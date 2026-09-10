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Smolková dostala ex-UFC soupeřku místo titulového zápasu. Oktagon jí pás zatím nedá, i když je volný

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Oficiální ranking OKTAGONu vede ženský flyweight bez šampionky. Jednička Smolková přesto 21. listopadu nastoupí v netitulovém duelu.
Smolková dostala ex-UFC soupeřku místo titulového zápasu. Oktagon jí pás zatím nedá, i když je volný

Smolková dostala ex-UFC soupeřku místo titulového zápasu. Oktagon jí pás zatím nedá, i když je volný

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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