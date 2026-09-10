Smolková dostala ex-UFC soupeřku místo titulového zápasu. Oktagon jí pás zatím nedá, i když je volný

Veronika Smolková má 24 let, bilanci 10-3 a vedle jména v žebříčku svítí jednička. Na druhé straně tabulky, tam kde by mělo stát jméno šampionky, stojí jen tři písmena: TBD. To be determined. Pás ženské muší váhy OKTAGONu nemá majitelku, a přesto organizace pro svou nejlépe postavenou vyzyvatelku nevypsala titulový zápas. Místo toho jí na OKTAGON 98 v třinecké Werk Areně postavila do cesty Ivanu Petrovićovou, dvaatřicetiletou Chorvatku s razítkem UFC na kariérním pasu. Proč ne o titul? OKTAGON to veřejně nezdůvodnil.
Kdo je Ivana Petrovićová
Petrovićová není jméno vytažené z druhé ligy kvůli pohodlnému vítězství. Její profesionální bilance čítá 8 výher a 4 porážky, z toho čtyři výhry knockoutem a tři submisí. V UFC absolvovala čtyři zápasy s výsledkem 1-3.
Její kariéra ale nezačala ani neskončila v Las Vegas. Petrovićová držela inaugurační pás ženské muší váhy v organizaci ARES FC a po příchodu do OKTAGONu hned v debutu vyřídila Danielle Misteli technickým knockoutem v prvním kole. V oficiálním rankingu ji OKTAGON aktuálně vede jako třetí ženu bantamové váhy, jenže v Třinci sestoupí do muší váhy. Právě tam, kde čeká Smolková.
OKTAGON mlčí
Logika matchmakingu vypadá na první pohled jednoduše: jednička divize, volný pás, silná soupeřka. Všechny ingredience pro titulový zápas leží na stole. Jenže ani eventová stránka OKTAGON 98, ani oficiální profily zápasnic, ani instagramové oznámení organizace duel jako titulový neoznačují.
Veřejné vysvětlení se nám nepodařilo dohledat. Žádná tisková zpráva, žádný komentář matchmakera, žádná podmínka typu „musí nejdřív porazit X“.
Podle nás z toho plyne jediné: OKTAGON zachází s duelem jako s faktickým eliminátorem, jen bez formální nálepky. Smolková musí prokázat, že si titul zaslouží, proti soupeřce s UFC zkušeností a finišerskými schopnostmi. Petrovićová zase dostává šanci přeskočit frontu; pokud vyhraje, rázem se stane nejlogičtější kandidátkou na pás v divizi, kde teprve před chvílí debutovala.
Co je v sázce pro Smolkovou
Smolková už jednu ex-UFC soupeřku zdolala, veřejně doložený je skalp Stephanie Eggerové. Devět výher v řadě, které jí připisují sekundární zdroje, z ní udělaly jasnou jedničku žebříčku. Ale právě proto je tahle situace ošidná.
Výhra ji posune blíž k pásu, jenže OKTAGON nikde veřejně nestvrdil, že titulový zápas automaticky následuje. Porážka by byla drastičtější. Prohrát s nově příchozí Petrovićovou by znamenalo přinejmenším odsun za vítězku a nutnost dalšího eliminátoru, v divizi, kde pás nemá majitelku a kde organizace zjevně nespěchá s jeho udělením.
Třinec, Werk Arena, 21. listopadu
OKTAGON se do Třince vrací po téměř dvou letech. Minule hala podle organizace „praskala ve švech“. Dveře Werk Areny se otevírají v 17:00, start akce je v 18:00. Vstupenky běží přes Ticketportal, online přenos zajišťuje OKTAGON.TV formou živého streamu nebo přes OKTAGON Pass. Kdo preferuje hospodskou atmosféru, může zamířit do některého z licencovaných OKTAGON barů.
Eliminátor, který se tak nesmí jmenovat
Smolková vstoupí do klece s jasným úkolem: porazit soupeřku, která umí ukončit zápas v každé fázi, a udělat to přesvědčivě natolik, aby OKTAGON neměl jinou možnost než příště vypsat titul. Petrovićová má zase motivaci dokázat, že její UFC kapitola nebyla vrcholem, ale odbočkou. Formálně jde o netitulový zápas. Fakticky rozhodne o tom, kdo si vybojuje titulovou šanci; jen to zatím nikdo nahlas neřekl.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková