Německo čekají vytrvalé deště a vichřice. Ve Schwarzwaldu může spadnout až 130 milimetrů srážek

Změna počasí souvisí s postupem studené fronty přes jižní Německo a následným příchodem dalších srážkových pásem od západu. První výraznější zhoršení se očekává během noci z neděle na pondělí, kdy začne zesilovat vítr a postupně se rozprší. Nejvíce zasažené mají být horské oblasti na jihozápadě země, především Schwarzwald, který leží v blízkosti francouzských a švýcarských hranic. V průběhu týdne se zde mají střídat období vytrvalého deště s kratšími přestávkami, přičemž nejsilnější srážky se očekávají od úterý do středečního rána. Vysoké úhrny mohou zaznamenat především návětrné horské svahy, na které bude proudění přinášet vlhký vzduch. Nepříznivé podmínky mohou přetrvávat také ve druhé polovině týdne.
Na horských svazích může napršet přes 100 milimetrů
Předpověď pro Schwarzwald počítá v průběhu přibližně tří až čtyř dnů s plošnými srážkovými úhrny kolem 80 milimetrů. Na některých návětrných svazích však mohou celkové hodnoty dosáhnout až 130 milimetrů, což odpovídá 130 litrům vody na metr čtvereční. Nejintenzivnější období se očekává mezi úterým a středečním ránem, kdy může během 36 hodin spadnout 40 až 70 milimetrů srážek. Výraznější množství deště bude záviset na přesném postupu jednotlivých srážkových pásem a směru proudění. Horské oblasti jsou při podobných situacích zranitelnější, protože vlhký vzduch při překonávání svahů stoupá, ochlazuje se a podporuje vznik dalších srážek. Voda pak může rychleji odtékat do menších potoků a horských říček, zejména pokud jsou půdy již nasycené předchozími dešti. Samotná předpověď vysokých úhrnů však ještě neznamená, že v oblasti skutečně nastanou povodně.
Na nejvyšším vrcholu hrozí nárazy kolem 110 kilometrů za hodinu
Vedle vytrvalého deště bude významným problémem také vítr, který začne zesilovat již během noci na pondělí. Na horských vrcholech Schwarzwaldu se očekávají nárazy kolem 100 kilometrů za hodinu, zatímco v oblasti nejvyšší hory Feldberg mohou dosahovat přibližně 110 kilometrů za hodinu. Pondělní větrné počasí se přitom nemusí omezit pouze na nejvyšší polohy. V níže položených oblastech jihozápadního Německa mohou nárazy dosahovat rychlosti 50 až 70 kilometrů za hodinu. Po přechodném zeslabení během pondělního večera by měl vítr v úterý znovu zesílit a přetrvávat i během středy. Silné poryvy mohou být nebezpečné především v lesích, na otevřených horských hřebenech a v okolí vyhlídkových míst. Při souběhu deště a silného větru se navíc zhoršují podmínky pro pěší turistiku a pohyb po nezpevněných horských cestách.
Nepříznivé počasí může zasáhnout i okolní regiony
Srážky se nebudou omezovat výhradně na Schwarzwald, protože deštivé počasí zasáhne také další horské oblasti jižního Německa. Zvýšené úhrny se očekávají například v okolí pohoří Odenwald, na území Švábské Alby a v oblasti Allgäu. V některých těchto regionech může spadnout přibližně 60 milimetrů srážek, na exponovaných místech i více. Pro cestující z Česka je důležité především to, že nepříznivé počasí může komplikovat plánované výlety do jihozápadního Německa i přesuny mezi jednotlivými horskými oblastmi. Při cestování autem mohou být problémem silné poryvy větru, snížená viditelnost za intenzivního deště a voda hromadící se na vozovkách. V horských oblastech se navíc mohou místní podmínky zhoršovat rychleji než v okolních městech. Zatím jde o meteorologickou předpověď a riziko nepříznivého počasí, nikoli o potvrzení rozsáhlých povodní nebo plošného uzavření silnic.
Zdroje: wettergefahren.de, dwd.de – týdenní předpověď, tagesschau.de