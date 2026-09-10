Muradov si jasně řekl o Jotka, ale Oktagon nechává rozhodnout fanoušky. Mach reaguje překvapivě klidně

1. srpna 2026 na pražské Štvanici Makhmud Muradov ukončil Fleuryho nadvládu v polotěžké váze technickým knockoutem. Chvíli poté si oba muži podali ruce a veřejně odsouhlasili prosincovou odvetu na jubilejním OKTAGON 100. Jenže z dohody zbyl během pár týdnů jen spor o váhu, deadline a vzájemná obvinění z blafování. A Muradov mezitím přepnul do režimu, který od něj málokdo čekal: místo eskalace přišla chladná kalkulace.
Proč Jotko, a ne Fleury
V rozhovoru pro iSport na začátku září Muradov poprvé otevřeně řekl, že jeho prioritou číslo jedna je sjednocení střední váhy s řádným šampionem Krzysztofem Jotkem. „Čekám na to rok a půl,“ vysvětlil a dodal, že Jotko je pro něj zápas „světové kvality“, chytřejší soupeř než Fleury, s vyšším fight IQ a disciplínou, která z něj dělá nebezpečnějšího protivníka než je irský bijec.
Muradov drží polotěžký titul a zároveň prozatímní pás ve střední váze. Jotko je řádným šampionem téže divize a mimo UFC dosud neprohrál. Sjednocení by vytvořilo nesporného krále střední váhy OKTAGONu, čistý sportovní příběh bez hvězdiček a provizorních přívlastků.
Co se stalo s odvetou
Časová osa se zamotala rychleji, než by kdokoli čekal. 2. srpna, den po Štvanici, obě strany veřejně potvrdily odvetu na prosincovém OKTAGON 100. Pak se jednání zasekla na váhové kategorii. Muradov nabídl odvetu v těžké váze, kde Fleury stále drží titul, a dal deadline do konce srpna. Důvod? Už začal shazovat do střední a nechtěl znovu nabírat.
Fleury to viděl jinak. „To, co říká Muradov, není pravda,“ reagoval pro iSport a tvrdil, že Muradov přidal podmínku, na kterou nemíní kývnout. Přesný obsah protinávrhu zůstává neveřejný, ale jádro sporu je zřejmé: ne „jestli“, ale „za jakých podmínek“.
Důležitý detail, který snadno zapadne: celý zápas na Štvanici vznikl jako náhrada na poslední chvíli poté, co Daniel Škvor dvanáct dní před turnajem vypadl se zraněním prsního svalu. Muradov z toho vyvozuje, že Fleurymu žádnou „standardní“ odvetu nedluží.
Dvě cesty pro jubilejní turnaj
OKTAGON z patové situace udělal divácký event sám o sobě. Na anketní stránce organizace nabízí dvě varianty pro hlavní zápas 29. prosince v pražské O2 areně:
- Jotko vs. Muradov, sjednocení střední váhy, sportovně nejčistší řešení.
- Fleury vs. Muradov, zápas o těžký titul, který by Muradovovi otevřel cestu k historickému scénáři trojnásobného šampiona.
Každá varianta nese jinou dramatickou váhu. Jotko znamená nesporný pás a tečku za rok a půl čekání. Fleury znamená třetí váhovou kategorii a příběh, jaký OKTAGON ještě neviděl, prvního trojnásobného šampiona v historii organizace.
Co říkají čísla
Muradovova cesta OKTAGONem po návratu z UFC mluví jasně: Scott Askham na body, Jasubej Enomoto knockoutem, Patrik Kincl na body, Fleury technickým KO. Směs kontroly a explozivity. Jotko staví na jiném fundamentu: Hodžat Chadževand na body, Kerim Engizek submisí v prvním kole, pak znovu Engizek na body přes pět kol. Méně chaosu, víc šachů.
Sám Muradov to shrnul tak, že Fleury se přijde pobít, zatímco Jotko je taktik. Na FightMatrix figuruje Muradov jako 29. polotěžká váha světa, Jotko jako 27. střední váha. Oba jsou v evropském kontextu elita, a právě proto je volba mezi nimi víc než jen sestavování zápasů. Je to rozhodnutí o tom, jaký příběh bude definovat největší turnaj v historii OKTAGONu.
Fanoušci rozhodují, ale jak moc?
Oficiální komunikace ankety stojí na sloganu „rozhodujete vy“. Hlasující mohou vyhrát VIP vstupenky nebo podepsaný dres. Co ale z veřejně dostupných zdrojů nevyplývá, je závaznost výsledku. Žádná zveřejněná pravidla, žádný mechanismus, který by organizaci nutil výsledek respektovat. Promočně silný tah. Právně? Spíš měkký slib.
Čerstvé vyjádření Jotka k celé situaci zatím chybí. Fleury veřejně trvá na tom, že příběh má dvě strany. A Muradov poprvé v kariéře vypadá klidněji než jeho okolí, ne proto, že by mu na výsledku nezáleželo, ale proto, že si spočítal, že obě cesty mu zaručují titulový souboj.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková