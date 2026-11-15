Ledovka může zkomplikovat cestu do Tater. Na Slovensku platí výstraha pro pondělní ráno

Výstraha prvního stupně se vztahuje na rozsáhlou část severního a středního Slovenska, kde se během noci mohou ojediněle vytvářet vrstvy ledu na silnicích a chodnících. Mezi dotčené okresy patří Žilina, Čadca, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Martin nebo Dolný Kubín. Nebezpečné podmínky se očekávají také v okolí Popradu a dalších částech podtatranské oblasti. Výstraha má začít platit v pondělí 16. listopadu v 1:00 a skončit v 10:00 dopoledne. Riziko se netýká pouze horských silnic, ale také běžných komunikací v údolích a okolí větších měst. Řidiči by proto neměli spoléhat na to, že průjezd hlavními tahy bude automaticky bezpečnější než cesta přes horské oblasti.
Nebezpečný led se může vytvořit během několika minut
Největší komplikací bude možnost namrzání dešťových srážek na prochladlém povrchu vozovek. Ledovka vzniká například tehdy, když dešťové kapky dopadají na silnici, jejíž povrch má teplotu pod bodem mrazu. Voda následně zamrzá a vytváří hladkou vrstvu ledu, která může být při jízdě obtížně rozpoznatelná. Nebezpečné úseky se mohou objevit i při teplotách vzduchu mírně nad nulou, protože samotná vozovka může zůstávat chladnější. Zvláštní opatrnost vyžadují mosty, nadjezdy, lesní úseky a místa, kam během dne nedopadá přímé sluneční světlo. Právě na těchto místech se může led udržet déle než na okolních komunikacích. Problémem je také skutečnost, že řidiči často očekávají námrazu při sněžení, zatímco obyčejný déšť nemusí na první pohled působit nebezpečně.
Komplikace mohou nastat na hlavních trasách do hor
Výstraha se přímo dotýká tras, které využívají čeští turisté při cestách na Liptov, do Nízkých Tater nebo do oblasti Vysokých Tater. Zvýšenou pozornost si zaslouží například silniční tahy přes Čadcu a Žilinu a pokračování směrem na Ružomberok a Liptovský Mikuláš. V případě namrzání mohou být problematické zejména zatáčky, stoupání a úseky s omezeným rozhledem. Nebezpečí představuje rovněž prudké brzdění, při kterém může vozidlo na zledovatělém povrchu ztratit přilnavost. Motoristé by proto měli počítat s delší brzdnou dráhou, dodržovat větší odstupy a vyhnout se prudkým změnám směru. Důležité bude také sledovat aktuální dopravní informace, protože podmínky se mohou výrazně lišit i mezi sousedními okresy. Samotná meteorologická výstraha přitom neznamená, že budou všechny silnice neprůjezdné nebo že již došlo k dopravním nehodám.
Ve vyšších polohách se přidá silný vítr
Nepříznivé počasí nemusí skončit pouze pondělní ranní ledovkou. Pro některé horské oblasti severního Slovenska je vydáno také upozornění na silný vítr, který má zesílit během pondělního večera. Například v okrese Ružomberok mohou nárazy nad hranicí lesa dosahovat rychlosti 110 až 135 kilometrů za hodinu. Takové podmínky už představují výrazné nebezpečí především pro vysokohorskou turistiku a pohyb na otevřených hřebenech. Zatímco během rána bude hlavním problémem doprava po namrzajících komunikacích, večer se riziko přesune také do horského terénu. Vývoj počasí tak může zasáhnout nejen řidiče přijíždějící na Slovensko, ale také turisty plánující výlety do vyšších poloh.
Zdroje: shmu.sk, pocasie.sk, pocasie.sk – vítr na horách.