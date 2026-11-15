Fotbalu dává sbohem muž, který přežil pád letadla. Ruschel končí tím nejlepším možným způsobem

Když autobus Juventude v sobotu 14. listopadu 2026 přijížděl ke stadionu Alfredo Jaconi v Caxias do Sul, fanoušci Ruschela zvedli a nesli ho na rukou. Den předtím oznámil, že končí. Na sentiment ale nebyl čas: Juventude potřebovalo v posledním kole druhé ligy porazit Botafogo-SP a potvrdit návrat do Serie A. Vyhrálo 2:0. Ruschel naskočil ve 29. minutě druhého poločasu, spoluhráč Rodrigo Sam mu předal kapitánskou pásku a po závěrečném hvizdu slavil postup. Dva týdny před desátým výročím noci, kterou přežilo jen šest ze 77 lidí na palubě.
Dvacet minut s páskou na rukávu
Utkání samo o sobě patřilo jiným. Góly dali Fábio Lima a Raí Silva, Juventude skončilo druhé se 71 body a podle brazilské federace CBF si zajistilo přímý postup do nejvyšší soutěže pro rok 2027. Mistrem Serie B se stal Novorizontino. Zpráva na
webu Juventude je věcná: výsledek, střelci, body, tabulka.
Pro Ruschela to byl jediný start v celém ročníku druhé ligy. Předtím v sezoně odehrál jen dva zápasy v regionálním mistrovství Gaúcho. Trenér ho poslal na hřiště za stavu, kdy už byl postup na dosah, a zbytek obstarali spoluhráči a tribuny.
Po zápase ho ocenilo vedení klubu, stadion skandoval jeho jméno. „Začal jsem v Juventude a Bůh chtěl, abych tu po všem, čím jsem prošel, také skončil,“ řekl podle serveru ge.
Podle nás na tomhle loučení není nejsilnější samotná výhra. Silné je, že se během jednoho odpoledne potkaly tři věci: klub se vrátil mezi elitu, hráč s nejtěžším příběhem brazilského fotbalu dostal pásku a celé se to odehrálo na stadionu, kde kdysi začínal jako kluk z klubové ubytovny. Takový oblouk se nedá naplánovat.
Noc u Cerro Gordo
Let LaMia 2933 vezl Chapecoense, malý klub ze státu Santa Catarina, do kolumbijského Medellínu na první finálový zápas Copa Sudamericana. Pro tým, který se ještě před pár lety pohyboval v nižších soutěžích, šlo o největší zápas historie.
Letadlo se zřítilo večer 28. listopadu 2016 místního času na úbočí hory Cerro Gordo v obci La Unión. Závěrečná zpráva kolumbijského úřadu
Aerocivil uvádí jako hlavní příčinu chybné plánování a provedení letu: stroj neměl dost paliva na let k záložnímu letišti, na rezervu ani na bezpečné přistání. Všechny čtyři motory postupně vysadily, protože došlo palivo.
Ze 77 lidí na palubě zemřelo 71. Přežilo šest, všichni s vážnými zraněními; záchranáři je vyprošťovali v noci v horském terénu. Tři z nich byli hráči: brankář Jakson Follmann, obránce Neto a Alan Ruschel.
Tragédie obletěla svět. Psala o ní i česká média, iDNES ještě týž den přinesl profil Chapecoense a seznam přeživších. Jihoamerická konfederace později přiřkla trofej Chapecoense a přeživší hráči ji v lednu 2017 převzali, jak informovala i ČT sport.
Z nemocnice na Camp Nou
Ruschel utrpěl zranění páteře. Od nehody žije se šroubem v zádech. Přesto se o osm měsíců později postavil na trávník Camp Nou.
Bylo 7. srpna 2017 a Barcelona pozvala Chapecoense na tradiční Trofej Joana Gampera. Podle
výroční zprávy FC Barcelona se zápas proměnil v poctu brazilskému klubu a na hřišti se objevili všichni tři přeživší hráči. Ruschel tehdy nastoupil, Follmann s Netem dorazili jako symbol.
Symbolický návrat je jedna věc, profesionální kariéra druhá. Ruschel později přiznal, že musel změnit styl hry. Přišel o část síly a rychlosti, a tak víc studoval hru, aby ztrátu dohnal hlavou. Bolest ho provázela celou dobu.
Kariéru rozjel znovu. Prošel Chapecoense, kam se vracel celkem třikrát, dále Goiás, Cruzeiro, Américu-MG a Londrinu. S Chapecoense vyhrál státní mistrovství Santa Catariny a v roce 2020 i druhou ligu. V prosinci 2022 se vrátil do Juventude. Tehdy se označil za „juventudistu od srdce“ a dodal, že totéž platí pro jeho manželku a celou rodinu. S klubem z Caxias do Sul pak slavil postup v roce 2023 a teď znovu v roce 2026.
Tři přeživší, tři různé osudy
Z trojice hráčů, kteří přežili, se k dlouhodobé profesionální kariéře vrátil jen Ruschel.
Jakson Follmann přišel při nehodě o část nohy. K profesionálnímu fotbalu se už nevrátil. Neto se o návrat pokoušel, ale dlouhodobě hrát nedokázal; podle magazínu Placar ho zastavily problémy s kolenem. Alan Ruschel odehrál po havárii víc zápasů než před ní.
Sám Ruschel to nikdy nestavěl jako soupeření. V rozhovorech mluví o vzájemné podpoře tří mužů, které spojila stejná noc. Sportovně ale jeho cesta nemá obdoby.
Čísla ukazují, že nehrál z milosti. Server ge v dubnu 2024 sestavil srovnání:
Období Sezony Zápasy Góly Před nehodou 9 143 5 Po návratu (do dubna 2024) 8 204 6
Po rozlučce ge uvádí finální bilanci 19 profesionálních sezon a 443 zápasů. Obě evidence pracují s odlišným rozsahem soutěží, takže je nelze mechanicky sčítat. Výsledek je ale stejný: po nehodě nebyl maskotem, kterého trenéři posílají na hřiště ze soucitu. Byl hráčem základní sestavy u týmů, které bojovaly o postup.
Tělo řeklo dost
Ještě na začátku roku 2025, když s Juventude prodlužoval smlouvu, snil Ruschel o tom, že klub dovede do mezinárodní soutěže. Mluvil o lásce ke stadionu Alfredo Jaconi a k městu Caxias do Sul. O konci nepadlo ani slovo.
Rozhodlo zdraví. V únoru 2026 podstoupil artroskopii levého kolene, bolesti ale neustupovaly a následoval další zákrok, při němž lékaři kloub vyčistili. „Ve 37 letech už nemůžu bojovat proti vlastnímu tělu,“ řekl Placaru. Šroub v páteři mu podle jeho slov způsobuje bolesti po každém zápase i tréninku a regenerace už nefunguje jako u mladého hráče.
Před posledním zápasem zveřejnil rozlučkové video s názvem „Udělal bych to všechno znovu“, v němž podle brazilských médií ukázal i jizvy. Formulaci o „druhé šanci od Boha“ používá od prvních týdnů po nehodě. Opakovaně říkal, že na hřišti chce reprezentovat ty, kteří stejnou šanci nedostali.
Co bude dál, zatím není potvrzené. Smlouvu má do konce roku a podle ge to vypadá, že v Juventude zůstane i v roce 2027, jen v jiné roli. Sám to formuloval tak, že by měl klubu dál pomáhat „jiným způsobem“. Konkrétní funkci klub zatím neoznámil.
Redakce SportyŽivě.cz požádala klub o rozhovor s hráčem, na odpovědi ale stále čekáme.
Ruschel odcházel z hřiště jako kapitán týmu, který se právě vrátil mezi elitu. Před deseti lety ho z kolumbijské hory vynášeli záchranáři. V sobotu ho ke stadionu nesli fanoušci.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl