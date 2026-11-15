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Medvěd na koksu je podle skutečnosti. Skutečná šelma zemřela na předávkování, její vycpané tělo stojí v obchodním centru

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Černá komedie Medvěd na koksu (2023) vychází ze skutečnosti. Skutečný baribal v lese uhynul, ve filmu ale vraždí. Naposledy si v něm zahrál Ray Liotta.
Medvěd na koksu

Medvěd na koksu

Zdroj: FOTO:Universal Pictures / distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 18:29

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