Ponorka se 44 lidmi zmizela v Atlantiku. Její poslední stopu zachytily přístroje tisíce kilometrů daleko

Návrat, který se nedokončil
Na začátku listopadu 2017 vyplula argentinská vojenská ponorka ARA San Juan z Ushuaie na jihu země směrem k domovské základně Mar del Plata. Na palubě bylo 44 lidí. Pro veřejnost byla ponorka jen jedním z plavidel námořnictva, pro rodiny posádky však představoval její příjezd domů úplně obyčejnou a očekávanou událost. Právě v tom je tragédie námořních nehod tak těžko představitelná: jeden den jde o rutinní službu, další den o otázku, zda se vůbec někdo vrátí.
Dne 15. listopadu zaznamenalo námořnictvo poslední potvrzenou komunikaci. Posádka hlásila mimo jiné problém související s bateriovým systémem, do nějž se podle pozdějších vyšetřovacích podkladů dostala mořská voda. Podrobnosti následného vývoje zůstaly zčásti předmětem rekonstrukce. Ponorka se však znovu neozvala a začalo pátrání, které postupně přerostlo v rozsáhlou mezinárodní operaci.
Argentinské námořnictvo používalo ARA San Juan od osmdesátých let. Šlo o diesel-elektrickou ponorku německého původu, která se při plavbě pod hladinou spoléhá mimo jiné na energii uloženou v bateriích. Takové uspořádání vyžaduje přísnou kontrolu elektrických soustav, ventilace i těsnosti. Mořská voda v bateriovém prostoru proto není drobná závada, kterou by bylo možné zlehčit, ale okolnost vyžadující přesné vyhodnocení rizika.
Proč je hledání ponorky mimořádně těžké
Na mapě se jižní Atlantik jeví jako široká modrá plocha. Pod hladinou je ovšem členitá krajina s podmořskými svahy, kaňony a místy, kam sluneční světlo nikdy nedosáhne. Ponorka navíc nemusí zanechat viditelné trosky na hladině. Jestliže se potopí a přestane komunikovat, pátrači často nemají přesný bod, odkud začít. Pracují s poslední známou polohou, odhadovaným kurzem, provozními údaji a případnými akustickými stopami.
Pátrání po ARA San Juan spojilo argentinské prostředky s pomocí mnoha zemí. Nasazeny byly lodě, letadla a specializované přístroje. V prvních dnech bylo nutné uvažovat i o možnosti, že posádka přežila a čeká na pomoc. S přibývajícím časem se však tato naděje vytrácela. Záchranná operace postupně ustoupila hledání vraku a odpovědi, co se stalo.
Nejpozoruhodnější vodítko nepřišlo z běžného lodního sonaru. Získala je Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, známá zkratkou CTBTO. Její mezinárodní síť sleduje seizmické, akustické a další signály, které by mohly upozornit na zakázaný jaderný výbuch. Některé hydroakustické stanice naslouchají dění ve světových oceánech na obrovské vzdálenosti.
Zvuk, který přicestoval přes oceán
Dvě hydroakustické stanice sítě CTBTO zaznamenaly 15. listopadu 2017 neobvyklý krátký impuls. Jedna se nacházela poblíž ostrova Ascension v Atlantiku, druhá u souostroví Crozet v jižní části Indického oceánu. Od místa události je dělily tisíce kilometrů. Přesto se analýzou časů příchodu a charakteru signálu podařilo určit oblast, z níž mohl pocházet. Ležela poblíž předpokládané polohy zmizelé ponorky.
Zvuk se ve vodě šíří jinak než ve vzduchu. Za vhodných podmínek může urazit překvapivě dlouhé vzdálenosti, protože různé vrstvy oceánu ho vedou způsobem, který výzkumníci dobře znají. Právě proto jsou hydrofony schopné zachytit události, které by běžný pozorovatel na povrchu nikdy nezaregistroval. Neznamená to ale, že by přístroje dokázaly po každém impulzu okamžitě zakreslit polohu zdroje na pár metrů přesně. Vzniká pravděpodobná oblast, nikoli hotová fotografie vraku.
Událost CTBTO označila jako hydroakustickou anomálii a předala informace argentinským úřadům. Pozdější odborná studie popsala i kontrolní experiment, při němž argentinské námořnictvo použilo podvodní nálož ke kalibraci určení polohy. Přístroje tak pomáhaly zpřesňovat mapu hledání. Hluboký oceán ovšem zůstával natolik náročným prostředím, že ani cenná akustická stopa nestačila k rychlému nalezení ponorky.
Rok čekání a vrak v hloubce 907 metrů
V září 2018 zahájila další pátrání společnost Ocean Infinity s lodí Seabed Constructor a autonomními podvodními prostředky schopnými systematicky mapovat dno. Dne 17. listopadu 2018, zhruba rok po zmizení, argentinské ministerstvo obrany potvrdilo, že se podařilo ARA San Juan objevit. Vrak ležel v hloubce 907 metrů, přibližně 500 kilometrů od pobřeží u Comodoro Rivadavia, v oblasti podmořských kaňonů.
Místo nálezu bylo blízko oblasti odhadnuté z hydroakustického signálu. Tento soulad je důležitý: ukazuje, jak mohou přístroje navržené k úplně jinému účelu pomoci při námořní katastrofě. Vrak však nebyl neporušený. Snímky odhalily rozptýlené části trupu a rozsáhlé poškození. Pro rodiny 44 lidí tak přišlo potvrzení, že naděje na jejich návrat definitivně skončila.
Nález nezodpověděl automaticky všechny otázky. Vyšetřování se zabývalo stavem ponorky, údržbou, rozhodnutími velení i průběhem posledních hodin. V soudních a odborných podkladech se objevuje rekonstrukce průniku vody do bateriové soustavy, elektrického zkratu, požáru a následné ztráty kontroly nad hloubkou. To jsou významné indicie a vyšetřovací závěry, ale není správné tvářit se, že máme z posledních minut paluby úplný přímý záznam, který by odstranil veškerou nejistotu.
Co tato tragédie změnila
Případ ARA San Juan zůstává také otázkou odpovědnosti institucí. Jak se před plavbou vyhodnocoval technický stav? Jaké informace dostalo velení? Kdy měl být problém s bateriemi považován za natolik vážný, že bylo nutné změnit plán? Odpovědi vyžadují důsledné oddělení technických faktů, svědectví a právních závěrů, které se navíc mohou v průběhu řízení vyvíjet.
Z technického hlediska tragédie ukázala současně dvě opačné věci. Lidstvo umí poslouchat oceán na vzdálenosti mnoha tisíc kilometrů, ale najít konkrétní objekt na jeho dně může trvat rok. A jedna zdánlivě úzce specializovaná vědecká infrastruktura, vybudovaná kvůli kontrole jaderných zkoušek, dokázala přinést rozhodující informaci při pátrání po zmizelé posádce. Pro 44 námořníků už pomoc přišla pozdě, pro budoucí pátrací operace však jejich příběh zůstává vážnou lekcí.
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Zdroje: Kód Enigma [1], CTBTO – Hydroacoustic Data Used to Aid Search for Missing Submarine ARA San Juan [2], Pure and Applied Geophysics – CTBTO’s Data and Analysis Pertaining to the Search for the Missing Argentine Submarine ARA San Juan, DOI 10.1007/s00024-020-02445-9 [3], Argentina.gob.ar – El Ministerio de Defensa confirma el hallazgo del submarino ARA San Juan [4]. img ai generated