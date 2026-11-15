Wi-Fi 5 je ve většině domácností zbytečně pomalá, ale Wi-Fi 6 má háček. Vyplatí se vůbec upgrade před příchodem Wi-Fi 7?

Problémem není samotný standard Wi-Fi 5. Ten totiž teoreticky zvládne rychlost až 3,5 Gb/s. Potíž je spíše v konkrétních routerech, které si pořídila většina domácností. Jde především o levnější modely tříd AC1200 nebo AC1300, které v pásmu 5 GHz nabízejí maximální rychlost 867 Mb/s a v pásmu 2,4 GHz pouze 300 Mb/s. Podle dat ČSÚ tvořily v roce 2024 přípojky s rychlostí 100 Mb/s a vyšší už 53 % všech pevných širokopásmových připojení v Česku. ČTÚ zase za období od druhého čtvrtletí 2024 do prvního čtvrtletí 2026 naměřil průměrnou rychlost stahování 105,33 Mb/s.
Jeden notebook metr od routeru takové připojení bez problémů zvládne. Situace se ale změní, jakmile se k síti připojí celá rodina: dva telefony, tablet, chytrá televize a notebook používaný k videohovorům. Levnější router s Wi-Fi 5 pak může začít být úzkým hrdlem. A právě tady přichází ke slovu Wi-Fi 6. Ani ta ale není bez háčků. Samotné označení „Wi-Fi 6“ neznamená, že router podporuje také pásmo 6 GHz. To přidává až Wi-Fi 6E. K plnému využití výhod nové generace navíc potřebujete kompatibilní koncová zařízení. V Česku je navíc využití 6GHz pásma regulatorně omezené na rozsah 5 945–6 425 MHz a pouze pro vnitřní prostory. Otázka, zda se vyplatí přejít na novější router už teď, nebo raději počkat na Wi-Fi 7, proto nemá jednoznačnou odpověď. Několik důležitých faktorů vám ale rozhodování usnadní.
Proč levné Wi-Fi 5 routery nestačí
Na Alze se dodnes prodávají routery s Wi-Fi 5 za 569 až 949 Kč. Jejich inzerovaná rychlost v pásmu 5 GHz? Typicky 867 Mb/s. To zní na první pohled slušně, dokud si člověk neuvědomí, že jde o teoretické maximum pro jedno zařízení za ideálních podmínek. Jakmile do hry vstoupí dvě zdi, několik současně připojených zařízení a rušení od sousedních sítí, skutečná přenosová rychlost může klesnout na zlomek této hodnoty.
Wi-Fi 5 navíc postrádá některé technologie, které Wi-Fi 6 přinesla právě kvůli efektivnější obsluze většího počtu zařízení. Chybí například OFDMA, která umožňuje rozdělit kanál na menší části a obsluhovat tak více klientů současně. Wi-Fi 6 přináší také vylepšené MU-MIMO pro paralelní komunikaci s více zařízeními a technologii TWT (Target Wake Time). Ta umožňuje zařízením lépe plánovat dobu komunikace s routerem, a tím šetřit energii i kapacitu sítě.
Wi-Fi 6 tedy nepřináší jen vyšší číslo na krabici. Jde o novou generaci standardu 802.11ax, jejíž certifikační program spustila organizace Wi-Fi Alliance v září 2019.
Tři vrstvy háčku jménem Wi-Fi 6
První vrstva: Wi-Fi 6 není totéž co Wi-Fi 6E. Běžný router s Wi-Fi 6 pracuje ve stejných frekvenčních pásmech jako Wi-Fi 5, tedy na 2,4 a 5 GHz. Teprve Wi-Fi 6E přidává podporu pásma 6 GHz, ve kterém je k dispozici více prostoru a zpravidla také méně rušení. Organizace Wi-Fi Alliance zavedla označení Wi-Fi 6E v lednu 2020 a příslušnou certifikaci spustila o rok později.
Druhá vrstva: samotný nový router nestačí. Pokud váš telefon, notebook nebo tablet Wi-Fi 6 nepodporuje, připojí se k routeru pomocí staršího standardu. Na Windows můžete podporované standardy bezdrátového adaptéru ověřit příkazem netsh wlan show drivers. V řádku „Radio types supported“ hledejte označení 802.11ax. Mezi adaptéry Intel s podporou Wi-Fi 6 patří například modely AX200, AX201, AX210 nebo AX211. U zařízení Apple je podpora 6GHz sítí dostupná například u iPhonu 15 Pro a novějších modelů a u MacBooků Pro z roku 2023 a novějších.
Třetí vrstva: česká regulatorní omezení. ČTÚ povoluje využití 6GHz pásma pouze v rozsahu 5 945–6 425 MHz, a to v režimech indoor a VLP (very low power). Jde tedy pouze o spodní část frekvenčního pásma, které standard Wi-Fi 6E umožňuje využívat. Kdo si pořídí router s Wi-Fi 6E a očekává přístup k celému 6GHz spektru, může být zklamaný.
Co stojí upgrade v českých obchodech
Ceny routerů s Wi-Fi 6 už v roce 2026 dávno nejsou výsadou prémiového segmentu. Základní modely lze pořídit za poměrně dostupné částky:
- TP-Link Archer AX17 – od 1 199 Kč
- Mikrotik hAP ax lite – od 1 249 Kč
- TP-Link Archer AX23 – od 1 499 Kč
- TP-Link Archer AX55 Pro – od 1 999 Kč
Routery s Wi-Fi 6E začínají přibližně na 2 499 až 3 271 Kč. A co Wi-Fi 7? Tady je situace zajímavější. V českých e-shopech už lze najít i levnější modely za méně než 2 000 Kč. Často však jde o dvoupásmové routery bez podpory 6 GHz. Samotné označení „Wi-Fi 7“ tedy ještě neznamená, že zařízení nabízí všechny důležité novinky této generace.
Třípásmové modely s podporou 6GHz pásma jsou výrazně dražší. Jejich ceny začínají přibližně na 3 476 až 4 465 Kč.
Kdy Wi-Fi 7 skutečně dává smysl
Wi-Fi 7 už není jen vzdálenou budoucností. Organizace Wi-Fi Alliance spustila příslušný certifikační program 8. ledna 2024 a standard IEEE 802.11be byl publikován v červenci 2025. Oproti Wi-Fi 6 přináší například 320MHz kanály, technologii Multi-Link Operation (MLO) a modulaci 4K QAM. Díky těmto vylepšením nabízí výrazně vyšší teoretickou propustnost. Maximální rychlost jednoho bezdrátového spojení může dosahovat až 23 Gb/s, při využití MLO se uvádí až 36 Gb/s. Microsoft hovoří o rychlostech až čtyřikrát vyšších než u Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E.
V praxi ale takový rozdíl pocítí především uživatelé, kteří splní několik podmínek současně: mají třípásmový router s podporou 6 GHz, kompatibilní koncové zařízení, dostatečně rychlé internetové připojení a také dostatečně výkonnou místní síť. U počítačů s Windows je pro plné využití Wi-Fi 7 potřeba také odpovídající hardware a podporovaná verze systému, například Windows 11 24H2.
Na české internetové přípojce s rychlostí 100 až 299 Mb/s, kterou podle průzkumu ČTÚ uvádí nejvíce respondentů, bude rozdíl při běžném měření rychlosti internetu minimální. Vyšší rychlost Wi-Fi se totiž projeví především při přenosu dat v rámci domácí sítě nebo při využívání velmi rychlého internetového připojení. Podle nás tak může být v roce 2026 kvalitní router s Wi-Fi 6E a správně rozmístěnými zařízeními lepší investicí než nejlevnější model s Wi-Fi 7, který nepodporuje pásmo 6 GHz.
Jak poznat, jestli je problém v routeru, nebo u poskytovatele
Důležitý detail, který se snadno přehlédne: ČTÚ pro certifikované měření rychlosti internetu, jehož výsledky lze využít také při reklamaci služeb u poskytovatele, vyžaduje připojení kabelem, nikoli přes Wi-Fi. Měření přes bezdrátovou síť totiž vypovídá především o kvalitě domácí Wi-Fi, nikoli pouze o rychlosti služby poskytované operátorem.
Pokud tedy po kabelu naměříte 250 Mb/s, ale přes Wi-Fi jen 80 Mb/s, je pravděpodobné, že problém není na straně poskytovatele, ale v domácí bezdrátové síti. Na vině může být router, jeho umístění, rušení okolních sítí nebo samotné koncové zařízení.
Pro běžnou českou domácnost je v roce 2026 rozumnou volbou router s Wi-Fi 6, případně Wi-Fi 6E. Kdo chce rovnou investovat do Wi-Fi 7, měl by vybírat především mezi třípásmovými modely s podporou 6 GHz. Levnější dvoupásmové varianty totiž nemusejí přinést tak výrazný generační posun, jaký od nové technologie očekáváte.
A pokud máte doma funkční router s Wi-Fi 5, který zvládá všechna připojená zařízení bez problémů, není důvod spěchat s výměnou. Novější standard sám o sobě nezrychlí internetové připojení od poskytovatele. Upgrade dává smysl především tehdy, když současná síť přestává stačit vašim potřebám.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík