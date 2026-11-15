Meg Ryan oslaví 65. narozeniny. Změnila účes, spekulace o úpravách obličeje ale odmítá

Meg Ryan - Láska přes internet (1998), FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Meg Ryan - Láska přes internet (1998), FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Meg Ryan - Láska přes internet (1998), FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Meg Ryan - Láska přes internet (1998), FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Meg Ryan - Láska přes internet (1998), FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Meg Ryan - Láska přes internet (1998), FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova Meg Ryan - Láska přes internet (1998), FOTO: Warner Bros. / distr. TV Nova
Královna romantických komedií z devadesátých let Meg Ryan v týdnu oslaví pětašedesátiny a nedávno se dočkala snachy. Její syn Jack Quaid se letos v Austrálii oženil s hereckou kolegyní ze seriálu The Boys. Na sociálních sítích se opakovaně objevují komentáře, že je herečka k nepoznání a úpravy obličeje přehnala, ona sama ale spekulace odmítá. Synova svatba v Austrálii
Letos v dubnu vyrazila
do Austrálie, kde se oženil její čtyřiatřicetiletý syn Meg Ryan . Své ano řekl na farmě nedaleko Canberry herečce Claudii Doumit, se kterou se potkal v roce 2020 při natáčení seriálu The Boys a chodit spolu začali o dva roky později. Jack Quaid
Nevěsta oblékla bílé šaty, ženich červené sako a novomanželé si pro první tanec vybrali píseň Atlantis od Donovana. Obřadu se zúčastnil i hercův otec Dennis Quaid, za něhož byla Ryan deset let vdaná, a podle australských médií dorazili také Tom Hanks nebo Kevin Costner.
Na podzim pak vyrazila v New Yorku na filmový večírek s Halle Berry a ukázala nový účes. Své typické blond mikádo vyměnila za delší vlnité vlasy. Na sociálních sítích se opakovaně objevují komentáře, že je k nepoznání a že to s úpravami obličeje přehnala. Sama nikdy nepotvrdila, že by na obličeji něco dělala, a v prosinci 2024 vzkázala, ať se lidé od těchto spekulací posunou dál.
„Nemůžu tomu věnovat pozornost. Prostě nemůžu,“ řekla v roce 2023 pro magazín Glamour ke zprávám o svém vzhledu. „Nestojí to za to. Samozřejmě by to někoho zranilo, ale je tolik zajímavějších věcí k přemýšlení. Zlomyslnost a nenávist jsou prostě hloupé.“
Stažení z Hollywoodu a nový film
Meg Ryan zazářila ve filmech Když Harry potkal Sally nebo Samotář v Seattlu, před lety se ale z Hollywoodu téměř stáhla. Znovu se objevila až v roce 2023 v romantické komedii What Happens Later, kterou natočila s Davidem Duchovnym a zároveň ji režírovala. Do scénáře tehdy dokonce vepsala své vlastní kulhání, protože sama měla potíže s kyčlí a při natáčení v reálném životě kulhala. Na Netflixu se letos měla objevit v komedii Leny Dunham s Natalií Portman.
„Dala jsem si obří pauzu, protože jsem měla pocit, že je tolik jiných částí mé lidské zkušenosti, které chci rozvíjet,“ vysvětlila v roce 2023 pro časopis People. „Je fajn brát herectví jako práci, a ne jako životní styl. A to je pro mě skvělý způsob, jak tím proplouvat.“ během pauzy vychovávala také dceru Daisy True, kterou adoptovala v roce 2006. V roce 2019 pak přiznala, že se v branži cítila vyhořelá a izolovaná a měla pocit, že o sobě ani o světě neví dost na to, aby to mohla na plátně odrážet. Návrat Lásky přes internet
Studio Warner Bros. nyní připravuje novou verzi filmu Láska přes internet z roku 1998, který v kinech utržil přes 250 milionů dolarů. Meg Ryan a Tom Hanks si v něm vyměňovali důvěrné anonymní e-maily pod přezdívkami, i když se v reálném životě jako majitelé konkurenčních knihkupectví nesnášeli. Nemá jít o doslovný remake, ale o nový příběh zasazený do světa původního filmu, pod kterým bude podepsaný režisér Jason Orley. Noví herci budou muset navázat na vzájemné jiskření původní dvojice.
Příběh Lásky přes internet navíc nevznikl v devadesátých letech. Režisérka Nora Ephron se tehdy inspirovala divadelní hrou Parfumerie od maďarského autora Miklóse Lászlóa z roku 1937, kterou už předtím převedl na plátno Ernst Lubitsch ve filmu Obchod za rohem z roku 1940. Tom Hanks o spolupráci s Meg Ryan později řekl, že jejich souhra před kamerou byla přirozená a nikdo z nich ji nemusel příliš analyzovat. Původní Lásku přes internet vysílá Nova Lady v neděli 15. listopadu ve 20:15.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tmz, kinobox, hellomagazine, people, tvinsider, graziadaily.co.uk).