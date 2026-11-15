Neuerova éra v Bayernu se po šestnácti letech chýlí ke konci. Klub už vybírá náhradu

- Neuer podle Sky Sport s vysokou pravděpodobností skončí po této sezoně
- Jedničkou se má stát Jonas Urbig, Bayern mu to podle zprávy pevně slíbil
- Jako zkušený náhradník přichází v úvahu Leno, Baumann nebo Karius
- Neuera trápí osmé zranění za dvanáct měsíců, letos už nenastoupí
- Chybět bude i v zápase Ligy mistrů proti Slavii
Tělo, které přestalo poslouchat
Poslední ránu dostal Neuer v zápase s Mohučí, kde si částečně natrhl šlachu v pravé noze. Jak dlouho bude zraněný Neuer chybět, klub neupřesnil. Německá média odhadují šest týdnů, léčba se ale může protáhnout až na tři měsíce. Je to už jeho osmé zranění za poslední rok a letos už podle všeho do brány nepůjde. Vynechá tak i zápas Ligy mistrů se Slavií.
Podle Sky Sport proto Bayern začal plánovat budoucnost bez něj. Sám Neuer předčasný konec v tomhle ročníku nechystá a chce se po uzdravení vrátit.
Osmdesát pět ku patnácti
Že se blíží konec, naznačil už v létě. Smlouvu prodloužil do června 2027, ale o rozhodnutí se dlouho přel sám se sebou. „Asi v 85 procentech případů bych skončil,“ přiznal Neuer v červenci na začátku přípravy. Zbylých patnáct procent podle něj tvořil tým a fungování klubu. Zároveň odmítl, že by šlo o rozlučkové turné.
Za sebou má kariéru, jakou zná jen pár brankářů v historii. Do Bayernu přišel v roce 2011 ze Schalke, s Mnichovem získal třináct mistrovských titulů, čímž vyrovnal rekord Thomase Müllera, a dvakrát vyhrál Ligu mistrů. Letos se ještě vrátil do reprezentace na mistrovství světa, po vyřazení s Paraguayí v osmifinále ale definitivně skončil.
Urbig jednička, kdo dvojka?
Nástupce už má Bayern vybraného. Dvaadvacetiletý Jonas Urbig, který Neuera zaskakuje při každém zranění, má podle Sky Sport místo jedničky jisté. Debata o tom, jestli je to dobrá volba, se přitom vede už delší dobu a Urbig podle některých úplně nezáří. Bayern zbystřil i u českého talentu, když Horníček vytlačil v Bragě ze sestavy Popea.
Teď klub hledá zkušeného náhradníka za Urbigova záda. Ve hře je Oliver Baumann z Hoffenheimu, Loris Karius ze Schalke a Bernd Leno z Fulhamu, kterému končí smlouva, i když Fulham má opci na prodloužení. Podle Sky Sport by brankář Leno přestupu nebránil. „Leno by byl otevřený přestupu do Bayernu, roli náhradníka by vnímal pozitivně,“ tvrdí lidé z jeho okolí.
Neuer tak možná odchytal za Bayern poslední podzim. Klub do konce roku nemá k dispozici ani svého trenéra, Vincent Kompany se po kolapsu při tréninku teprve zotavuje.