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Kolik stojí roční provoz benzinového auta? Kompletní účet odhaluje výdaje, které řidiči často přehlížejí

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Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik vlastně stojí roční provoz vašeho auta? Připravili jsme pro vás přesný rozpočet u benzinového vozu za tento rok. Palivo,…
Kolik stojí roční provoz benzinového auta? Kompletní účet odhaluje výdaje, které řidiči často přehlížejí

Kolik stojí roční provoz benzinového auta? Kompletní účet odhaluje výdaje, které řidiči často přehlížejí

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 20:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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