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Hokejisté Plzně porazili Mladou Boleslav v prodloužení 3:2 a mají pátou výhru v řadě

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Hokejisté Plzně zvítězili v 19. kole extraligy nad Mladou Boleslaví 3:2 v prodloužení a přispali si již pátou výhru v řadě. Bonusový bod zajistil Indiánům přesilovkovou trefou v nastavení bek Igor Merežko, jenž se střelecky prosadil podruhé a navíc si připsal i jednu asistenci.
Hokejisté Plzně porazili Mladou Boleslav v prodloužení 3:2 a mají pátou výhru v řadě

Hokejisté Plzně porazili Mladou Boleslav v prodloužení 3:2 a mají pátou výhru v řadě

Zdroj: HC Škoda Plzeň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 19:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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