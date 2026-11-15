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Ořechy plněné čokoládovým krémem: Křehké retro cukroví, které je nejlepší po třech dnech v chladu

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Na talíři vypadají nenápadně, ale jakmile se u nás doma objeví plněné ořechy s čokoládovým krémem, mizí mezi prvními. Mám je ráda hlavně proto, že se dají upéct dopředu, pár dní v chladu odpočinou a pak jsou krásně křehké a rozleželé. V těstě dělají velkou službu mleté vlašské ořechy a kakao, krém zase drží pohromadě díky poctivě vyšlehanému máslu.
Obrázek k receptu na Ořechy plněné čokoládovým krémem: Křehké cukroví s retro kouzlem, které se hodí na svátky i návštěvy

Obrázek k receptu na Ořechy plněné čokoládovým krémem: Křehké cukroví s retro kouzlem, které se hodí na svátky i návštěvy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Ořechy plněné čokoládovým krémem: Křehké cukroví s retro kouzlem, které se hodí na svátky i návštěvy
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 18:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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