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Německo čekají vytrvalé deště a vichřice. Ve Schwarzwaldu může spadnout až 130 milimetrů srážek

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Jihozápad Německa se připravuje na několik dnů nepříznivého počasí. Od pondělí 16. listopadu má oblast Schwarzwaldu zasáhnout vydatný déšť, který bude během týdne opakovaně zesilovat. Na některých místech může během několika dnů spadnout až 130 milimetrů srážek. Situaci navíc zkomplikuje silný vítr, jehož nárazy mohou na nejvyšších vrcholech přesáhnout 100 kilometrů za hodinu.
Německo čekají vytrvalé deště a vichřice. Ve Schwarzwaldu může spadnout až 130 milimetrů srážek

Německo čekají vytrvalé deště a vichřice. Ve Schwarzwaldu může spadnout až 130 milimetrů srážek

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 18:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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