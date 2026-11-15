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Sněmovní kytarista Vondráček rozehrál na adresu Letné komunistickou melodii o štváčích. Schillerovou tím připravil o prvenství v Lize užitečných Babišových

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Alena Schillerová se z prvenství v Lize užitečných Babišových dlouho neradovala.
Poslanec a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček, FOTO: PSP ČR/se souhlasem

Poslanec a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček, FOTO: PSP ČR/se souhlasem

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 15.11.2026 19:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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