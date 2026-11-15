Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Marg Helgenberger z Kriminálky Las Vegas slaví 68 let. Začínala vykosťováním masa, dnes znovu hraje v kriminálce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Představitelka Catherine z Kriminálky Las Vegas Marg Helgenberger slaví 16. listopadu osmašedesátiny. Nyní hraje v detektivním seriálu Boston Blue.
Kriminálka Las Vegas

Kriminálka Las Vegas

Zdroj: FOTO:CBS / distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 18:58

Reklama
Další články z ReadZone
Meg Ryan oslaví 65. narozeniny. Změnila účes, spekulace o úpravách obličeje ale odmítá
Meg Ryan oslaví 65. narozeniny. Změnila účes, spekulace o úpravách obličeje ale odmítá
Dlouhý vnitřní boj roztomilé holčičky z reklamy na Kofolu skončil. Sandra Flemrová se svěřila se svou orientací
Dlouhý vnitřní boj roztomilé holčičky z reklamy na Kofolu skončil. Sandra Flemrová se svěřila se svou orientací

Dívku ze známé vánoční reklamy zná většina republiky. Sandra Flemrová dospěla, pracuje ve zdravotnictví a...

Andrej Babiš o demonstraci na Letné v nedělním videu mlčí. Řešil svíčkovou s čočkou a hamburger s hráškem
Andrej Babiš o demonstraci na Letné v nedělním videu mlčí. Řešil svíčkovou s čočkou a hamburger s hráškem

Andrej Babiš v nedělním videu o demonstraci na Letné nemluvil. Za hlavní téma týdne označil školní jídelny...

Beverly D’Angelo z Bláznivé dovolené slaví 75. Dvojčata porodila těsně před padesátkou, blond vlasy nahradily šediny
Beverly D’Angelo z Bláznivé dovolené slaví 75. Dvojčata porodila těsně před padesátkou, blond vlasy nahradily šediny

Představitelka Ellen Griswoldové z komedie Bláznivá dovolená Beverly D'Angelo slaví 15. listopadu 2026...

Tomáš Sean Pšenička a František Prachař nabízí ve filmu rychlý prachy. Snímek o pornografii uvidíme příští rok
Tomáš Sean Pšenička a František Prachař nabízí ve filmu rychlý prachy. Snímek o pornografii uvidíme příští rok

Tomáš Sean Pšenička a František Prachař vytvořili hlavní hereckou dvojici ve filmu rychly_prachy.avi....

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.