Vítkovice porazily Olomouc 2:1 po nájezdech. Rozhodl Hrivík

Zápas mohli začít lépe domácí, jenomže obrovský závar před Cichoněm v sedmé minutě nezužitkovali: Cienciala nejprve přestřelil, aby pak překonaného brankáře zastoupil ještě jeden z olomouckých beků.
Domácí pak naopak přežili téměř minutovou hru ve třech proti pěti, kterou soupeř sehrál bídně, a ve 13. minutě sami udeřili v přesilovce po Abdulově ráně z osy kluziště. Povzbuzeny gólem, měly Vítkovice do konce první části navrch, ale další situace navýšení náskoku nepřinesly. Ani vyložená šance Stránského, který zblízka netrefil odkrytou branku.
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Dění na ledě se od druhé části srovnalo opticky a zanedlouho i výsledkově. Po neproměněné příležitosti Navrátila Olomouc ve 27. minutě po vyhraném vhazování rozebrala domácí obranu a Michal Vitouch zblízka zavěsil pod břevno.
Režii utkání, okamžiky tlaku i šance si pak oba celky předávaly v intervalech. Domácí mohli znovu vést zásluhou Nellise, který však nedokázal prostřelit Cichoně a podobně to na druhé straně dopadlo při souboji Macuha s Hrachovinou.
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Otevřený hokej však za stavu 1:1 šel v třetí třetině stranou a oba týmy hrály hlavně na jistotu. Jednou z ojedinělých možností mohl v 55. minutě v přesilové hře rozhodnout Lacka, ale z brankoviště puk za Cichoně neprotlačil.
V prodloužení měl výhru na holi nejprve hostující Vitouch, pak zahodil sólo domácí Abdul a napodobil ho olomoucký Gewiese. Vítkovice nevyužily ani dvouminutovou hru čtyři na tři, druhý bod jim tak v nájezdech přiřkl až svou trefou Hrivík.
HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 13. Abdul (Š. Stránský, Hrivík), rohodující sam. nájezd Hrivík - 27. M. Vitouch (Spodniak). Rozhodčí: Květoň, Pražák - Peluha, Šimánek. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. Diváci: 4158.
Sestava Vítkovic: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Leahy, Brůna - Š. Stránský, Hrivík, Cienciala - M. Kalus, Abdul, Nellis - Lacka, Hladonik, Petr - Bernovský, J. Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.
Sestava Olomouce: Cichoň (od 3. nájezdu Machovský) - Freibergs, T. Černý, Cosgrove, Ondrušek, Gewiese, A. Rutar, Hrádek - Matýs, Macuh, Navrátil - J. Kos, Štohanzl, Orsava - Spodniak, D. Vitouch, M. Vitouch - Anděl, M. Tomeček, Senyshyn. Trenér: Fiala.