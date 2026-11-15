Kolik stojí roční provoz benzinového auta? Kompletní účet odhaluje výdaje, které řidiči často přehlížejí

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik vlastně stojí roční provoz vašeho auta? Připravili jsme pro vás přesný rozpočet u benzinového vozu za tento rok. Palivo, servis, pojištění a pneumatiky vás mohou stát víc, než vás vůbec napadlo.
Kolik stojí roční provoz osobního auta při běžném používání
Bez auta si dnes umí představit život asi jen málokdo. Pravidelné popojíždění do práce, rozvážení dětí do školy a obstarávání nákupu a každodenních pochůzek, to jsou nejčastější důvody, proč auto vlastně máme. Občas se s ním jede na nějaké výlety, jednou za čas na dovolenou. Kolik stojí provoz osobního auta, když jej používáte jen pro ty nejdůležitější úkony? Cifra vás možná překvapí!
Benzinové auto se může na první pohled jevit jako levnější varianta oproti dieselu. Jenže skutečné náklady na jeho provoz netvoří pouze návštěvy čerpací stanice. Do rodinného rozpočtu se promítá pravidelný servis, výměna pneumatik, povinné ručení, technická kontrola a občasné opravy, které jsou vlivem pravidelného používání nevyhnutelné. Spočítali jsme modelový roční provoz benzinového osobního auta při různém nájezdu kilometrů.
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Kolik stojí samotný benzin?
Pro modelový výpočet budeme používat průměrnou spotřebu 7 litrů na 100 kilometrů. Jde o model běžného rodinného automobilu, nikoli o konkrétní vůz a pro výpočet budeme vycházet ze zveřejněných maximálních přípustných cen pohonných hmot, které Ministerstvo financí pro období od 14. do 16. listopadu 2026 stanovilo maximální cenu benzinu Natural 95 na 40,50 korun za litr vč. DPH. Jedná se o cenový strop pro neprémiový benzín, nikoliv o průměrnou cenu na čerpacích stanicích. Některé stanice mohou benzin prodávat levněji.
Při této ceně vychází spotřeba následovně:
|Roční nájezd
|Spotřeba benzinu
|Náklady
|5 000 km
|350 litrů
|14 175 Kč
|10 000 km
|700 litrů
|28 350 Kč
|15 000 km
|1 050 litrů
|42 525 Kč
|20 000 km
|1 400 litrů
|56 700 Kč
|25 000 km
|1 750 litrů
|70 875 Kč
Už z této první tabulky je jasně vidět, že člověk, který najede 20 tisíc kilometrů ročně, může při použití aktuální maximální ceny zaplatit za benzin téměř 57 tisíc korun.
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Palivo ale není jediný výdaj
U auta se spalovacím motorem je potřeba pravidelně měnit motorový olej a filtry, kontrolovat podvozek, brzdy a stav pneumatik. Přesné výdaje se liší podle značky, stáří a konstrukce motoru, ale pro běžný rodinný vůz můžeme počítat s následujícím modelovým ročním rozpočtem:
|Výdaj
|Modelový roční náklad
|Motorový olej a filtry
|2 500–5 000 Kč
|Pravidelná servisní kontrola
|1 000–2 500 Kč
|Brzdy – roční rezerva
|1 500–3 500 Kč
|Pneumatiky – roční rezerva
|2 000–4 000 Kč
|STK a emise – rozpočteno na rok
|800–1 300 Kč
|Povinné ručení
|3 000–7 000 Kč
|Drobné opravy a spotřební díly
|2 000–5 000 Kč
|Celkem
|12 800–28 300 Kč
V této tabulce počítáme s rozpočtovou rezervou. Například brzdy se nemusí měnit každou sezonu. Uvedené částky jsou orientační a skutečné náklady se mohou lišit podle konkrétního automobilu.
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Kolik stojí benzinové auto za celý rok?
Pokud sečteme palivo, servisní rezervu a základní provozní výdaje, dostaneme následující orientační výsledek:
|Roční nájezd
|Palivo
|Ostatní provozní náklady
|Celkem za rok
|5 000 km
|14 175 Kč
|12 800–28 300 Kč
|26 975–42 475 Kč
|10 000 km
|28 350 Kč
|12 800–28 300 Kč
|41 150–56 650 Kč
|15 000 km
|42 525 Kč
|12 800–28 300 Kč
|55 325–70 825 Kč
|20 000 km
|56 700 Kč
|12 800–28 300 Kč
|69 500–85 000 Kč
|25 000 km
|70 875 Kč
|12 800–28 300 Kč
|83 675–99 175 Kč
Ve výpočtu není zahrnut nákup vozu, amortizace, parkování, dálniční známka ani splátky úvěru. U novějších vozů může být významnou položkou také havarijní pojištění.
Kolik stojí jeden kilometr?
Při nájezdu 15 tisíc kilometrů ročně a celkových nákladech 55 325 až 70 825 korun vychází jeden kilometr přibližně na 3,69 až 4,72 Kč.
Tip redakce PlanetaEkonomiky
Při rozhodování o koupi benzinového auta nepočítejte pouze s katalogovou spotřebou. Zjistěte si také cenu pravidelného servisu, dostupnost náhradních dílů a cenu pneumatik. Rozdíl několika desetin litru na 100 kilometrů může při nájezdu 20 tisíc kilometrů znamenat tisíce korun ročně navíc. Před koupí si vždy nechte prověřit servisní historii konkrétního automobilu.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku Cebia, csaka, md.gov | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)