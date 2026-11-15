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Neuerova éra v Bayernu se po šestnácti letech chýlí ke konci. Klub už vybírá náhradu

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Dennívýzva
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Šestnáct let chytal Manuel Neuer v bráně Bayernu skoro všechno. Teď se zdá, že konec už odvrátit nedokáže. Podle Sky Sport klub počítá s tím, že čtyřicetiletý kapitán po sezoně skončí, a už rozdělil role pro dobu po něm.
Neuerova éra v Bayernu se po šestnácti letech chýlí ke konci. Klub už vybírá náhradu

Neuerova éra v Bayernu se po šestnácti letech chýlí ke konci. Klub už vybírá náhradu

Zdroj: FC Bayern Mnichov
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 20:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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