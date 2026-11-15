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Proč některé ženy nosí stále černou a jiné dávají přednost výrazným barvám? Oblečení může souviset i s náladou

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Dennívýzva
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Stačí otevřít šatní skříň a podívat se, jaké barvy v ní převažují. Někdo má téměř všechno oblečení černé, jiný nedá dopustit na béžovou, modrou nebo výrazné odstíny červené. Výběr barev přitom nemusí být pouze otázkou módních trendů. Může souviset s osobním vkusem, prostředím, ve kterém se pohybujeme, i s tím, jak se právě cítíme. Jednoduché pravidlo, podle kterého by barva oblečení spolehlivě odhalila povahu člověka, však neexistuje.
AI ilustrace. Generováno pomocí Magnific.

AI ilustrace. Generováno pomocí Magnific.

Zdroj: generováno Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 19:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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