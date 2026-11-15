Listopad na Disney+: Velkolepá fantasy, návrat Avengers i legendární Grinch

Na oblíbené streamovací službě se ani předposlední měsíc v roce neflákají a přichystali si pro předplatitele řadu zajímavých, tentokrát zejména seriálových novinek. Počátkem listopadu už vypustili do světa také několik ložených vánočních hitů.
Novinky na Disney+ na podzim 2026
Mezi vánoční jistoty bude na streamu i letos patřit kultovní Grinch od Rona Howarda. Jim Carrey se ve vánoční klasice podle Dr. Seusse památně utrhl ze řetězu coby zlomyslný Grinch, jenž nenávidí Vánoce a dává to Kdovíkům z městečka Kdosice velmi hlasitě najevo. Spřádá proto zákeřné plány, aby jim Vánoce co nejvíce zničil. Tedy aspoň do chvíle, než potká malou a nebojácnou Cindy Lou, která možná přece jen rozehřeje jeho zatrpklé srdce. Na Disney+ od listopadu najdete také animovanou verzi či další oblíbené sváteční snímky jako Vánoční skřítek, Santa má bráchu či Polární expres.
Nový korejský hit vám od 4. listopadu na Disney+ ukáže příběh mladé císařovny Navier, která žije ve zdánlivě spokojeném manželství s císařem Sovieshuem, s nímž vládne prosperující zemi. Vše se ale změní, když její manžel jednou přivede do paláce otrokyni Raštu, z níž udělá svou milenku a chce přistoupit k rozvodu. Zlomená Navier ale učiní nečekaný krok – sblíží se s princem Heinreym z konkurenčního klanu, s nímž chce ihned po rozvodu uzavřít manželství.
Od 11. listopadu si můžete na Disney+ vychutnat druhou polovinu druhé série stylového dobového seriálu Rivalové. Britský hit na motivy bestselleru Kroniky Rutshire od Jilly Cooper sleduje souboj mocných osobností a rodin, které v 80. letech v Británii ovládají komerční televize. Souboj Tonyho Baddinghama a Declana O'Hary o nadvládu nad Cotswoldsem v druhé polovině vrcholí a fanoušky čeká další výlet do naleštěného světa honosných večírků a stresujících situací, který bude zase plný pletich a nečekaných spojenectví.
Na Disney+ dorazila nová verze komerčně nejúspěšnějšího filmu všech dob Avengers: Endgame. Vrchol marvelovského univerza, v němž se Iron Man, Thor, Captain America a spol. naposledy střetli s mocným záporákem Thanosem, se představuje s novými scénami, které mají navázat vesmír MCU na chystaný spektákl Avengers: Doomsday. Očekávejte tedy dosud neviděné scény, které na nového záporáka Doctora Dooma i největší film letošních Vánoc otevřeně lákají a ukazují první náznaky příběhu.
20. listopadu se na stream se svou třetí řadou vrátí oblíbený teenagerský polobůh Percy Jackson, který se pokusí potvrdit, že se adaptacím populárních knih mnohem více daří v seriálu než v nepodařených filmech. Annabeth je tentokrát zajata Kronovými silami a Percy se vydává na záchrannou misi, která jej zapojí do konfliktu s Titány. V pozadí navíc stále visí Velké proroctví, které praví, že dítě jednoho z takzvané Velké trojice bohů – Dia, Poseidóna nebo Háda – má rozhodnout o osudu Olympu.
Pro další dávku streamovacích novinek sledujte naše pravidelné páteční VOD tipy. Podívat se můžete také na náš přehled nejlepších filmů dostupných na platformě Disney+.
Zdroj: Kinobox, Disney+