Zabalíte rostlinu, ale zapomenete na květináč. Právě tudy může mráz zničit její kořeny

Zahrádkáři na terasy a balkony často vysazují zakrslé jehličnany, hortenzie nebo okrasné trávy s tím, že jsou mrazuvzdorné. Na rozdíl od volné půdy však v nádobě mráz útočí ze všech čtyř stran i od studené dlažby zespodu a jemné kořeny bez izolace zničí.
Na zásadní rozdíl mezi přezimováním v záhonu a na terase upozorňuje odborný průvodce
Verdeia o zazimování rostlin v květináčích: zatímco v zahradě půda funguje jako obrovský tepelný akumulátor a promrzá pouze od povrchu, kořeny v nádobě dělí od mrazivého vzduchu jen tenká stěna. Praktické postupy obalení nádob a uložení na zimu shrnuje také návod Plastia pro balkony a terasy.
Vedle samotného vymrznutí kořenů hrozí v zimě i zničení samotné nádoby, zejména pokud pěstujete v pórovité keramice. Jak vysvětlují odborné články
Rady ze zahrady a Svět květináčů, nasáklá voda v mikroskopických pórech hlíny nebo stojatá voda v ucpaném odtoku zmrzne a nádobu doslova roztrhne zevnitř.
Zálivka tújí a stálezelených keřů před zimou. V mrazu neuschnou chladem, ale žízní Proč mrazuvzdorný keř v květináči zmrzne, i když v záhonu přežije
Na jmenovce zakrslého smrku, túje nebo levandule ze zahradnictví často čtete údaj o mrazuvzdornosti do minus dvaceti pěti stupňů. Tento parametr však platí pro nadzemní výhony a dřevo rostliny zasazené v běžné zahradní půdě.
Podzemní kořenový systém je vůči chladu mnohem citlivější než kmen nebo větve, protože v přírodě bývá trvale chráněn masou hlíny. V květináči o průměru třiceti centimetrů se při týdenních mrazech kolem minus deseti stupňů promění celý substrát v pevný ledový špalek. Jemné vlásečnicové kořínky na okraji u stěny nádoby odumřou a rostlina na jaře sice krátce vyraší ze zásob v pletivech, ale vzápětí uhyne.
Nebezpečí násobí také zimní vítr na nezaskleném balkonu a ledový beton nebo keramická dlažba pod dnem květináče. Podlaha terasy vede chlad mimořádně rychle, takže nejcitlivější spodní část balu promrzá jako první.
Jak správně zaizolovat květináč zespoda i ze stran
Účinné zazimování neznamená nutnost stěhovat těžké truhlíky do vytápěného bytu, kde by dřeviny bez zimního klidu a světla stejně strádaly. Cílem je zpomalit teplotní výkyvy kolem kořenů a zabránit rychlému promrznutí.
Květináče odsuňte od zábradlí k obvodové zdi domu, kde jsou v závětří a využijí zbytkové teplo sálající ze stěny. Pod každou nádobu vložte desku z extrudovaného polystyrenu o tloušťce alespoň tři centimetry, dřevěný rošt nebo terakotové nožičky. Boční stěny nádoby obalte dvěma vrstvami bublinkové fólie, kokosovou rohoží nebo jutovým pytlem a převažte provázkem. Menší květináče seskupte těsně k sobě do větší dřevěné bedny a mezery vysypte suchým listím, slámou nebo drceným polystyrenem. Na povrch substrátu nasypte pět až sedm centimetrů mulčovací kůry nebo položte chvojí, které omezí promrzání shora. Terakota a keramika v mrazu snadno praskají
Vedle kořenů trpí zimním počasím i samotné obaly. Největším omylem je nechat venku obyčejnou neglazovanou terakotu nebo levný betonový truhlík bez funkčního odtoku vody. Pórovitý hliněný střep nasává podzimní deště a při prvním silnějším mrazu se voda v jeho struktuře rozepne.
Neglazovaná terakota nasává vodu do pórů. Když v nich vlhkost zmrzne, stěna nádoby se začne odlupovat nebo praskne.
Výsledkem jsou odlupující se šupiny povrchu nebo svislé praskliny přes celou výšku nádoby. Stejně nebezpečné je ponechání misky pod květináčem: pokud v ní stojí voda, led ucpe spodní odtokové otvory a rozpínající se mokrá zemina roztrhne i silnostěnnou kameninu.
Materiál květináče Chování v mrazu Hlavní zimní riziko Doporučené opatření Obyčejná neglazovaná terakota Nasákne vodu do pórů a v mrazu se drolí nebo praská Zničení stěn nádoby už při prvních mrazech kolem minus pěti Uklidit prázdnou pod střechu nebo zvenku obalit nepromokavou fólií a jutou Mrazuvzdorná kamenina s atestem Má minimální nasákavost pod 3 procenta a mráz snese Roztržení při ucpání odtokového otvoru stojatou vodou v misce Odebrat misku, postavit na nožičky a zajistit hrubou drenáž na dně Kvalitní mrazuvzdorný plast a kompozit Nenasákne vodu, ale má velmi tenkou stěnu bez tepelné setrvačnosti Rychlé promrznutí kořenů při poklesu teplot i zkřehnutí levného plastu Vystlat vnitřek před výsadbou polystyrenem nebo zvenku obalit rohoží Masivní dřevěný truhlík s fólií Dřevo přirozeně tepelně izoluje kořenový bal Hniloba spodních prken při trvalém kontaktu s mokrou dlažbou Postavit na podložky nad zem a vnitřek vyložit nopovou fólií Zimní slunce a sucho zabíjejí stálezelené rostliny víc než mráz
Mnoho pěstitelů se na podzim pečlivě věnuje obalení květináče a poté na rostlinu až do dubna zapomene. U opadavých trvalek to většinou projde, ale u stálezelených keřů, bobkovišní, zimostrázů a zakrslých jehličnanů je to nejčastější příčina úhynu.
Kombinace ostrého zimního slunce a zmrzlého kořenového balu způsobuje takzvané fyziologické sucho, při němž rostlina uschne žízní.
Jehlice a kožovité listy totiž odpařují vodu i během zimy, obzvlášť když na ně svítí jasné únorové slunce nebo fouká suchý vítr. Pokud je substrát v nádobě zmrzlý nebo úplně vyschlý, kořeny nedokážou ztrátu vody doplnit a rostlina doslova uschne žízní, přestože je obklopená sněhem.
Proto jakmile během zimy nastane obleva a teploty se přes den udrží nad nulou tak, že zemina v nádobě povolí, zkontrolujte vlhkost substrátu prstem a mírně rostliny zalijte vlažnou vodou během dopoledne. Voda tak stihne vsáknout dříve, než se večer vrátí noční mrazíky.
Péče o túje před zimou. Vyčesání suchého vnitřku a svázání koruny ochrání živý plot před sněhem i mrazem Pozor na bílou netkanou textilii a bublinkovou fólii na koruně
Velmi častou chybou je zavinout celou nadzemní část stálezeleného keře do neprodyšné bublinkové fólie nebo igelitového pytle. Pod plastem se při prvním slunečním svitu vytvoří skleníkové klima, vzduch zkondenzuje na listech a v noci voda na pletivech namrzne, čímž způsobí hniloby i spáleniny.
Zásady pro ochranu nadzemních výhonů Bublinkovou fólii používejte výhradně k obalení vnější stěny květináče, nikdy ne na zelené listy nebo jehlice. Nadzemní část stálezelených a choulostivějších dřevin zakrývejte pouze bílou prodyšnou netkanou textilií nebo jutou. Textilii nevázejte těsně ke kmínku, aby kolem větví mohl proudit vzduch, a na dřevěný rám či kolíky ji lehce opřete. U rostlin na slunném jižním balkonu funguje bílá textilie hlavně jako stínění proti ostrému polednímu slunci, které by je předčasně probudilo. Když napadne těžký mokrý sníh, z keřů v nádobách ho jemně setřeste, aby nerozlámal větve. Kdy přenést rostliny do chladné chodby a kdy je nechat venku
Středozemní druhy jako rozmarýn, olivovník, oleandr nebo muškáty do venkovních mrazů nepatří ani v zatepleném květináči a musí do světlé chladné chodby či zimní zahrady s teplotou mezi pěti a deseti stupni. Naopak pravé mrazuvzdorné dřeviny, okrasné trávy a vřesy v teplém bytě či tmavé garáži trpí, takže jejich přirozeným místem zůstává chráněný kout na terase se správně izolovanou nádobou.
Důležitý detail platí také pro okrasné trávy a vytrvalé byliny vysazené v hlubokých truhlících. Suchá stébla a odkvetlé trsy na podzim nikdy nesestřihávejte až k zemi, protože duté stonky fungují jako přirozená ochrana vegetačního srdéčka před zatékáním ledové vody a sněhu. Trsy pouze volně svažte do snopu, aby dovnitř nezatékalo, a střih nechte až na konec března.
Správná drenáž a volný okraj rozhodují už při výsadbě
O úspěšném přezimování se z velké části rozhoduje už ve chvíli, kdy rostlinu do venkovní nádoby sázíte. Na dno každého květináče patří alespoň třícentimetrová až pěticentimetrová vrstva hrubého keramzitu nebo štěrku překrytá netkanou textilií, aby jemný substrát neucpal odtokové otvory. Jen tak může podzimní déšť i tající sníh spolehlivě odtékat.
Při plnění zeminou vždy ponechte tři až pět centimetrů volného prostoru pod horním okrajem nádoby. Když substrát v zimě promrzne a mírně nabude na objemu, má díky této rezervě prostor k pohybu a netlačí plnou silou do horní hrany květináče. Na zimu také odstraňte samozavlažovací knoty a vyprázdněte spodní zásobník na vodu, jinak zamrzlá hladina zvedne vnitřní dno a poškodí kořeny.
Zdroje fotografií Zimní vřesy a stálezelené rostliny na balkoně: Marcus Zschoch / Wikimedia CC BY 3.0 Detail pórovité stěny terakotového květináče: Si Griffiths / Wikimedia CC BY-SA 3.0 Rostlina pokrytá jinovatkou za mrazivého slunečného dne: Dietmar Rabich / Wikimedia CC BY-SA 4.0