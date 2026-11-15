Medvěd na koksu je podle skutečnosti. Skutečná šelma zemřela na předávkování, její vycpané tělo stojí v obchodním centru

Medvěd na koksu, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Medvěd na koksu, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Medvěd na koksu, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Medvěd na koksu, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Medvěd na koksu, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova
Černá komedie Medvěd na koksu (2023) šla do kin pod pracovním názvem, tvůrci totiž nedokázali vymyslet nic lepšího. Šílený příběh vychází ze skutečné události z osmdesátých let, filmová verze zdrogované šelmy se od reality přesto dost liší. Snímek nabídl vůbec poslední dokončenou roli Rayi Liottovi, který nečekaně zemřel krátce po nahrávání replik. Skutečné zvíře lidské oběti nehledalo
Když pašerákům drog vypadne nad lesem zásilka kokainu, mají velký problém. Bílý prášek najde čtvrttunový medvěd a promění se ve vraždící monstrum plné energie. Do idylické přírodní rezervace se ve stejnou chvíli sjíždějí výletníci, děti za školou i místní strážci parku a všem rázem hrozí, že je krvelačná šelma roztrhá na kousky.
Zápletka sice zní bláznivě, vychází ovšem z reality. V roce 1985 zkorumpovaný policista a pašerák Andrew Thornton (Matthew Rhys) opravdu vyskočil z letadla s balíky drog, selhal mu však padák a po dopadu na zem se zabil. Ve skutečnosti ale zvíře dopadlo jinak. Medvěda našli v lese mrtvého mezi čtyřiceti roztrhanými balíčky, ve kterých byl kokain za zhruba dvacet milionů dolarů.
Kolik ho zvíře opravdu snědlo, nikdo neví. Na předávkování uhynulo nejspíš hodně rychle. Příčinou bylo krvácení do mozku a selhání srdce i dechu. Žádné další lidi neohrožovalo. Jeho vycpané tělo dnes stojí v nákupním centru v americkém státě Kentucky.
Režisérka Elizabeth Banks udělala ve filmu z medvěda nezastavitelný stroj.
„Medvěd neudělal nic špatného. Je nevinný! Jen chce víc kokainu!“ řekla. „Myslíme si, že můžeme ovládat přírodu a zvířata, ale já vím, že příroda nakonec vyhraje. Když nás Země nebude chtít, prostě se nás zbaví,“ dodala. Poslední klapka před nečekaným úmrtím
Roli padoucha přijal Ray Liotta, pro kterého šlo o úplně poslední dokončený snímek. Zkušený herec zemřel v květnu roku 2022, pouhý týden poté, co ve studiu nahrával dodatečné repliky do postprodukce. Ještě předtím ale stihl pochválit, jak dobře filmové zvíře vypadá.
Ačkoliv se příběh odehrává v Americe, filmaři vše natočili v Irsku. Malou roli mrtvého pašeráka si tam zahrál Matthew Rhys. Prozradil, že si chtěl na chvíli odpočinout od dětí. Ty v Irsku hlídal. Jeho dlouholetá partnerka Keri Russell totiž zrovna na place točila v hlavní roli. Kristofer Hivju hraje turistu, kterého medvěd zabije, ve filmu je ale nakonec vidět jen jeho mrtvé tělo.
Režisérka sice jeho smrt natočila, pak ji ale vystřihla. Chtěla totiž, aby lidé z kina odcházeli šťastní,
„ne vyděšení a s chutí zvracet“. Během natáčení navíc mladý herec Christian Convery onemocněl. V některých scénách ho tak zaskočil dvojník a ty samostatné štáb dotočil až na konci produkce. Filmové chyby odhalily nesmyslné dodávky
Záchranáři přijedou ke stanici strážců v sanitce Ford Econoline z roku 1994, ačkoliv se děj odehrává v roce 1985. Aby toho nebylo málo, když vůz v dalším záběru narazí do stromu, má na sobě najednou přední masku automobilky Chevrolet. Záchodová kabinka na stanici navíc obsahuje bezpečnostní madla. Podobná pomůcka pro vozíčkáře se ve Spojených státech začala povinně instalovat až po změně zákona v roce 1990.
Turisté na samotném začátku se jmenují Elsa a Olaf, stejně jako hrdinové animovaného Ledového království. Zůstala u nich i jedna úsměvná chybka. Když Hannah Hoekstra vidí blížící se nebezpečí, vykřikne na svého snoubence jménem „Kristofere“. Místo role tak omylem oslovila svého hereckého kolegu Kristofera Hivjua.
Komedii
vysílá Nova Cinema v neděli 15. listopadu ve 23:15 a v repríze v úterý 17. listopadu v 01:00. Medvěd na koksu
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).