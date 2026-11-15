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Zabalíte rostlinu, ale zapomenete na květináč. Právě tudy může mráz zničit její kořeny

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Mrazuvzdorné dřeviny v nádobách vyžadují jinou zimní péči než rostliny v záhonu. Kořenový bal v květináči promrzá ze stran i od studené podlahy a bez občasné zálivky při oblevě uschne.
Zimní vřesy v truhlíku na balkoně ozářené nízkým zimním sluncem

Zimní vřesy v truhlíku na balkoně ozářené nízkým zimním sluncem

Zdroj: Marcus Zschoch / Wikimedia CC BY 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.11.2026 20:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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