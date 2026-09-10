VIDEO: Rána jako z děla a boxer vyletěl z ringu. Pak potřeboval kyslíkovou masku

- Souboj Allen vs. Carty byl hlavním předzápasem rozlučky Katie Taylorové
- Rozhodčí Emile Tiedt duel ukončil v čase 1:22 prvního kola verdiktem no contest
- Carty dostával u ringu kyslík, do zákulisí ale odešel po vlastních nohou
- Allen chce po britské komisi změnu výsledku na své vítězství
- Šlo už o druhý sporný verdikt večera, upraven byl i výsledek úvodního duelu
Cesta mezi provazy trvala vteřinu
Dublinský levák Thomas Carty vstoupil do zápasu dobře. Držel jab, tempo mu sedělo a proti třicetičtyřletému Britovi Davu Allenovi přezdívanému White Rhino vypadal jako muž, který si největší šanci kariéry pohlídá. Pak se oba v rohu zaklesli do klinče, Allen máchl pravačkou a Carty otočil hlavu přesně v ten nejhorší okamžik.
Rána ho zasáhla do zátylku. Setrvačnost udělala zbytek. Carty prolétl mezi provazy hlavou napřed, dopadl mezi fotografy a zůstal ležet na zádech. Zdravotníci u něj byli během několika sekund a podali mu kyslík. Když se na velkoplošných obrazovkách objevila zpomalená repríza úderu, Croke Parkem se rozlehlo bučení. Rozhodčí Emile Tiedt na doporučení lékaře duel ukončil bez výsledku, jak informoval web GiveMeSport.
Allen se necítí jako ten, kdo něco pokazil
Britský těžkotonážník v ringu čekal, jak celou situaci komisaři vyhodnotí. Diskvalifikace nepřišla, protože zásah byl posouzen jako nechtěný. Allenovi ovšem vadilo, že si z Dublinu neodváží výhru, a v neděli to vysvětlil na svém youtubovém kanálu.
„Je to no contest. Nejspíš oslovím boxerskou komisi a zeptám se, jestli by se dal výsledek překlopit na vítězství," uvedl.
Vlastní úder rozporovat nezkoušel. „Trefil jsem ho za hlavu, ale ne schválně. Otočil se do toho a šel skrz provazy. Hned jsem se ptal rozhodčího, jestli nebude odpočítávat," popsal. „Kdyby se to stalo uprostřed ringu, počítalo by se a já vyhrál na ukončení. Trochu mi ruply nervy a řekl jsem, že vyskočil z toho zatracenýho ringu. Nemohl jsem tomu uvěřit. Nechci ze sebe dělat hajzla, protože je to slušnej chlap, ale je to hrozně frustrující."
Debata o tom, co s boxerem udělá jediná špatně načasovaná rána, se přitom vede prakticky nepřetržitě. Naposledy hlasitě u zlomené čelisti Jakea Paula po knokautu od Anthonyho Joshuy, tedy případu, kterému předcházela vlna kritiky kolem bezpečnosti celého duelu.
Večer, který zachránila domácí legenda
Chaos u ringu nebyl jediný toho večera. Výsledek úvodního duelu, v němž si nechal zvednout ruku Paddy Gallagher, se po zhruba hodině otočil ve prospěch Paula Ryana kvůli chybě v zápisu bodovacích lístků.
Dublinské publikum to nakonec neřešilo. Čtyřicetiletá Katie Taylorová porazila Francouzku Floru Pili jednomyslně na body 100:90, 100:90 a 98:91, potřetí v kariéře se stala absolutní šampionkou a ukončila kariéru přesně tak, jak si vysnila.
Carty odešel po ošetření do kabin sám a bez pomoci. Allen mu pak vzkázal přes Instagram: „Zažil jsem v kariéře pár bizarních momentů, ale tenhle je možná nejvýš. Doufám, že je Thomas zdravý a v pořádku. Co bylo, bylo, pojďme si všichni užít Katie Taylorovou."