Prachař s manželkou přitáhli pozornost na Letné. Mezi demonstranty se objevily i další známé tváře

Jednou ze známých osobností, které se v neděli odpoledne objevily na pražské Letné, byl herec David Prachař. Na místě se setkal se svou manželkou Sarah Haváčovou, se kterou se následně pustil do rozhovoru. Dvojice, jejíž soukromý život v posledním roce přitahoval pozornost veřejnosti, tak nechyběla ani na jedné z největších demonstrací posledních let. Oba herci se přitom společně na veřejnosti objevovali už před svatbou, která se uskutečnila letos v srpnu. Jejich sňatek tehdy vyšel najevo díky hudebníkovi Emilu Viklickému, který při svatebním obřadu hrál na varhany. Haváčová si následně změnila příjmení a začala používat jméno Prachařová. Nedělní setkání na Letné tak představovalo další společné veřejné vystoupení sledovaného hereckého páru.
Známí herci dorazili se svými nejbližšími
Mezi účastníky demonstrace nechyběl ani herec Jan Hrušínský, kterého doprovodila manželka Miluše Šplechtová. Společně vyrazili podpořit protest, jehož hlavním tématem byla budoucnost veřejnoprávních médií. Na místě se objevila také herečka Anna Polívková, kterou diváci znají z řady českých komedií a televizních projektů. Dorazili rovněž Ester Geislerová a Václav Vydra, kteří se připojili k dalším účastníkům shromáždění. Pozornost přitahoval také herec Daniel Krejčík, jenž přišel společně s kolegyní Anežkou Rusevovou. Oba sledovali projevy v přátelském objetí a patřili k dalším známým tvářím zachyceným přímo mezi demonstranty. Na Letné se tak setkaly osobnosti několika hereckých generací, které jsou divákům známé z divadelních scén, filmů i televizních seriálů.
Nechyběli hudebníci ani výrazné osobnosti kulturní scény
Podpora nedělní demonstrace se neomezila pouze na herce. Mezi účastníky se objevil také zpěvák Kuba Ryba, který je známý především jako frontman skupiny Rybičky 48. Dorazil rovněž houslista Pavel Šporcl, jehož doprovázela partnerka, herečka Bára Kodetová. Na rozdíl od osobností, které přišly pouze sledovat program, se někteří umělci zapojili přímo do vystoupení na pódiu. Promluvila například slovenská režisérka Tereza Nvotová, která se dlouhodobě věnuje také společenským otázkám. Součástí programu byli rovněž Zdeněk Svěrák, Ivan Trojan či zpěvák David Koller. Vystoupení známých osobností doplnila projevy dalších účastníků, kteří upozorňovali na plánované změny ve financování médií a jejich možné důsledky.
Na Letnou dorazily statisíce lidí
Nedělní shromáždění neslo název Letná proti 4:36 a reagovalo na projednávání návrhu, který počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků. Čas uvedený v názvu odkazoval na ranní hodinu 24. října, kdy poslanci dokončili první čtení předlohy měnící financování veřejnoprávních médií. Nový systém by měl dosavadní poplatky nahradit financováním ze státního rozpočtu, což mezi odpůrci vyvolává obavy z možného politického ovlivňování. Vládní představitelé však takové obavy odmítají a změnu nepovažují za ohrožení nezávislosti televize a rozhlasu. Podle odhadu organizátorů se na Letné sešlo přibližně 350 až 450 tisíc lidí, tento počet však nebyl nezávisle potvrzen. Pokud by se odhad potvrdil, jednalo by se o jednu z největších demonstrací v České republice od listopadu 1989. Shromáždění začalo ve 14 hodin a skončilo před 17. hodinou, kdy se účastníci postupně začali rozcházet.
Zdroje: eXtra.cz, iDNES.cz, ČeskéNoviny.cz, Novinky.cz, Super.cz