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Předlohou pro Robinsona Crusoe byl Alexander Selkirk. Na ostrově strávil více než čtyři roky

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Skotský navigátor Alexander Selkirk přežil na pustém ostrově Más a Tierra přes čtyři roky. Jeho osud inspiroval vznik slavného románu o Robinsonu Crusoeovi.
Selkirk

Selkirk

Zdroj: FOTO:AnonymousUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 18:00

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