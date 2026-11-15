Ořechy plněné čokoládovým krémem: Křehké retro cukroví, které je nejlepší po třech dnech v chladu

Na talíři s vánočním cukrovím nevypadají nijak nápadně. Jen malé ořechové půlky, trochu cukru navrch. Jenže jakmile se na stole objeví plněné ořechy s čokoládovým krémem, mizí většinou dost rychle. Mám na nich ráda hlavně to, že se dají připravit dopředu. V chladu pár dní v klidu počkají, změknou a chuť se pěkně usadí. V těstě hrají hlavní roli mleté a vlašské ořechy kakao, krém zase potřebuje poctivě vyšlehané máslo.
Tohle není
cukroví, které by se snažilo někoho ohromit vzhledem. Žádné složité zdobení, žádná cukrářská exhibice. Spíš stará domácí klasika, která je s českými spojená už hodně dlouho a v mnoha rodinách se peče pořád stejně. Když se těsto zpracuje rychle a nechá se pořádně vychladit, Vánocemi skořápky zůstanou křehké a neztvrdnou víc, než je nutné. U krému je zase důležitá teplota. A taky trochu klidu, protože spěch se u máslových krémů umí ozvat dost nehezky.
Můj tip zní: Pokud pečete větší dávku, nemusíte plnit všechno najednou. Část upečených skořápek dejte stranou a slepujte je až podle potřeby. Cukroví pak působí čerstvěji a zbytečně se nepřeleží. Recept na vánoční ořechy plněné čokoládovým krémem
Recept je počítaný spíš jako větší vánoční dávka, takže se hodí i ve chvíli, kdy pečete pro širší rodinu. Z uvedeného množství připravíte asi
45 až 50 slepených oříšků. Přesný počet se bude odvíjet hlavně od velikosti formiček.
Celkový čas: cca 2 hodiny 5 minut Počet porcí: 45-50 slepených oříšků Ingredience pro přípravu Z čeho udělat ořechové těsto 200 g hladké mouky 200 g hrubé mouky 150 g moučkového cukru 1 lžíce kakaa 1 balíček vanilkového cukru 200 g mletých vlašských ořechů 200 g studeného másla 1 ks vejce Suroviny na čokoládový krém 3 ks vejce 150 g moučkového cukru 1,5 lžíce kakaa 200 g másla pokojové teploty Na dokončení moučkový cukr na posypání Postup přípravy poctivých ořechů s čokoládovým krémem
1. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku i hrubou mouku. Přidejte moučkový cukr, kakao, vanilkový cukr a mleté vlašské ořechy. Suché suroviny krátce promíchejte, aby se kakao nerozuteklo v těstě do tmavých flíčků.
2. Přidejte
vejce a najemno nastrouhané studené máslo. Rukama všechno rychle spojte do pevnějšího těsta. Zbytečně ho nehněťte dlouho, máslo by se zahřálo a hotové ořechy by nebyly tak jemné.
3. Těsto zabalte do fólie a uložte alespoň na
60 minut do lednice. U ořechového těsta se tenhle krok vyplatí. Po odležení se méně lepí, líp se dávkuje a do formiček se vtlačuje mnohem klidněji. Troubu předehřejte na 190 °C
4. Z vychlazeného těsta odebírejte menší kousky a vtlačujte je do
formiček na oříšky. Povrch trochu zarovnejte, aby k sobě pak obě půlky dobře sedly.
5. Formičky rozložte na plech a pečte přibližně
15 minut. Oříšky mají držet tvar a být propečené, ale neměly by se vysušit. Když začne z trouby vonět kakao s ořechy, většinou už je čas je hlídat.
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6. Upečené skořápky nechte zcela vychladnout a až potom je opatrně vyklepněte z formiček. Pokud máte formičky dobře vypálené a používané, často je ani není potřeba vymazávat. Při větším pečení je to docela znát.
7. Na
čokoládový krém dejte do nerezové mísy vejce, moučkový cukr a kakao. Mísu posaďte nad vodní lázeň a směs za stálého míchání zahřívejte, dokud nezhoustne do hladké kakaové hmoty. Konzistencí má připomínat spíš řidší pudink.
8. Kakaovou směs nechte úplně vychladnout. Tady není dobré si pomáhat zkratkou. Teplá směs by mohla máslo srazit a krém by pak ztratil hladkou strukturu.
9. V další míse vyšlehejte
máslo pokojové teploty do světlejší pěny. Potom do něj po lžících zašlehávejte vychladlou kakaovou hmotu, až vznikne hladký a pevnější krém.
10. Krém přesuňte do
cukrářského sáčku. Polovinu skořápek naplňte rozumným množstvím krému a přiklopte druhou polovinou. Netlačte moc, krém se jinak vytlačí ven a budete ho spíš stírat než plnit.
11. Hotové ořechy naskládejte do krabičky a dejte do chladu nejméně na
2 až 3 dny. Před podáváním je lehce poprašte moučkovým cukrem. Nejlepší jsou ve chvíli, kdy skořápky trochu změknou a ořechová chuť se spojí s krémem. Foto: Cooky.cz, Hotové ořechy lze posypat před podáváním moučkovým cukrem. Ještě pár rad na závěr k plněným ořechům Těsto zpracujte svižně. Když se máslo příliš zahřeje, skořápky po upečení ztratí jemnost. Krém dávejte jen do úplně studených skořápek. Na vlažném pečivu začne povolovat a práce je pak zbytečně nepořádná. Pro výraznější chuť můžete do části krému přidat trochu rozpuštěné hořké čokolády nebo pár kapek rumu. Nepřeháněla bych to, aby nezanikly vlašské ořechy. Hotové ořechy skladujte v uzavřené krabici v chladu. Několik dní bez potíží vydrží a obvykle chutnají den ode dne lépe.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková