z letošního roku.
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V Česku upravuje hygienickou výjimku
§ 1837 písm. g) občanského zákoníku. Týká se zapečetěného zboží, které po porušení obalu není vhodné vrátit z hygienických nebo zdravotních důvodů. Nestačí tedy samotná existence fólie. Závěr rozsudku o matracích zachycují také pokyny Evropské komise zveřejněné na webu MPO, konkrétně oddíly 5.5.4 a 5.11.4. Právo odstoupit a výše vrácené částky jsou dvě různé věci
Rozsudek neříká, že lze matraci libovolně používat a potom vždy dostat zpět celou cenu. V bodě 47 výslovně připomíná odpovědnost za snížení hodnoty. Stejnou hranici pro českého kupujícího stanoví
§ 1833 občanského zákoníku: rozhoduje zacházení nad rámec nutný k seznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Právo vrátit matraci neznamená, že za její nadměrné používání vždy dostanete zpět celou cenu. Ilustrační snímek. LumaSleep / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Výsledkem tak může být platné odstoupení, ale spor o část peněz. Například znečištění vzniklé při běžném používání může mít jiné následky než pouhé zpřístupnění matrace k vyzkoušení. Výjimkou z odpovědnosti za snížení hodnoty je situace, kdy podnikatel nesplnil zákonnou informační povinnost o právu odstoupit.
Vodítkem pro nezbytné vyzkoušení je podle Komise zacházení obvyklé v kamenné prodejně. Z toho nelze odvodit univerzální počet nocí, které smíte na matraci přespat bez následků. Zákonných čtrnáct dnů je lhůta pro rozhodnutí o nákupu, nikoli automatická poukázka na dvoutýdenní domácí provoz. Případný dobrovolný program delšího zkoušení má vlastní podmínky.
Při posuzování nezbytného vyzkoušení slouží jako vodítko zacházení obvyklé v prodejně. Ilustrační snímek obchodu v New Yorku. Editor1020 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Ani srážku za čištění nelze předepsat všem vracejícím zákazníkům stejným paušálem.
Česká obchodní inspekce takový požadavek v obchodních podmínkách odmítá. Komise současně připouští skutečné náklady na čištění nebo objektivně zdůvodněnou ztrátu hodnoty při následném prodeji jako použitého zboží, pokud souvisejí s nadměrným zacházením. Podrobněji rozdíl vysvětlujeme v článku o poplatku za vyčištění vráceného zboží. Nejdřív rozlište, co vám obchod vlastně odmítá
Z porovnání rozsudku a českých pravidel vychází jednoduchý postup pro odpověď e-shopu. Pokud obchod tvrdí, že po odstranění fólie vůbec nesmíte odstoupit, odkažte na věc C-681/17. Pokud odstoupení přijímá, ale chce snížit vracenou částku, samotný odkaz na rozsudek už peněžní spor nevyřeší.
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Ve druhé situaci si vyžádejte popis konkrétního znehodnocení, vysvětlení jeho souvislosti se zacházením nad rámec vyzkoušení a zdůvodnění částky. Před odesláním matraci vyfotografujte, včetně povrchu a případných vad. Uchovejte objednávku, komunikaci a přepravní doklad. Jde o praktickou přípravu podkladů, nikoli o záruku výsledku případného sporu.
Ohlídejte oznámení, dopravu i matraci na míru
U běžného spotřebitelského nákupu přes internet máte na odstoupení zpravidla čtrnáct dnů od převzetí. V této lhůtě stačí oznámení prokazatelně odeslat. Uveďte objednávku, označení matrace a jednoznačně sdělte, že od kupní smlouvy odstupujete. Důvod uvádět nemusíte. Samotné vrácení zásilky bez vysvětlení nemusí stačit, jak rozebíráme také u
nevyzvednutého balíku a oznámení odstoupení.
Matraci potom bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení, odešlete nebo předejte zpět, ledaže obchod nabídl vlastní vyzvednutí.
Pravidla vrácení odlišují tuto lhůtu od lhůty k oznámení. Zpětnou dopravu zpravidla platíte vy, pokud vás o tom prodávající předem řádně informoval a nezavázal se ji hradit sám. U rozměrné matrace si proto způsob i cenu přepravy zjistěte včas.
Samostatnou výjimkou je matrace skutečně vyrobená podle vašich požadavků, například v individuálním atypickém rozměru. Tu řeší § 1837 písm. d), nikoli spor o fólii. Pouhý výběr ze standardních rozměrů předem nabízených obchodem podle
výkladu ČOI sám o sobě zakázkovou výrobu neznamená. Při námitce „na míru“ proto porovnejte objednávku s tehdejší běžnou nabídkou prodejce.