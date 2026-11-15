Sněmovní kytarista Vondráček rozehrál na adresu Letné komunistickou melodii o štváčích. Schillerovou tím připravil o prvenství v Lize užitečných Babišových

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Sněmovní kytarista Vondráček rozehrál na adresu Letné komunistickou melodii o štváčích. Schillerovou tím připravil o prvenství v Lize užitečných BabišovýchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Alena Schillerová se z prvenství v Lize užitečných Babišových dlouho neradovala.
Poslanec a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček, FOTO: PSP ČR/se souhlasem
Doba čtení 7 min
Článek byl publikován 15.11.2026 19:33
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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