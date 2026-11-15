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Skvělá práce. Dukla porazila Vsetín na domácím ledě letošního suveréna

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Zimní stadion Na Lapači dnes viděl utkání domácího Vsetína proti hokejistům Dukly Jihlava. Valaši, kteří jednoznačně vládnou prvoligové tabulce, úřadujícím šampionům vzdorovali až do nájezdů. V nich podlekli.
Skvělá práce. Dukla porazila Vsetín na domácím ledě letošního suveréna

Skvělá práce. Dukla porazila Vsetín na domácím ledě letošního suveréna

Zdroj: HC Dukla Jihlava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 19:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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