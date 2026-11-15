Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Americké námořnictvo vyvíjí lodě bez posádky. Sea Hunter dokáže samostatně plánovat trasu a vyhýbat se překážkám

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Čtyřicetimetrový trimarán Sea Hunter přeplul bez posádky ze San Diega na Havaj a zpět. Jak lovec ponorek z dílny DARPA funguje a proč šetří miliony dolarů?
Autonomní protiponorkový trimarán Sea Hunter na řece Willamette v Portlandu

Autonomní protiponorkový trimarán Sea Hunter na řece Willamette v Portlandu

Zdroj: John F. Williams / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 20:43

Reklama
Další články z Zbrojopis
Saljut 3 měl fotografovat Zemi. K fotoaparátům mu sověti přibalili kanón
Saljut 3 měl fotografovat Zemi. K fotoaparátům mu sověti přibalili kanón
Raketový letoun X-15 létal na hranici vesmíru. Jeho rychlostní rekord odolává už téměř 60 let
Raketový letoun X-15 létal na hranici vesmíru. Jeho rychlostní rekord odolává už téměř 60 let

Experimentální raketový letoun North American X 15 dosáhl v roce 1967 rychlosti Mach 6,7. Proč měl místo...

Lehký francouzský tank měl kanón jako mnohem těžší stroje. Jeho tajemství se ukrývalo ve věži
Lehký francouzský tank měl kanón jako mnohem těžší stroje. Jeho tajemství se ukrývalo ve věži

Francouzský lehký tank AMX 13 spojil malý podvozek, silné dělo a výkyvnou věž s revolverovým automatem. Jak...

Osmnáct měsíců na vojně, sedmadvacet na civilce. Tak vycházel účet bez cvičení
Osmnáct měsíců na vojně, sedmadvacet na civilce. Tak vycházel účet bez cvičení

První zákon určil civilku o polovinu delší než nahrazovanou vojenskou službu. V roce 1990 se do výpočtu...

Jména vyhlazených Lidic a Ležáků dostaly československé tanky T-34/76. Skládali se na ně Českoslovenští vojáci
Jména vyhlazených Lidic a Ležáků dostaly československé tanky T-34/76. Skládali se na ně Českoslovenští vojáci

V únoru 1943 přispěli českoslovenští vojáci na stavbu tanků Lidice a Ležáky. Jméno Lidice postupně nesly...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.