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Fotbalu dává sbohem muž, který přežil pád letadla. Ruschel končí tím nejlepším možným způsobem

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Alan Ruschel přežil v roce 2016 pád letadla s týmem Chapecoense. Ve 37 letech skončil s kapitánskou páskou a postupem Juventude mezi brazilskou elitu.
Fotbalu dává sbohem muž, který přežil pád letadla. Ruschel končí tím nejlepším možným způsobem

Fotbalu dává sbohem muž, který přežil pád letadla. Ruschel končí tím nejlepším možným způsobem

Zdroj: Sirli Freitas/Chapecoense / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 19:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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