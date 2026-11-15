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Požár bytu v Orlové vyhnal z domu přes sto lidí. Šest z nich skončilo v nemocnici

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Rozsáhlý požár bytu v Orlové-Lutyni si v neděli odpoledne vyžádal evakuaci více než stovky obyvatel. Devět osob včetně malého dítěte museli ošetřit zdravotníci, šest lidí skončilo v karvinské nemocnici.
Požár bytu v Orlové vyhnal z domu přes sto lidí. Šest z nich skončilo v nemocnici

Požár bytu v Orlové vyhnal z domu přes sto lidí. Šest z nich skončilo v nemocnici

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 20:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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