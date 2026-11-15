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Listopad na Disney+: Velkolepá fantasy, návrat Avengers i legendární Grinch

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Na oblíbené streamovací službě se ani předposlední měsíc v roce neflákají a přichystali si pro předplatitele řadu zajímavých, tentokrát zejména seriálových novinek. Počátkem listopadu už vypustili do světa také několik ložených vánočních hitů.
Listopad na Disney+: Velkolepá fantasy, návrat Avengers i legendární Grinch

Listopad na Disney+: Velkolepá fantasy, návrat Avengers i legendární Grinch

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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