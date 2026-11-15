Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

České chlebíčky vznikly už před první světovou válkou. Za socialismu se staly klasikou lahůdkářství

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Šikmo krájená veka potřená vrstvou vlašského salátu, stočený plátek šunky a vějířek kyselé okurky. Obložené chlebíčky nesměly chybět na žádné rodinné oslavě, svátečním stole ani v pultech socialistických lahůdek.
Kulatý talíř plný čerstvě připravených obložených chlebíčků se šunkou, vajíčkem, sýrem a zelenou petrželkou

Kulatý talíř plný čerstvě připravených obložených chlebíčků se šunkou, vajíčkem, sýrem a zelenou petrželkou

Zdroj: Mattsjc / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 20:43

Reklama
Další články z Retro Radar
Brněnský vlečňák si vystačil s plachtami. Čtyři okna dostal až za války
Brněnský vlečňák si vystačil s plachtami. Čtyři okna dostal až za války
V Československu stál několik měsíčních platů. Počítač Commodore 64 změnil domácí hraní
V Československu stál několik měsíčních platů. Počítač Commodore 64 změnil domácí hraní

Modrý rámeček na televizní obrazovce, napínavé čekání u magnetofonu a zvuk, jaký žádný jiný domácí přístroj...

Dějepis měl v rádiu hudební dohru. Po scéně z pražského Ungeltu byl na řadě Smetana
Dějepis měl v rádiu hudební dohru. Po scéně z pražského Ungeltu byl na řadě Smetana

Radiojournal vysílal pro školy od roku 1931. Dobový program ukazuje, co se chystalo pro starší žáky, a...

OK3 vysílal v televizi už v létě 1990 nonstop. Na třetím programu běžely zprávy CNN i TV5
OK3 vysílal v televizi už v létě 1990 nonstop. Na třetím programu běžely zprávy CNN i TV5

Program OK3 z 1. října 1990 zachycuje den od francouzských klipů po půlnoční CNN. Příjem třetího programu...

Jehlice, klubíčka a střihy z Burdy. Domácí pletení pomáhalo československým rodinám s oblékáním
Jehlice, klubíčka a střihy z Burdy. Domácí pletení pomáhalo československým rodinám s oblékáním

Krabice plná barevných klubíček ve skříni, opatrné páraní starých svetrů a vzácné západní časopisy putující...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.