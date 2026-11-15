Marg Helgenberger z Kriminálky Las Vegas slaví 68 let. Začínala vykosťováním masa, dnes znovu hraje v kriminálce

Kriminálka Las Vegas, FOTO: CBS / distr. TV Nova Kriminálka Las Vegas, FOTO: CBS / distr. TV Nova Kriminálka Las Vegas, FOTO: CBS / distr. TV Nova Kriminálka Las Vegas, FOTO: CBS / distr. TV Nova Kriminálka Las Vegas, FOTO: CBS / distr. TV Nova Kriminálka Las Vegas, FOTO: CBS / distr. TV Nova
Marg Helgenberger si diváci pamatují jako vyšetřovatelku Catherine z Kriminálky Las Vegas. V pondělí slaví osmašedesáté narozeniny a dál točí. V pátek 13. listopadu měla premiéru její nová role v detektivní sérii Boston Blue. Překvapení na tiskové konferenci
Marg Helgenberger nastoupila do druhé řady seriálu Boston Blue. Hraje zde Gwen Silver, biologickou matku velitelky bostonských detektivů, kterou ztvárňuje Maggie Lawson. Velitelka zrovna mluví k novinářům na tiskové konferenci, když v davu zahlédne svou matku.
K návratu před kameru se Marg Helgenberger ozvala fanouškům na Instagramu, kde sdílela fotku z natáčení.
„Velké díky laskavému a zábavnému obsazení, štábu a producentům, že mě pozvali, abych si s vámi tuto sezónu zahrála. Můj první díl jde tento pátek třináctého!“ napsala k příspěvku.
Sňatek myslí s Grissomem
Nejvíc ji však zviditelnila Kriminálka Las Vegas. Od roku 2000 do roku 2013 v ní hrála Catherine Willows a z expertky na krevní stopy se postupně vypracovala až na šéfku celé laboratoře.
Stanice CBS seriálu zpočátku příliš nevěřila, ale nakonec se z něj stal hit, který sledovalo průměrně dvacet milionů diváků týdně. V dobách největší slávy brala 390 tisíc dolarů za epizodu.
„Pochybuji, že to bude nějaký intimní vztah. Vždycky mezi námi bude jistá blízkost, ale myslím, že je to spíš sňatek myslí,“ řekla k otázce, jestli Catherine a Gil Grissom spolu někdy budou mít románek.
K postavě Catherine se pak vrátila v roce 2022 v pokračování nazvaném CSI: Vegas a hrála v něm až do konce seriálu v roce 2024.
„Byl to skvělý pocit být zpátky v jejích botách a upnutých džínách,“ popsala návrat do laboratoře. Z masokombinátu k ceně Emmy
Její začátky ale s Hollywoodem neměly nic společného. V rodné Nebrasce dělala večer rosničku v místní televizi, kde jí producent změnil jméno na Margi McCarty, protože její vlastní příjmení mu přišlo moc dlouhé. Přes den vykosťovala maso v závodě, kde její otec pracoval jako inspektor masa.
Z Nebrasky odešla studovat herectví na Northwesternskou univerzitu u Chicaga a odtud ji vzali do televizního seriálu Ryan’s Hope. Na jeho natáčení poznala svého budoucího manžela Alana Rosenberga. V roce 1990 získala cenu Emmy za válečné drama China Beach. V seriálu Pohotovost hrála lásku George Clooneyho a ve filmu Erin Brockovich si zahrála s
. Julií Roberts Pomoc pečujícím rodinám
Jejího otce postihla v šestačtyřiceti letech roztroušená skleróza a ona pak pomáhala s jeho péčí. Nakonec zemřel v padesáti letech na komplikace spojené právě s touto nemocí. Matka Kay onemocněla rakovinou prsu, právě když Marg studovala, a dcera ji tak často vozila k lékařům.
V červnu 2024 proto vyrazila s organizací The Creative Coalition a se sdružením seniorů AARP lobbovat do amerického Kongresu za daňové úlevy pro lidi, kteří doma pečují o nemocné příbuzné. Šlo mimo jiné o zákon Credit for Caring Act, který by přinesl úlevu až 5 000 dolarů.
„Je to pro mě způsob, jak uctít oba své rodiče,“ řekla tehdy. Dvě svatby
Od roku 1989 do roku 2010 žila s Alanem Rosenbergem, mají spolu syna Hugha, který se narodil v roce 1990. V dubnu 2022 se vdala podruhé, za kaskadéra Charlieho Haugka. Kdo by si ji chtěl připomenout, starší díly Kriminálky Las Vegas aktuálně vysílá stanice Nova Krimi.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, ew, ew, boredpanda, aarp).