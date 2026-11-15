Jak snížit spotřebu lednice a mrazáku: Stačí změnit polohu a správně nastavit termostat

Kombinovaná lednice s mrazákem běží 24 hodin denně, 365 dní v roce. Je to jeden z mála spotřebičů v domácnosti, který nikdy neodpočívá, a právě proto se na jeho spotřebě projeví i zdánlivé drobnosti. Změna umístění znamená především dostat spotřebič dál od trouby, sporáku, myčky, radiátoru nebo přímého slunce. Zároveň je potřeba nechat za ním i po stranách několik centimetrů volného prostoru, aby mohl kolem kondenzátoru proudit vzduch. Správné nastavení termostatu pak vyžaduje jediné: ověřit si teploměrem, že je uvnitř lednice přibližně 4 °C a v mrazáku −18 °C. Nižší teplota potravinám nijak neprospěje, zato kompresor bude muset pracovat intenzivněji. Podle údajů Minnesota Commerce Department může zbytečně nízké nastavení zvýšit spotřebu až o 25 %.
Proč záleží na každém centimetru od stěny
Kompresor lednice odvádí teplo z jejího vnitřku do okolí. Pokud je zadní strana přitisknutá ke zdi nebo je spotřebič zasunutý do výklenku bez dostatečného odvětrávání, teplo se hromadí a kompresor musí běžet déle. Stejný problém nastává, když lednice stojí vedle trouby nebo na přímém slunci. Teplota v okolí kondenzátoru stoupá a s ní i spotřeba elektřiny.
Jak velký rozdíl to může znamenat? Evropská výzkumná syntéza publikovaná Společným výzkumným střediskem Evropské komise (Joint Research Centre) cituje studii Annette Lepthien, podle které blízkost zapnuté trouby zvyšovala spotřebu lednice přibližně o 0,9 až 1,3 %. Na první pohled to není mnoho. Jenže blízkost sporáku nebo trouby představuje pouze jeden z možných problémů. Výrazně horší může být jejich kombinace: lednice těsně u stěny, umístěná v rohu bez dostatečného proudění vzduchu a navíc vystavená přímému slunci. V takovém případě se jednotlivé negativní vlivy sčítají.
Praktické minimum vypadá takto:
- Odsunout lednici alespoň několik centimetrů od stěny a sousedních spotřebičů.
- Neblokovat spodní mřížku ani zadní větrací prostor nábytkem nebo krabicemi.
- Vyhnout se umístění na přímém slunci.
- V garáži nebo sklepě zkontrolovat, zda okolní teplota neklesá pod minimum stanovené pro danou klimatickou třídu (viz níže).
Termostat: číslo na kolečku neříká teplotu
Většina lednic má ovládání označené čísly od 1 do 5 nebo několika čárkami. Žádný z těchto symbolů ale neukazuje skutečnou teplotu uvnitř spotřebiče. Člověk například nastaví „čtyřku“, protože mu připadá jako rozumný kompromis, ve skutečnosti však může mít v lednici třeba jen 1 °C. To je zbytečně nízká teplota.
Doporučení ENERGY STAR i amerického ministerstva energetiky se shodují: v lednici by měla být teplota přibližně 3–5 °C, ideálně kolem 4 °C. V mrazáku pak −18 °C. Nižší teplota už skladování potravin nijak zásadně nezlepší, ale kompresor kvůli ní musí pracovat intenzivněji.
Jak teplotu ověřit? Stačí obyčejný kuchyňský teploměr. Vložte ho do sklenice s vodou, postavte ji doprostřed lednice a nechte tam 8 až 24 hodin. V mrazáku můžete měřit mezi zmrazenými potravinami, případně použít nádobku s olejem, který nezamrzne. Podle naměřené hodnoty upravte nastavení termostatu a po dalším dni měření zopakujte.
Kolik korun to reálně ušetří
Jedno univerzální číslo neexistuje. Úspora závisí na modelu a stáří spotřebiče i na tom, jak nevhodně je dnes umístěný nebo nastavený. Přesto si můžeme ukázat modelový příklad.
Při ceně elektřiny v Česku kolem 7,01 Kč/kWh (přepočet z dat Eurostatu) a u kombinované lednice se štítkovou spotřebou 227 kWh ročně vychází kalkulace následovně: pokud je spotřebič zbytečně přechlazený a podaří se odstranit 25% navýšení spotřeby, ušetříte přibližně 57 kWh za rok, tedy asi 400 Kč ročně. Pokud má domácnost navíc samostatný mrazák se spotřebou 215 až 395 kWh ročně, může úspora činit dalších přibližně 380 až 690 Kč.
Celková úspora za lednici i samostatný mrazák tak může dosáhnout 775 až 1 090 Kč ročně. Platí to ovšem pouze v případě, že byly oba spotřebiče dosud výrazně přechlazené. Pokud potřebujete jen mírně upravit teplotu nebo lednici pouze odsunout od stěny, bude skutečná úspora pravděpodobně v řádu desítek až nižších stovek korun.
Co udělat navíc, když poloha a termostat nestačí
Správné umístění a nastavení teploty patří k nejrychlejším způsobům, jak spotřebu snížit. Nejsou ale jediné. Pomoci mohou i další kroky:
- Vyčistit kondenzátor. U starších lednic s přístupnými cívkami na zadní nebo spodní straně se může usazovat prach. Ten zhoršuje odvod tepla a nutí spotřebič pracovat intenzivněji. Měření americké Národní laboratoře pro obnovitelné zdroje energie (NREL) ukázalo, že u silně zaneseného staršího spotřebiče klesla po vyčištění spotřeba o 10 až 11 %. Doporučuje se čistit kondenzátor každých 6 až 12 měsíců, pokud to konstrukce spotřebiče umožňuje.
- Zkontrolovat těsnění dveří. Jednoduchý test zvládnete pomocí proužku papíru nebo bankovky. Vložte je mezi dveře a tělo lednice a dveře zavřete. Pokud lze papír nebo bankovku vytáhnout bez odporu, těsnění pravděpodobně nedoléhá a dovnitř může pronikat teplý vzduch.
- Naplnit poloprázdný mrazák. Plný mrazák lépe udržuje stabilní teplotu, protože zmrazené potraviny fungují jako tepelná masa a omezují kolísání teploty při otevření dveří. Prázdná místa můžete vyplnit uzavřenými lahvemi nebo sáčky s vodou, které jsou vhodné do mrazáku.
- Nevkládat dovnitř horké jídlo. Nechte ho nejprve vychladnout na pokojovou teplotu. Lednice pak nebude muset vynakládat tolik energie na jeho ochlazení.
Pozor na garáž a sklep v zimě
V Česku je poměrně běžné umístit starší mrazák do garáže nebo nevytápěného sklepa. Takové řešení má ale jeden háček. Asociace výrobců domácích spotřebičů (AHAM) upozorňuje, že u některých automaticky odmrazovaných modelů může kompresor v příliš chladném prostředí spínat méně často, než je potřeba. Mrazicí část pak může paradoxně začít rozmrzat.
Podle nařízení EU 2019/2019 mají mnohé běžné modely minimální provozní teplotu okolí 10 nebo 16 °C. V zimě přitom může teplota v garáži snadno klesnout pod tuto hranici.
Řešením je buď temperovaný prostor, nebo spotřebič výslovně určený pro provoz při nízkých okolních teplotách. V manuálu hledejte označení „garage-ready“ nebo informaci o vhodnosti pro chladnější prostředí. Pomoci může také rozšířená klimatická třída SN, která odpovídá okolní teplotě 10 až 32 °C. Klimatickou třídu svého spotřebiče najdete na výrobním štítku, v manuálu nebo prostřednictvím QR kódu na energetickém štítku, který vede do evropské databáze EPREL.
Dva nejrychlejší kroky – odsunout spotřebič od zdrojů tepla a zkontrolovat skutečnou teplotu uvnitř – zvládne každý během jednoho odpoledne a bez jakýchkoli investic. Největší úsporu přinesou tam, kde je lednice zbytečně přechlazená nebo špatně větraná. A právě s takovými nedostatky se lze setkat častěji, než by se mohlo zdát.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík