Dana White byl ohromen. Novou posilu UFC přirovnal k Jonu JonesoviPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dana White byl ohromen. Novou posilu UFC přirovnal k Jonu Jonesovi
Kai Watanabe rozhodl semifinále turnaje v superpérové váze už po půl minutě druhého kola. Rentaro Kimura...
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Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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