Beverly Hills 90210: Komparz skandoval sprostou verzi pokřiku za Donnu k maturitě, ta zůstala pannou kvůli otci

Hláška ze seriálu Beverly Hills 90210 (1990) „Pusťte Donnu k maturitě!“ u nás zlidověla, Jason Priestley ale komparz na place navedl, ať místo maturity anglicky skandují mnohem lechtivější rým o sebeuspokojování. Znal totiž filmařské postupy a dobře věděl, že se zvuk ve studiu stejně předabuje. Diváci si tenkrát zamilovali také rebela Dylana, i když jeho představiteli musel na startu platit honorář producent Aaron Spelling z vlastní kapsy.
Hádky před kamerou i v zákulisí
Středoškoláci Brandon (Jason Priestley) a Brenda (Shannen Doherty) Walshovi se přistěhovali z chladnější Minnesoty do slunné Kalifornie, kde začali poznávat místní mládež. Sourozenci se rychle spřátelili s pohlednou Kelly (Jennie Garth), movitým Stevem (Ian Ziering) nebo s chytrou Andreou (Gabrielle Carteris).
Seriál Beverly Hills 90210 řešil dospívání, první rande, drogy i vážnější strasti v životech kalifornských studentů. Spolužáci se navíc pravidelně scházeli v podniku Peach Pit u majitele Nata (Joe E. Tata).
V zákulisí se však herci občas vůbec nesnesli. Představitelka Brendy se na začátku natáčení nemohla vystát s Jennie Garth. „Bojovaly jsme spolu jako kočka se psem,“ prozradila Garth. Obě herečky se spolu naučily vycházet až po delší době. Po čtvrté sérii Shannen Doherty ze seriálu odešla. Sama tvrdila, že o odchod požádala, a Aaron Spelling popřel, že by ji vyhodil kvůli chování.
Na place to ale občas skřípalo. „Měla ve zvyku chodit pozdě a její zpoždění byla strašná. Byla bezcitná, lhostejná a bylo jasné, že už u nás není šťastná,“ vysvětlil producent Charles Rosin. V partě ji pak vystřídala Tiffani Thiessen coby Valerie.
Jason Priestley z natáčení odešel v deváté sérii, protože měl pocit, že se jeho postava vyčerpala. Své volby však později litoval a ve velkém finále celého seriálu se nakonec objevil pouze ve videovzkazu.
Horké chvilky zažíval Ian Ziering. Scenáristé jeho Stevovi napsali ve čtvrté řadě emotivní scény kolem falešného obvinění ze znásilnění, do kterých dal herecky všechno. Tvůrci je ale ve střižně většinu vyhodili do koše. Herce to vytočilo tak moc, že rozzuřeně zdemoloval vlastní šatnu.
Ochrana dcery a producentova peněženka
Postava Dylana (Luke Perry) se původně měla v příběhu mihnout jen v několika epizodách. Vedení stanice Fox jeho hereckým schopnostem nevěřilo. Nad vodou ho udržel tvůrce Aaron Spelling, který mu honorář v úvodu platil ze svých peněz. Diváci si rebela s vzezřením Jamese Deana rychle oblíbili, stanice proto po dobrých ohlasech obrátila. Perry před získáním role vystřídal údajně přes dvě stě různých zaměstnání.
Spelling dal v seriálu výrazný prostor také své dceři Tori, která ztvárnila mírnou Donnu. Jako otec ovšem nesnesl představu, že by měla před kamerou jakékoli intimní scény. Z toho důvodu její hrdinka zůstala celých sedm sérií pannou, přestože v USA průměrný věk prvního styku vycházel na šestnáct až sedmnáct let a herečce tehdy táhlo na pětadvacet.
Spelling ovlivňoval i vzhled postav. „Když se podíváte pozorně, nikdy nenosíme sluneční brýle. Táta vždycky říkal, ať diváci raději vidí emoce v našich očích, než je uslyší ve slovech,“ vysvětlila herečka.
Čeští diváci si postavu Donny spojují především s hláškou „Pusťte Donnu k maturitě!“. Brandon v jedné ze starších epizod uspořádal protestní stávku za svou kamarádku, kterou vedení střední školy nechtělo připustit ke zkoušce dospělosti po vypití malého množství šampaňského. Slogan u nás v devadesátých letech zlidověl a lidé ho dodnes píšou na transparenty a vykřikují při demonstracích. V době premiérového vysílání si navíc party zdejší mládeže pojmenovávaly své oblíbené vesnické hospody „U Nata“ po vzoru amerického bistra, ačkoli šlo mnohem spíš o běžné zakouřené špeluňky.
Samotné natáčení slavného protestu mělo hodně vtipnou dohru. Podle pamětí Jasona Priestleyho panovala na place uvolněná nálada a herec komparzisty navedl, ať místo anglického „Donna Martin graduates“ rovnou křičí „Donna Martin mastur*ates“. Šlo o nadsázku a jasný žert postavený na rýmu obou slov, herec navíc dobře věděl, že se zvuk stejně nahradí novějším ze studia.
Brandona, Dylana a další postavy u nás mluvili například Bohdan Tůma, Filip Jančík nebo Martin Sobotka, o paní Walshovou se zase hlasově postarala Daniela Bartáková.
Lži o věku a falešné adresy
Filmaři do úloh náctiletých středoškoláků běžně obsazovali starší ročníky, aby se vyhnuli přísným zákonům omezujícím dětskou práci na place. Na konkurzu nejvíce riskovala Gabrielle Carteris, představitelka obrýlené Andrey. Bála se, že by ji ve dvaceti devíti letech na roli šestnáctileté školačky nevzali, takže zatajila svůj pravý věk. Producenti herečku následně zdvořile prosili, ať s mateřstvím ještě počká, ona je ale neposlechla. Její těhotenství tak museli tvůrci rychle připsat přímo do scénáře.
O dost dříve naopak seriál opustil Douglas Emerson (Scott), jehož hrdina se nešťastně postřelil. O herci se dodnes traduje, že sám z hraní odešel k letectvu, on sám ale později v rozhovorech řekl, že ho náhlé vyškrtnutí ze scénáře docela překvapilo.
Střední škola West Beverly v reálném světě vůbec neexistuje, skutečná Beverly Hills High School producentům nepropůjčila jméno. Dům seriálových Walshových pak tvůrci nenašli ve čtvrti Beverly Hills, ale v asi padesát kilometrů vzdálené Altadeně.
Přehmaty v ději a měnící se domy
Pozorným očím během dlouhých let na obrazovce neunikla řada nesrovnalostí. V pilotním díle například Brenda svému nápadníkovi říká, že je ve třetím ročníku střední školy. Maturita by ji tedy měla čekat na konci druhé sezóny, hrdinové ale zkoušky skládali až na konci třetí řady.
Zmatky se točily také kolem Donny a její rodiny. V první sérii se její matka jmenuje Nancy, od druhé řady už ale vystupuje jako Felice a hraje ji odlišná herečka. Sama Donna se navíc při konkurzu na školní moderátorku představila jako Donna Morgan, pro zbytek všech řad přitom používá příjmení Martin.
Zábavná chyba unikla střihačům v jedné scéně se Stevem. Hrdina má při holení na uchu kousek bílé pěny, v dalším záběru z jiného úhlu ji má ale čistou. Po návratu na původní úhel kamery se mu pěna na uchu znovu objeví. Nápadně se měnil zevnějšek domu, ve kterém bydlel Dylan. V prvních dílech se zvenčí ukazoval jako bílý dům v poklidné uličce, v dalších epizodách ho kamera snímala jako tmavou dřevostavbu usazenou ve svahu.
Na kalifornské příběhy staré party se diváci mohou podívat i dnes, seriál aktuálně vysílá Nova Lady.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, csfd).