Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Panasonic vydává odolný tablet ToughBook FZ-G3

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Společnost Panasonic oficiálně představuje v pořadí třetí generaci odolného tabletu, který pochází z modelové řady ToughBook. Poslední zástupce vyšel v červenci roku 2021, takže japonský...
Panasonic vydává odolný tablet ToughBook FZ-G3

Panasonic vydává odolný tablet ToughBook FZ-G3

Zdroj: Panasonic ToughBook FZ-G3 | Zdroj: Panasonic
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 08:27

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Oppo dokončuje vylepšenou skládačku Find N7
Oppo dokončuje vylepšenou skládačku Find N7
Harman představuje hudební aplikaci Drops. Má ambice změnit způsob objevování hudby pomocí krátkých ukázek
Harman představuje hudební aplikaci Drops. Má ambice změnit způsob objevování hudby pomocí krátkých ukázek

Společnost Harman se specializuje na sluchátka a reproduktory a stoji za značkami JBL, Harman Kardon, nebo...

Airbnb by brzy mohlo nabídnout AI asistenta, který pomůže s plánováním a rezervací cest
Airbnb by brzy mohlo nabídnout AI asistenta, který pomůže s plánováním a rezervací cest

Co by to bylo za službu či aplikaci, kdyby nenabídla funkce založené na umělé inteligenci? Pozadu nezůstává...

Někteří majitelé iPhonu Duo reportují problémy i u vyměněných kusů. Že by Apple první generaci ohebných telefonů nezvládl?
Někteří majitelé iPhonu Duo reportují problémy i u vyměněných kusů. Že by Apple první generaci ohebných telefonů nezvládl?

Apple letos vstoupil do segmentů skládacích telefonů s modelem iPhone Duo. Ten byl netrpělivě očekáván...

Apple Poznámky v rámci aktualizace iOS 27.3 dostanou vylepšené ovládání. V hlavní roli účinkuje Siri AI
Apple Poznámky v rámci aktualizace iOS 27.3 dostanou vylepšené ovládání. V hlavní roli účinkuje Siri AI

Apple pro své uživatele připravuje v aplikaci Poznámky rozšíření funkcí. To by mělo přijít v rámci...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.