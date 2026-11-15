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Vítkovice porazily Olomouc 2:1 po nájezdech. Rozhodl Hrivík

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Dennívýzva
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Hokejisté Vítkovic v souboji dvou nejhorších týmů extraligy porazili Olomouc po nájezdech 2:1 a svému soupeři se v tabulce vzdálili na rozdíl tří bodů. Bonusový bod pro domácí zařídil v rozstřelu Marek Hrivík, který asistoval i u první branky Jindřicha Abdula.
Vítkovice porazily Olomouc 2:1 po nájezdech. Rozhodl Hrivík

Vítkovice porazily Olomouc 2:1 po nájezdech. Rozhodl Hrivík

Zdroj: HC Vítkovice Ridera
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 19:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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